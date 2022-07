Třebíč občanům! (TO) přichází o zastupitele Rostislava Štorka. Ten se nově objeví na jednom z čelných míst kandidátky TOP09. „Smysl politiky spatřuji především v politice stranické. Jsem přesvědčen, že ve městě o velikosti Třebíče by již mělo jít o soutěž tradičních stran a ne o spolky typu za město krásnější, za potok čistší a podobně,“ prohlásil ke svému přestupu Štork, který je v civilu odborným pracovníkem Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.

Vůdce TO, nejvýraznější opoziční řečník Jaromír Barák, odchod Štorka nekomentoval. Zdůraznil ale jinou akvizici, kterou se jeho hnutí podařilo získat. „Posílí nás současný pirátský zastupitel Stanislav Neuman,“ sdělil Barák.

Stanislav Neuman minule hájil barvy hnutí Společně otevřeme Třebíč. To se rekrutovalo zejména z Pirátů. „Ale u Pirátů jsem skončil. Tahle strana v Třebíči totiž vůbec nefungovala. Hoši začali dělat kariéru v Jihlavě na kraji a Třebíč je vůbec nezajímala. Navíc sdružení pana Baráka je opravdu jediná opozice ve městě, které se podle mě už dobrých třináct let ubírá špatným směrem. Proto jsem i v tomto volebním období v naprosté většině případů hlasoval na zastupitelstvu s TO,“ vysvětlil dosavadní zastupitel za Společně otevřeme Třebíč.

Tento název voliči na kandidátních listinách letos již nenajdou. Obmění se na konkrétnější pojem Piráti a nezávislí. Ty do voleb povede učitelka Petra Kopečková, která v minulých komunálních volbách kandidovala za místní hnutí Břehy.

Břehy sice tehdy získaly křesla v radniční koalici, Kopečková sama ale skončila na lavici náhradníků. „V posledních letech jsem začala spolupracovat s hnutím Milion chvilek. Tím jsem začala poznávat různé politické subjekty, tedy i Piráty. Ti mě posléze oslovili, abych byla jejich lídryní pro komunální volby v Třebíči. Břehy mě ale v tomto rozhodnutí podporují, protože ty jsou čistě místní uskupení. Třebíč je však už větší město, o kterém se rozhoduje i výše,“ objasnila Kopečková důvod, proč se rozhodla změnit dres.

Jinou obměnou projdou opoziční komunisté. Současná jednička Julie Dolejší už na vedoucím postu kandidovat nebude. Zdůvodnila to tím, že by na jejím místě měl být někdo mladší. Nahradí ji proto její kolegyně ze zastupitelstva Hana Máchalová. „Mé jméno bylo mezi třemi návrhy. Vedení strany mě oslovilo, zda bych mohla převzít zodpovědnost za prosazování našeho programu v případě mého zvolení. Já jsem to přijala,“ uvedla Máchalová.

Drobnou změnou procházejí i koaliční sociální demokraté. Ti nebudou kandidovat pod tradiční značkou ČSSD. „Naše kandidátní listina ponese název Třebíč Sociálně Demokratická, podává ji ale Česká strana sociálně demokratická. Rozhodli jsme se tak proto, že je letos na naší kandidátce zastoupeno i mnoho nestraníků, kteří nás podporují,“ vysvětlil předseda třebíčských socialistů Vladimír Malý, který nyní zastává post místostarosty města.