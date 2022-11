Ten vedl městys i v minulém volebním období. Nyní jeho ČSSD a Zelení volby vyhráli, on sám získal nejvíc preferenčních hlasů. Na základě toho se předpokládalo, že bude starostou i nyní. To potvrdila i schůzka, ke které došlo den před zastupitelstvem. „U nás neděláme koalici či opozici. Prostě se sejdeme, řekneme si, co a jak, všichni zastupitelé můžou navrhnout nějaké změny či říct výhrady. Já na post místostarosty navrhl Ladislava Příhodu z ODS, který byl místostarostou i minule a pracovně jsme si dobře rozuměli. Nikdo proti tomu nic neměl. O to víc mě mrzelo, když se den poté na zastupitelstvu vše změnilo,“ vysvětlil Ryšavý.