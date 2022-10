Při volbě starosty se tedy komunista zdržel, zatímco lidovec Václav Vyhnálek hlasoval pro Nevrklu, naopak při volbě místostarosty nezvedl ruku lidovec, ale komunista ano. Nový starosta Pavel Nevrkla přiznal, že je nezvyklá věc opírat se o zastupitele, který není členem rady. „Umíme se ale domluvit, a pokud se snad na něčem neshodneme, druhý den se spolu umíme bavit. A když se na něčem dohodneme, můžu lidovcům věřit. S panem Vyhnálkem spolupracuji dlouhodobě a jsem za něj schopný dát ruku do ohně, stejně jako on za mě. Věřím, že nám to bude fungovat,“ přiblížil starosta základy menšinové koalice opírající se o lidovecký hlas.

VIDEO: Třebíčané obdivují obrovské dýně a další plody letošní sklizně

Václav Vyhnálek potvrdil, že jemničtí křesťanští demokraté s ODS spolupracují už dlouho. „Přinejmenším čtyři volební období, kdy jsem poprvé nastoupil na radnici. Také jim věřím a vím, že na ně můžu spolehnout. Volit starostu a nevolit místostarostu nebylo jen moje rozhodnutí, to bylo po domluvě v naší straně. Náš jemnický předseda si myslí, že zastupitelé za SNK nebudou dodržovat výsledky referenda o masokombinátu. Podle mě je ale referendum závazné pro všechny,“ vysvětlil lidovecký zastupitel.

Kompletní výsledky voleb v Jemnici najdete ZDE:

Končící starosta Miloň Slabý vzal prohru a odchod do opozice sportovně. „Dopadlo to, jak jsem předpokládal. Ale město bude žít dál a uvidíme, jak to bude fungovat. Budoucnost ukáže více, ale myslím, že nové vedení bude schopné,“ sdělil Slabý.

O VOLBÁCH V JEMNICI:



- Jemnici rozdělil záměr soukromého zemědělce vybudovat poblíž města obří masokombinát. Proto se spolu s komunálními volbami konalo ve městě i referendum, v němž se lidé vyjadřovali k výstavbě. V referendu ji odmítli.



- Sdružení Za dobrý život na Jemnicku, které referendum vyvolalo, sice se šesti mandáty volby vyhrálo, s Pro Jemnici a komunisty však skončilo v opozici.



Nové vedení Jemnice:



- Starosta Pavel Nevrkla (ODS), místostarosta Jiří Kopr (SNK), radní David Chvátal a Martin Doucha (oba Mladí za rozvoj Jemnice), Dana Babišová (ANO), Ervín Reegen (SNK) a Miloslav Nevěčný (ODS).

Koalice se opírá o hlas Václava Vyhnálka (KDU-ČSL).