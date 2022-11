V Třebíči vytvořily koalici sdružení Pro Třebíč, ANO a KDU-ČSL. Podle starosty Pacala (Pro Třebíč) se radnice zaměří například na další opravy v centru města. „Tedy Martinského náměstí, Hasskovy a Kotlářské ulice. V našem zájmu je také rekonstrukce zimního stadionu, revitalizace plovárny na Polance, zámeckého parku a dalších ulic,“ sdělil Pacal s tím, že podrobněji se bude moci vyjádřit až za několik měsíců. „V únoru s vedoucími radničních odborů jako obvykle zmapujeme všechny potřeby města. Pak vydáme programové prohlášení, které bude obsahovat konkrétní priority tak, aby odrážely finanční možnosti města,“ doplnil třebíčský starosta.

Druhým největším městem okresu jsou Moravské Budějovice. Zde skončil v opozici dlouholetý starosta Vlastimil Bařinka (SOMB) a v čele Budějovic stanul Martin Ferdan (Budějováci). Pikantní je, že místostarostou se stal jeho zeť Jan Švaříček (Za lepší Budějovice). Podle Ferdana se město zaměří zejména na boj s energetickou krizí. „Zaměříme se na projekty snižující energetickou náročnost našich provozů a škol. Hledět budeme také na energetickou soběstačnost,“ informoval budějovický starosta.

V Náměšti nad Oslavou došlo ke změně starosty bez politických třenic. V čele města stál osmadvacet let Vladimír Měrka (SNK), který letos již nekandidoval. Na jeho místo proto usedl Jan Kotačka (Spolupráce – aktivity), který Měrkovi tři volební období dělal místostarostu. Místostarostkou se stala Jana Homolová (SNK). „Dokončíme rekonstrukci sokolovny, dostavíme cyklostezku včetně přemostění řeky Oslavy a dobudujeme kanalizaci a vodovod v místní části Zňátky,“ nastínil Kotačka největší priority města. Zároveň podotkl, že další záměry se budou odvíjet podle aktuální situace. „Nárůst cen musí mít co nejmenší dopady na činnosti města, škol, spolků, kultury a sportu. Nové investice budou putovat především do obnovy stávajících budov města, komunikací a do péče o zranitelné osoby,“ vysvětlil starosta Náměště.

Velký otřes zažila radnice v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zde bývalého starostu Karla Müllera (ODS) vystřídal Jaroslav Soukup (ČSSD). Změnili se i místostarostové – Zdeňka Říhu (Pro jistoty Jaroměřicka) nahradil Vítězslav Pléha (ČSSD). Soukup vedl Jaroměřice již dříve, jeho prioritou je nyní dokončení kanalizace v místních částech. „Dále se chceme věnovat přípravám obchvatu Jaroměřic. Je to akce kraje, ale my tomu hodláme dát maximální podporu. Také se budeme zabývat bývalým sokolským areálem a hotelem Opera, který město v minulém volebním období koupilo,“ uvedl Soukup s tím, že město se bude snažit vymoct alespoň část peněz, které Jaroměřicím zůstaly ve zkrachovalé Sberbank. „Máme v ní kolem dvaceti milionů korun. Z hlediska komunální sféry se ale vymáhání peněz nevyvíjí příliš příznivě,“ přiznal jaroměřický starosta.

Podobný veletoč jako v Jaroměřicích zažili i v Jemnici. Tam byly volby navíc okořeněné i referendem, zda má v blízkosti města stát obří masokombinát. V Jemnici se kvůli tomu hodně rozhádali, do voleb zde šlo devět stran. V čele města nakonec stanul Pavel Nevrkla (ODS), který převzal funkci po Miloni Slabém, jehož sdružení Pro Jemnici skončilo v opozici. „Naší prioritou je uklidnit emoce v Jemnici. Dále chceme stabilizovat správu majetku města a restrukturalizovat bytový fond města,“ prohlásil Nevrkla s tím, že i v Jemnici se zaměří na úspory energií.

V Hrotovicích se zastupitelé poprvé sešli teprve tento týden. Důvodem byla námitka proti průběhu voleb ze strany jednoho místního obyvatele. Když se ale vše vyřešilo, starostkou i pro další čtyři roky zůstala Hana Škodová (SNK I.). „A místostarostou je i nadále Bohuslav Seitl (SNK), který tento post zastával i v minulém volebním období. Kromě obou SNK jsou v radě zastoupené ještě Pro Hrotovice a KDU-ČSL. Domluvili jsme se ale i s KSČM. Na ustavujícím zastupitelstvu jsem řekla, že si Hrotovice stále drží devizu v tom, že nepolitikaříme,“ objasnila Škodová. Podle ní je ale ještě brzy na sdělení konkrétních cílů pro nadcházející volební období. „V Hrotovicích ale měly všechny strany velice podobné volební programy. Vytvoříme proto Strategický rozvojový dokument, na kterém se budeme podílet všichni,“ uvedla starostka nejmenšího města na Třebíčsku.

Starostové na Třebíčsku



* Třebíč – Pavel Pacal (Pro Třebíč), město vedl i v minulém volebním období.

* Moravské Budějovice – Martin Ferdan (Budějováci), v čele města vystřídal Vlastimila Bařinku (SOMB).

* Náměšť nad Oslavou – Jan Kotačka (Spolupráce – aktivity), v čele města vystřídal Vladimíra Měrku (SNK)

* Jaroměřice nad Rokytnou – Jaroslav Soukup (ČSSD), v čele města vystřídal Karla Müllera (ODS)

* Jemnice – Pavel Nevrkla (ODS), v čele města vystřídal Miloně Slabého (Pro Jemnici)

* Hrotovice – Hana Škodová (SNK I.), město vedla i v minulém volebním období.