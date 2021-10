S lídrem ANO Andrejem Babišem se Petr Fiala a Ivan Bartoš utkali na poslední velké premiérské debatě, kterou ve středu pořádal Deník. I poslední souboj premiérských kandidátů se nesl v konfrontačním duchu.

„Pro naši zemi je důležitá kontinuita. Je důležité, aby nový premiér bojoval za zájmy občanů a za bezpečnost, aby bojoval za to, aby lidé měli důstojné důchody, jako my, když avizujeme, že průměr bude 20 tisíc v roce 2025. A aby nový premiér bojoval za lepší Česko a nám se to podařilo. I anglický list Financial Times - a česká média o tom nepíší - tvrdí, že Česko zažívá nejlepší období,“ prohlásil Babiš.

Svými slovy ale vyprovokoval k ostré reakci lídra Pirátů a STAN Ivana Bartoše. „O jaké kontinuitě tu hovoříme? O tom, že není důchodová reforma, že se zdražuje, že se nestaví? Za vlády Andreje Babiše vzrostly ceny nemovitostí o 57 procent. Česká republika stagnuje, máme nejrychlejší růst zadlužení a pan Babiš zase lže. Doporučuji lidem, aby si ten článek Financial Times přečetli. Článek je o střední Evropě a Česká republika je tam zmíněna jednou!“ upozornil Bartoš.

„Důležité je reagovat na covid, dokončit očkování, je nutné řešit nedostupné bydlení a exekuce, které tato vláda asi kvůli Faltýnkovi (Jaroslavovi, šéfovi poslaneckého klubu ANO – pozn.red) zařízla a kvete tu exekuční byznys,“ dodal Bartoš.

Deficit rozpočtu

Poslední debatu lídrů okořenila i velká anketa mezi čtenáři Deníku.cz. Měli hlasovat o tom, kdo by byl nejlepším premiérem. Nejvíce respondentů (z celkových 26 tisíc) hlasovalo pro Petra Fialu (skoro 40%), na druhém místě skončil Ivan Bartoš (32%) a za ním Andrej Babiš (25%). Zbytek čtenářů hlasovalo v anketě pro jiného kandidáta. „Moc děkuji čtenářům Deníku a všechny prosím, aby šli k volbám,“ reagoval Fiala.

Ten zároveň nastínil pět priorit pro budoucího premiéra. „Je toho potřeba udělat hodně a rychle. Musíme si poradit s deficitem rozpočtu. Víme jak na to, jak ušetřit minimálně sto miliard korun na výdajové stránce, a to hned. Je potřeba být aktivním členem EU, NATO, dobře se připravit na předsednictví a začít vyjednávat, jak zkrotit rostoucí ceny energií. Je nutné rozhýbat výstavbu bytů, aby bydlení přestalo být tak drahé a bylo dostupné i pro mladé lidi. Musíme zdigitalizovat státní správu a začít okamžitě něco se vzděláním, protože na tom stojí nejenom naše vzdělání, ale i naše ekonomika a prosperita," konstatoval Fiala.

Stávající premiér Babiš ale oba konkurenty v debatě znovu obvinil z toho, že žádný skutečný program voličům nenabízejí. „Zbavit se Babiše z politiky, to je celý program těchto uskupení, která jsou jen podvodem na voličích,“ dodal lídr ANO, který odmítl i slova opozice o růstu cen. „Za dob ODS tady byla inflace šest procent, za nás 3,1,“ připomněl Babiš.