Získat pozici starosty se znovu pokusí Jaroslav Soukup. „Budu o ni usilovat. A z předběžných jednání vyplývá, že by tomu tak být mělo,“ předeslal s tím, že ho výsledky hlasování potěšily. „Obávali jsme se jen toho, že by se mohla opakovat situace z minula. Že bychom nedokázali postavit vedení ve městě, přestože jsme zvítězili. Tohle byl jediný otazník, než komise definitivně sečetla poslední okrsek,“ prozradil Soukup.

Výsledky voleb: v Jaroměřicích nad Rokytnou uspěl bývalý starosta Soukup

Povolební jednání by měla skončit v příštím týdnu. Přesto se pomalu rýsuje vítězná koalice. „Domlouvali jsme se ještě před volbami, že bychom do koalice šli s ČSSD a s uskupením Za Jaroměřice. Věřili jsme si, vyšachování se nebáli a výsledky dopadly dobře,“ pochvaloval si lídr komunistické strany František Dusík. Případná koalice ČSSD, komunistů a Za Jaroměřice by dohromady měla jedenáct zastupitelů. Komunisté i Za Jaroměřice mají shodně po dvou mandátech.

Starostou na jedno volební období. Takový měl plán Karel Müller, který stál ve vedení Jaroměřic poslední čtyři roky. Nyní slib dodrží. „I proto jsem nešel na přední místa kandidátky a podpořil jiné. Přesto děkuji těm, kteří mě přišli podpořit. A doufám, že nové vedení radnice splní očekávání a své sliby,“ prohlásil Müller s tím, že starostování mu chybět nebude. ODS se dvěma zastupiteli skončí v opozici.

VÝSLEDEK VOLEB V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU NAJDETE ZDE

Cestu opozice také nejspíš zvolí dosud vládnoucí Pro jistoty Jaroměřicka. „S největší pravděpodobností zamíříme do opozice. Výsledky našich koaličních partnerů totiž nedopadly dle představ. Za mě osobně bych do nějaké koalice nešel. Ale ještě uvidíme, jaký názor budou mít kolegové,“ uvedl pro Deník Karel Nedvědický. Oproti minulým volbám si však o jeden mandát polepšili a nyní budou mít zastupitelů pět.