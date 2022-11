Vše se zdrželo kvůli námitce Milana Sedláčka, který se u Krajského soudu v Brně domáhal celkového přepočtu volebních výsledků v Hrotovicích. V námitce argumentoval vlastními dedukcemi. Na základě nich mu vycházelo, že vítězné Sdružení nezávislých kandidátů I. (SNK I.) získalo více hlasů, než mělo. To ale soud odmítl. „Skutečnost, že v jednom okrsku bylo některým volebním stranám odevzdáno méně hlasů, než by odpovídalo poměru počtu voličů zapsaných v obou okrscích, je jednoduše vysvětlitelná způsobem hlasování, který svěřuje voliči více než jeden hlas,“ usnesl se soud.

Problém s volbami v Hrotovicích: Lidé podali podněty k přezkoumání hlasů

Tomu předsedal Petr Polách. Podle něj může volič v Hrotovicích, které mají patnáct zastupitelů, využít na svém volebním lístku až patnáct hlasů. Lístek je ale platný také v případě, když člověk odevzdá jen jeden jediný hlas.

Usnesení soudu najdete ZDE.

Sedláček na základě svých úvah také vyvodil, že mezi jednotlivými volebními okrsky se nějakým způsobem mohlo přesunout třiadvacet volebních obálek. „Jedná o čirou spekulaci navrhovatele založenou pouze na poněkud svérázném přepočtu hlasů provedený navrhovatelem. Jakýkoliv reálný základ tohoto tvrzení nebo alespoň smysluplný důvod, proč by někdo takový přesun prováděl (a kdo), navrhovatel soudu nesdělil,“ uvedl dále soud.

Komentář Milana Sedláčka, který v Hrotovicích vede zubní ordinaci, se nepodařilo získat. Po své zdravotní sestře vzkázal, že se k případu nebude Deníku vyjadřovat.

Hrotovice

S 1800 obyvateli je to nejmenší město na Třebíčsku.

V letošních komunálních volbách zde mohlo volit 1421 lidí, hlasovalo jich 705 (volební účast 49,61 %). Celkem odevzdali 9718 hlasů.

Vybírali z pěti stran, všechny se do zastupitelstva dostaly.

Pořadí zvolených stran SNK I. (3425 hlasů; 35,24 %; 5 mandátů), SNK II. (2005 hlasů; 20,63 %; 3 mandáty), KDU-ČSL (1766 hlasů; 18,17 %; 3 mandáty), Pro Hrotovice (1725 hlasů; 17,75 %; 3 mandáty), KSČM (797 hlasů; 8,2 %; 1 mandát)

Podle hrotovické starostky Hany Škodové (SNK I.) sice muselo město čekat, až se situace vyřeší, průběh ustavujícího zastupitelstva to ale nijak nenarušilo. „Čekali jsme na rozhodnutí soudu, pak jsme dodrželi zákonnou lhůtu, kdy jsme měli zveřejnit termín zasedání. Pak už jsme jednali jako obvykle,“ sdělila Škodová, která v čele města stála i v předchozím volebním období. Místostarostou hrotovičtí zastupitelé opět zvolili Bohuslava Seitla (SNK II.).

Rada města má pět členů, kromě SNK I. a SNK II. i ze sdružení Pro Hrotovice a z KDU-ČSL. „Domluvili jsme se ale i s KSČM. Na ustavujícím zastupitelstvu jsem řekla, že si Hrotovice stále drží devizu v tom, že nepolitikaříme. U nás se na politiku nehraje, u nás se hraje na to, aby Hrotovice byly dobrým místem pro život. Doufám, že to takto zůstane i do budoucna. Jinak by to byla cesta zpět,“ dodala Škodová.