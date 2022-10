Volební kuriozita v Třebíči: občanku zapomněl, s řidičákem mu to neprošlo

/FOTO/ Občanku jsem zapomněl a pas u sebe nemám. Tak komentuje volič, který zkusil přijít volit do třebíčského volebního okrsku číslo tři na řidičský průkaz. O tom, že je taková možnost neplatná, nevěděl. „Občanku jsem si zapomněl v šatně, když jsem lezl na horolezeckou stěnu. Teď ji má u sebe bratr, takže se pro ni musím stavit. Něco takového se mi stalo poprvé,“ popisuje s úsměvem Martin Škrabela. A dodává, že to přijede napravit v sobotu, až bude mít průkaz u sebe. volit šel s řidičákem, to mu neprošlo. Přijde znovu

Voličů v Třebíči chodí málo | Foto: Deník/Jiří Kašpárek