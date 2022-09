Asi největší raritou jsou Kouty na Třebíčsku, kde dámy sestavily vlastní uskupení s názvem Kouty – Ženy. „Vlastně to ale byl nápad pana starosty. Chtěl, aby v zastupitelstvu bylo pokud možno více žen,“ vysvětluje Svatava Mašková, která kandiduje i se svou dcerou Veronikou.

Svatava Mašková se coby jediná dáma zapojila do volebního klání v Koutech už před čtyřmi lety. Do zastupitelstva se dostala, zkušenosti tedy má. „Letos jsem ale v popředí být nechtěla. Na prvním místě máme naši knihovnici Moniku Stýblovou,“ podotýká.

Nad povoláním kandidátů srdce občas zaplesá

Čistě dámská sestava se v Koutech postaví dvěma vyloženě mužským sdružením. Řevnivost ale mezi nimi žádná není. Dámy do tohoto gentlemanského souboje navíc jdou v oslabení. V obci se volí devět zastupitelů, žen zde však kandiduje jen šest, a jejich kandidátka je tedy neúplná. „Lidé moc nemají zájem. Ale určitě je ku prospěchu věci, když v zastupitelstvu zasedají muži i ženy, dobře se doplňují. Ženy navíc mají větší rodinné cítění. To je dobré, když se chodí přát seniorům nebo při vítání občánků. Muži zase mají větší cit na techniku,“ přidává své poznatky Mašková.

V Číměři povládnou ženy

Uskupení, která neseženou dostatek kandidátů, jsou ve volbách v nevýhodě. Jejich hlasy se pak přepočítávají, aby výsledek odpovídal plnému počtu zastupitelů. I kdyby tedy koutecké ženy volby vyhrály, je pravděpodobné, že v tamním zastupitelstvu nakonec stejně budou alespoň částečně převažovat muži. Oproti tomu v Číměři je už nyní jasné, že zde ženy budou vládnout.

Číměř je obcí se dvěma sty obyvateli, a tak zde sestavili jedinou kandidátní listinu. Zastupitelstvo tu mívá pět členů, na kandidátní listině voliči letos najdou šest jmen – jedno tedy nakonec zůstane pod čarou coby náhradník. Současná starostka Lenka Hůlková je na prvním místě, naopak poslední dvě obsadili jediní dva kandidující muži. „Není to ale proto, že bychom je chtěly nějak upozadit,“ směje se Hůlková. „Naše kandidátka je sestavená podle abecedy – tedy kromě mého jména. Ale jinak to jde za sebou abecedně. Pánové mají tu smůlu, že příjmení našich dam začínají na Č a D. Muži ale do zastupitelstva rozhodně patří, jsou tam potřeba,“ doplňuje Hůlková.