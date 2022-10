Nyní už je ale vše dohodnuté. „I když jsme se během jednání několikrát dostali do patové situace, nakonec jsme se usnesli, že starostou budu další roky já,“ sdělil Pacal.

Třebíč má staronovou koalici: kdo bude starosta, je zatím otázka

Podle něj rozhodl zmíněný počet preferenčních hlasů, které mu Třebíčané věnovali. Křížků u jeho jména volební komisaři napočítali o téměř čtyři sta více než u Hrůzy. „ANO ale bude mít v radě dva místostarosty,“ podotkl starosta.

Rada města bude podle něj i nadále devítičlenná. Dvěma místostarosty za ANO bude Miloš Hrůza s Pavlem Fraňkem, třetí místostarostovský post obsadí Pavel Janata z KDU-ČSL.

Některá regionální média přinesla zprávy, že vedení ANO tlačí na místní sdružení. Ve městech, kde ANO vyhrálo volby, prý mají žádat post starosty. To ale Miloš Hrůza popřel. „Vedení hnutí nám dalo volnou ruku a do sestavování koalice nám nikdo nemluvil. Kdyby to tak bylo, dostali bychom se opravdu do obtížné situace. Z té by nebylo možné uniknout, pokud by ANO nebo Pro Třebíč nechtělo spolupracovat s uskupením Třebíč Občanům! či SPD,“ nechal se slyšet Hrůza.

Kompletní výsledky voleb v Třebíči najdete ZDE

Ten zároveň uvedl, že některé věci se ještě mohou změnit. „Rozdělení postů je zatím jen návrh. Ten jednotlivá koaliční uskupení posoudí a do 14. října se k němu vyjádří,“ doplnil předseda třebíčského ANO.

Podle Jaromíra Baráka, hlavního opozičního lídra z uskupení Třebíč Občanům! (TO), se toto rozdělení funkcí dalo očekávat. „Klientelistická klika, která na radnici působila po celou dobu, bude pokračovat. Radnice není transparentní. Strany, které na radnici zůstaly, jsou víceméně stejné co předtím. Do zastupitelstva se nedostaly strany, jako byly třeba Třebíč můj domov či sociální demokracie, ty ale pan Pacal vyluxoval. ANO získalo hlasy díky celostátní kampani pana Babiše. Panu Hrůzovi stačilo, aby byl na všech fotkách vedle pana Pacala,“ prohlásil Barák.

Jeho sdružení coby nejsilnější opoziční strana bude usilovat o kontrolní a finanční výbor, vyhlídky podle Baráka ale nejsou valné. „V opozici zůstalo uskupení Břehy, které bylo minulé volební období v koalici. Z mého pohledu je to strategická věc. Až se budou obsazovat kontrolní orgány zastupitelstva, obsadí je podle mě zástupci Břehů,“ dodal šéf opozice.

Zastupitelé by se na svém prvním, ustavujícím zasedání měli sejít 20. října. Tehdy zvolí starostu, místostarosty i členy rady města oficiálně. Podle Pacala se ale toto datum může ještě změnit. „Lhůta bude odvislá od toho, zda se neobjeví nějaká námitka vůči průběhu voleb,“ vysvětlil.

Třebíčské zastupitelstvo má sedmadvacet členů. V komunálních volbách získalo osm křesel hnutí ANO, osm křesel uskupení Pro Třebíč a dvě křesla KDU-ČSL. Tyto strany utvoří koalici s pohodlnou osmnáctičlennou většinou. Zbylé tři subjekty, které se probojovaly do zastupitelstva, zůstanou v opozici. Je to uskupení Třebíč Občanům! s pěti mandáty, SPD s podporou Trikolory se dvěma mandáty a Břehy také se dvěma mandáty.

Předpokládané vedení Třebíče pro nadcházející čtyři roky

* Starosta – Pavel Pacal (Pro Třebíč – v gesci finance, školství, rozvoj města, krizové řízení, interní audit a vnější vztahy)

* První místostarosta – Miloš Hrůza (ANO – investice, správa majetku, městská policie a kultura)

* Ostatní dva místostarostové – Pavel Janata (KDU-ČSL – doprava, památková péče, odpadové hospodářství a veřejná zeleň) a Pavel Franěk (ANO – sociální oblast, komunální služby a sport)

* Rozdělení rady města – čtyři zástupci ANO (Miloš Hrůza, Pavel Franěk, Zuzana Kratochvílová – v gesci bude mít místní části, Tomáš Chlachula), čtyři zástupci Pro Třebíč (Pavel Pacal, Eva Vaňková – v gesci bude mít Zdravé město, Jaromíra Hanáčková, Jan Urbánek), jeden zástupce KDU-ČSL (Pavel Janata).