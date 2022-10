„Na stole je několik možných variant pro vedení a radu města. Jde o to, kdo bude mít starostu a co za to budou požadovat ti druzí. Jednání ještě budeme mít v neděli. To budeme už všichni moudřejší. Budeme na ní probírat složení rady,“ upřesnil před víkendem lídr hnutí ANO Miloš Hrůza s tím, že oznámení starosty je reálné.