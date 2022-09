Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: Deník

Povolební vyjednávání ve městě teprve začínají. Účastníci se shodují, že potrvá dlouho, než nějaká koalice vznikne. Důvěru od voličů totiž dostalo osm stran. „Jednání budou o to složitější. Hrozí, že může vzniknout i nějaká šestikoalice, která nás vyšachuje. Ale jdeme do toho s tím, že nechceme být v opozici,“ předeslal Ambrůz.Domluva mezi zastupiteli může trvat i několik týdnů. Zbylé úspěšné strany mají maximálně polovinu mandátů oproti vítězi. „Můžeme být pomyslným jazýčkem na vahách. Na stole teď máme dvě varianty. Buď budeme v koalici s vítězem a s panem starostou, nebo se spojíme do širší koalice bez nich. Situace je složitá a jednání mohou trvat klidně i tři týdny. Teprve se to všechno rozjede,“ uvedl David Chvátal z uskupení Mladí za rozvoj Jemnice.

Výsledky referenda pro něj překvapením nebyly. „Ale vliv to mělo určitě. Už jen tím, že účast byla o třináct procent vyšší než před čtyřmi lety. A referendum také hodně pomohlo vítězi. Bez referenda by volby dopadly úplně jinak,“ zamyslel se Chvátal.Miloň Slabý, který vedl Jemnici jako starosta v minulém volebním období, se taktéž účastní vyjednávání o koalici. Zatím však není jisté, jestli se mu křeslo starosty podaří obhájit. „Pokud to vyjednávání umožní, usilovat o něj budeme. Šli jsme s tím do toho,“ prozradil. Sám přitom byl pro výstavbu masokombinátu. S výsledky plebiscitu je přesto smířený. „Voliči rozhodli. A rozhodli jednoznačně a závazně. Jemnice má díky tomu aspoň vytyčený směr, kterým jít,“ dodal Slabý.