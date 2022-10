Ještě minulý týden to vypadalo, že partnerství zdejších stran nestojí nic v cestě. V sedmičlenné radě měli mít po dvou křeslech Mladí pro rozvoj Jemnice a sdružení SNK v Jemnici. Občanští demokraté, ANO a KDU-ČSL si měli rozebrat po jednom. Všechny tyto strany mají v zastupitelstvu těsnou většinu – patří jim jedenáct křesel z jednadvaceti, přičemž ANO a lidovci získali jen po jednom mandátu. Nyní ale posledně jmenovaní deklarovanou spolupráci odmítají. „Od SNK nemáme jistotu, že chce dodržovat výsledky referenda. Nemůžeme s nimi tedy vstupovat do koalice,“ vysvětlil krátce předseda jemnických lidovců Miroslav Prokeš.

V Jemnici se změní vedení, starostou bude Pavel Nevrkla

Deníku se podařilo spojit s Erwinem Reegenem, který na kandidátce SNK obdržel nejvíce preferenčních hlasů. Ten se ale k situaci vyjádřit odmítl. „Informujte se prosím u našeho předsedy Jiřího Kopra,“ sdělil Reegen. Kopr, který by měl být podle navrženého uspořádání místostarostou, byl však nedostupný.

Ustavující zastupitelstvo města se sejde 24. října, což je nejzazší možný termín. Konat se tedy musí.



Kdo měl zasednout v koalici:

ODS (3 mandáty), Mladí za rozvoj Jemnice (3 mandáty), SNK v Jemnici (3 mandáty), ANO (1 mandát), KDU-ČSL (1 mandát). Celkem 11 mandátů.



Kdo měl zasednout v opozici:

Za dobrý život na Jemnicku (6 mandátů), Pro Jemnici (3 mandáty), KSČM (1 mandát). Celkem 10 mandátů.

Dvě křesla v radě města by měla připadnout Mladým za rozvoj Jemnice. „Snažíme se lidovce v rámci celé vznikající koalice přesvědčit, že jejich obavy jsou neopodstatněné. Zásady vycházející z referenda se musí dodržet ze zákona,“ vysvětlil Martin Doucha z Mladých, který stávající situaci okomentoval i z politologického pohledu. „Je to složité. Bez KDU-ČSL má chystaná koalice jen deset členů, tedy o jednoho méně, než je potřeba. Jenže se dvěma ostatními místními stranami, tedy Pro Jemnici a Za dobrý život na Jemnicku, které by měly skončit v opozici, se těžko lze dohodnout. Pak zůstává ještě jeden zastupitel za KSČM. Jenže ten zase logicky nemůže podpořit ODS, za kterou by měl být zvolen starosta,“ zamyslel se Doucha.

Lidi řekli ne jatkám. Referendum tak v Jemnici zamíchá povolením vyjednáváním

Peripetie v nově vznikající koalici sleduje i stávající starosta Miloň Slabý. Jeho sdružení Pro Jemnici, které získalo tři mandáty, by podle předcházející dohody mělo skončit v opozici. „Jsem rád, že KDU-ČSL se k tomu postavilo čestně. Ty zbývající strany teď nemají potřebných jedenáct hlasů, a tak musí vyjednávat dál. Podle mého názoru probíhají nějaká zákulisní jednání, nás ale zatím nikdo neoslovil,“ uvedl Slabý.

Jaké jsou možnosti, pokud se strany do té doby nedokážou dohodnout?



Zastupitelé musí v každém případě složit slib. Zákon jim ukládá pokusit se zvolit starostu a místostarostu, případně radní.Pokud se to nepodaří, zůstává v čele stávající starosta, místostarosta i rada města až do úspěšné volby nového vedení.

Mohou také zvolit třeba jen nového starostu či alespoň místostarostu, ovšem bez zvolení rady. Pak stávající starosta, místostarosta i rada končí. Nový starosta či místostarosta na sebe přebírá některé pravomoci rady, je to ale stav jen dočasný.

Je možné, že někteří zastupitelé nechtějí pro určitého z kandidátů hlasovat veřejně. Pak lze vyvolat tajné hlasování. Díky tomu se dá vedení města také zvolit – fakticky by tak ale vznikla menšinová koalice, která by se musela opírat o hlasy „potenciálně nepřátelských“ zastupitelů. Ani úspěch tohoto hlasování není zaručený, protože zastupitelé, kteří s tajnou volbou nesouhlasí, mohou opustit jednací sál. Příklad: V Jemnici patří jedno křeslo v zastupitelstvu i KSČM. Komunista však veřejně nemůže podporovat ODS a ODS pro změnu nesmí spolupracovat s komunisty. Pokud by tedy ze sálu odešlo deset zastupitelů z deklarované opozice včetně KDU-ČSL a zůstal v něm zastupitel za KSČM, načež by se starostou po tajné volbě stal zastupitel za ODS, bylo by jasné, že pro něj hlasoval i komunista.