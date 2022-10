Novým jemnickým starostou bude Pavel Nevrkla z ODS. „Nechceme dělat žádnou revoluci. Chceme navázat na práci současné rady města. A to i z toho důvodu, že v novém vedení budou zástupci SNK, kteří zasedali i v radě předchozí. Výsledky referenda budeme respektovat,“ vysvětlil Nevrkla.

V Jemnici se s volbami koná i referendum. Na ministerstvu o tom netušili

Podle něj vyjednávání mezi stranami probíhala kultivovaně a rychle. „Dá se říct, že jsme se na základním rámci domluvili prakticky pět minut po oznámení výsledků,“ doplnil Nevrkla, ale odmítl, že by strany o koalici vyjednávaly ještě před volbami.

Bez schůzky

Jiný názor má ale stávající starosta Miloň Slabý. Ten do voleb zamířil se svým novým uskupením Pro Jemnici, protože ze SNK ho pro odlišné názory na masokombinát vyloučili jeho spolupracovníci. „Podle mě si něco předem už domluvili. ODS se s námi po volbách odmítla sejít. Navrhovali jsme dvě schůzky, a to klidně i bez mé účasti. Ale i tak nás bez jakéhokoli jednání poslali do opozice. Tou budeme ale konstruktivní, jde nám o město,“ sdělil Slabý, který podotkl, že ODS dříve odmítala referendum o masokombinátu. „Proti rozhodnutí lidí teď ale nebudou moci jít,“ dodal.

Lidi řekli ne jatkám. Referendum tak v Jemnici zamíchá povolením vyjednáváním

V Jemnici kandidovalo celkem devět stran. ČSSD se do zastupitelstva nedostala, koalici vytvoří ODS, SNK, Mladí za rozvoj Jemnice, ANO a KDU-ČSL. Starostou bude Pavel Nevrkla, místostarostou Jiří Kopr (SNK). V radě města dostane SNK ještě jedno křeslo, Mladí za rozvoj Jemnice dvě, ANO a lidovci budou mít po jednom. KSČM a sdružení Pro Jemnici a Za dobrý život na Jemnicku zůstanou v opozici.