Byl jsem nervózní. Tlak byl veliký. Volební kampaň byla specifická. Proti mně kandidovalo jakési uskupení v čele s Andrejem Babišem, které mělo k dispozici nekonečné množství peněz, nekonečný marketing plus se v podstatě ničeho neštítili. Nebyla to standardní kandidatura jednoho kandidáta proti druhému. Bylo to tak, že na jedné straně byl kandidát, který říkal, jaký má program, jak by chtěl dále postupovat, co by chtěl dělat v Senátu. Pak byla skupina lidí, kterou vedl Andrej Babiš, jež žádný program neměla, kromě toho, že chtěla kandidovat proti někomu.

Volby na Jihlavsku: sledovaný souboj Vystrčila a Nagyové vyhrál předseda Senátu

Věřil jste od začátku, že svůj mandát obhájíte?

Když jdete do volební kampaně, tak to není o tom, jestli něčemu věříte, nebo ne, ale chcete být úspěšný a vyhrát. Byl jsem rozhodnutý, že udělám všechno proto, abych byl úspěšný. Věřil jsem, že mám za sebou kus poctivé práce a to je základ úspěchu.

Zažil jste někdy vyhrocenější volební kampaň, než byla nyní?

Nezažil jsem nikdy tak nechutnou a tak komfrontační kampaň. Nikdy jsem nezažil, že by o mě skupina lidí, co kandidovali proti mně řekla tolik nepravd a pomluv. A já jsem se s tím musel nějak vyrovnat. Jsem vděčný voličům, že nenaskočili na tyto poluvy a lži a vyhodnotili si to podle toho, jak mě znají. Vedlo to potom k tomu, že jsme docela významně vyhráli první kolo a pak uspěli i ve druhém.

Miloš Vystrčil: předseda Senátu, který vycestoval na Tchaj-wan

Máte ambici i dál být předsedou Senátu?

Budeme to probírat v našem senátorském klubu ODS a TOP 09, který bude poměrně dost veliký. Tam se budeme bavit, co by bylo nejlepší pro Senát, jak by nejlépe mohl fungovat. Tam se domluvíme i na tom, kdo by mohl z našeho klubu kandidovat na předsedu. Nechci předjímat, ale už jsem to dělal.

Jak jste spokojený s výsledky dalších kandidátů ODS, potažmo koalice Spolu?

Jsem velmi spokojený. Jsem rád, že slušná politika, kterou kandidáti reprezentují, jako je Tomáš Czernin, Zdeněk Nytra, má úspěch. Přibyli noví úspěšní kandidáti.

Dokážete si představit po těchto volbách nějakou spolupráci s ANO na vládní úrovni?

Na vládní úrovni máme pětikoalici, která funguje. Ukazuje se, že slušná politika funguje. Lidé jsou ochotní jí dát důvěru. A měli bychom si to vzít jako poučení i závazek. Abychom věci, co děláme, do budoucna vysvětlovali, maximálně využili důvěry, která nám byla vyjádřena voliči.

Jak plánujete oslavit sobotní vítězství?

Přiznám se, že se mi ulevilo, zároveň jsem unavený. Jsem rád, že spadl tlak nejen ze mě, ale i z mojí rodiny a blízkých, kteří to kolikrát prožívali obtížněji než já. Velké oslavy nebudou. V neděli si zase půjdu zaběhat, budeme s manželkou. Spousta věcí doma není hotová. Zametu v garáži. Budu dělat obyčejné věci a budu mít radost z toho, že se ta hlavní věc splnila. Nyní musíme dát do pořádku to ostatní.

Ovlivňování senátních voleb v Jihlavě? Byla to lidská chyba, tvrdí komise

Premiér Petr Fiala řekl, že další postup v případě kandidáta na prezidenta koalice Spolu oznámí 4. října. Byl jste oslovený?

Už jsem říkal, že s kandidaturou nepočítám. Pro mě byl hlavní cíl obhájit mandát senátora, to se podařilo. A to pořád platí.