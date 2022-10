Zatímco ve městech a větších obcích lze v komunálních volbách vybírat hned z několika kandidátek, na vesnicích bývají rádi, když sestaví aspoň jednu. Jen na Třebíčsku je přes třicet malých obcí, kde lidé už nyní vědí, kdo na radnici zasedne. „Ale i když je zde jen jedna kandidátka, má podle mě význam jít k volbám a vyjádřit tak svůj názor. U nás je to tak, že se všichni známe, a známe tedy i kandidáty. Ty můžeme křížkovat, oni se pak už dohodnou, jak si to nastaví dál,“ popisuje Josef Lavický z Číměře.

V Číměři, kde žije něco málo přes dvě stě obyvatel, jsou na jednu kandidátku zvyklí. Naposledy zde dvě kandidátky dokázali sestavit před dvanácti lety – přičemž i tehdy bylo na jedné z nich méně jmen, než je potřebný počet členů v zastupitelstvu. „Asi by bylo dobré, kdyby bylo víc lidí a kandidátek, ale lidem se do zastupitelstva jít nechce. Všichni mají starostí dost. Obec je ale i tak nastavená dobře, a proto budu rád, když to zde bude fungovat tak jako dosud,“ zamýšlí se Lavický.

Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkV Číchově na druhé straně třebíčského okresu žije přibližně stejně lidí jako v Číměři. Číchovští více kandidátek sestavili naposledy v roce 1994. O čtyři roky později přistoupili k systému jeden kandidát = jedna kandidátka, který praktikují dosud. „Každý jdeme do voleb sám za sebe. Pro zastupitelstvo nás musí být sedm, letos takto kandiduje osm lidí, takže jeden se do něj nedostane,“ líčí starosta František Veleba a vzápětí objasňuje zvyklosti, které se za ta léta v Číchově už osvědčily. „Nejpozději dva týdny po volbách se ti zvolení sejdou a řeknou si, jak zastupitelstvo složí. Přihlíží se k počtu hlasů, ale nakonec rozhoduje dohoda. Někdo třeba může získat nejvíc hlasů, ale na starostu se necítí,“ dodává Veleba.

V malých obcích je tento systém nejobvyklejší. Veleba, který v čele obce stojí už více volebních období, ale podotýká, že i v tomto případě je problém sehnat kandidáty. „Před volbami obcházím jednotlivé domácnosti a ptám se, kdo by měl zájem kandidovat. Lidem se do toho moc nechce, každý má své zaměstnání a tohle je práce navíc,“ vysvětluje starosta Číchova.

Zvláštním případem jsou obce, kde se tyto dva systémy zkombinují. Znamená to tedy, že jedinec se postaví proti celé kandidátce. „Tam oni kandidáti, kteří jdou do voleb sami za sebe, zřejmě nepochopili systém komunálních voleb. Jestliže je například kandidátka o sedmi lidech a volič ji zaškrtne celou, dává jí vlastně sedm hlasů. Kdežto kandidát, který jde do voleb sám za sebe, vždy obdrží jen jeden hlas. To je pak obrovský nepoměr a lidé na té celkové kandidátce mají mnohem větší šance, že v zastupitelstvu zasednou,“ podotýká politolog Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity.

Volby na Třebíčsku

* Bude se volit v celkem 167 obcích.

* Obcí, které mají jednu společnou kandidátku, je 37.

* Obcí, ve kterých jdou všichni kandidující do voleb sami za sebe, je 64.

* Obcí, ve kterých se jedinci pod svým jménem či pod názvem nějaké strany postaví jedné či více společným kandidátkám, je 13.

* Specifickou obcí jsou Výčapy. Zde všichni kandidáti bojují sami za sebe – jeden z nich však nikoli pod svým jménem, ale na kandidátce Starostů a nezávislých. Na ní je však uvedeno také pouze jeho jméno. Všichni tedy mají stejné šance.

Obce na Třebíčsku s jednou kandidátkou:

Babice, Biskupice-Pulkov, Cidlina, Častohostice, Číměř, Dědice, Dešov, Dolní Lažany, Horní Újezd, Chotěbudice, Jasenice, Jiratice, Kdousov, Klučov, Kojatice, Komárovice, Kozlany, Lesní Jakubov, Lesonice, Litohoř, Litovany, Lovčovice, Meziříčko, Naloučany, Nimpšov, Odunec, Okarec, Pálovice, Petrůvky, Popůvky, Příštpo, Radkovice u Budče, Rohy, Slavičky, Smrk, Štěpkov, Trnava