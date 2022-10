Podobně hovoří i Švaříček. „Budějovice nejsou tak velké město, tak to asi lidi věděli. Ale je to pro ně téma. Asi to budeme ještě nějaký čas vysvětlovat,“ uznává jeho zeť.

Moravské Budějovice mají nového starostu. Je jím Martin Ferdan

Stávající starosta Vlastimil Bařinka ze Sdružení občanů Moravských Budějovic (SOMB) ale situaci vidí jinak. „Lidi to nevěděli. Teď mi občané kvůli tomu volají. Podle mě to od vítězných stran nebylo úplně fér,“ podotýká Bařinka, jehož SOMB skončí s pěti křesly v opozici.

O tom, že Ferdan bude starostou a Švaříček místostarostou, už vědí i obyvatelé Budějovic. „Ale že jsou příbuzní, jsem se dozvěděla až po volbách. Nějak moc mi to ale nevadí,“ zamýšlí se Jana Tomanová.

Ani Alexandra Plavcová nepovažuje příbuzenský vztah budoucích představitelů města za překážku. „Spíš se uvidí, co pro město budou dělat. Ale podle mě je to příbuzenství celkem v pohodě,“ soudí Plavcová.

V Moravských Budějovicích kandidovalo šest stran. Zastupitelů je zde jednadvacet, rada města má sedm členů. Sdružení Budějováci budoucího starosty Martina Ferdana získají v radě tři křesla, sdružení Za lepší Budějovice budoucího místostarosty Jana Švaříčka čtyři křesla.

Další strany zůstanou v opozici – SOMB stávajícího starosty Vlastimila Bařinky (5 zastupitelů), KDU-ČSL (2 zastupitelé), Živé město a SNK MB (po jednom zastupiteli).

Podobně mluví i František Brychta. „Záleží, co ti dva dokážou. Budějovice mají dluhy, takže to nebudou mít lehké. Nejsou tu pořádné pracovní příležitosti, většina lidí jezdí pracovat pryč. Rozhodující tedy bude, zda se jim to tady podaří postavit na nohy. Jestli jsou příbuzní, nebo ne, to už není tak podstatné,“ myslí si Brychta.

Budějovice mají přes sedm tisíc obyvatel. Podle politologa Stanislava Balíka je příbuzenský vztah ve vedení takto velkého města neobvyklý. „Na vsích je to častější. Tam není tolik aktivních lidí, takže se stává, že se do zastupitelstva dostanou příbuzní. Ale u města typu Moravské Budějovice si podobný případ nevybavuji. A třeba za první republiky by něco takového ani nebylo možné. Zákon příbuzenský vztah ve vedení města tehdy neumožňoval,“ vysvětluje Balík.

Za lepší Budějovice: to jsou noví zastupitelé v Moravských Budějovicích

Podle Ferdana zatím vzniká koaliční smlouva, kde si strany vzájemně rozdělí kompetence. „Naším cílem bude udržet zde mladé lidi. Odchází odtud, a tak chceme řešit bytovou otázku, i když na to není úplně nejlepší doba. Za šestnáct let pana starosty Bařinky se udělala spousta práce, v tom bychom chtěli pokračovat,“ nastiňuje priority Ferdan.

Dosluhující starosta tomu bude přihlížet z opozičních lavic. „Chci si užívat podzimu života a postarat se o rodinné firmy a nemovitosti. Myslím ale, že město předávám v dobré kondici, a už proto chci v zastupitelstvu také zůstat – abych se případně mohl bránit proti nějakým nařčením,“ podotýká čtyřiašedesátiletý Bařinka.

Medailonky budoucího starosty a místostarosty:



Martin FerdanZdroj: Deník/Milan KrčmářMartin Ferdan (49 let)

V současnosti pracuje na moravskobudějovické radnici jako vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Kandidoval už v minulých komunálních volbách za Bařinkovo uskupení SOMB, ale přesto, že se do zastupitelstva díky preferenčním hlasům dostal, zastupitelem nakonec nebyl. Zákon neumožňuje, aby vedoucí odboru byl zároveň zastupitelem. Od roku 1992 pracoval jako policista, v letech 2006 až 2015 působil v Praze na policejním prezidiu. V Moravských Budějovicích se angažoval například v tamních fotbalových a hokejových celcích a v různé spolkové činnosti.



Jan ŠvaříčekZdroj: Deník/Milan KrčmářJan Švaříček (38 let)

Zastává funkci starosty moravskobudějovického Sokola. Pochází z rodiny, jejíž členové se ve zdejším zastupitelstvu objevují už řadu let. Jeho matka Yvona byla dlouholetou zastupitelkou, její otec byl prvním porevolučním starostou za Občanské fórum.