Děti v Evropě a dalších rozvinutých zemích tloustnou dlouhodobě. Tento trend ještě zesílil v důsledku pandemie koronaviru a s ní spojených omezeních. To, že děti musely být doma, nechodily do školy a neměly sportovní kroužky, vyústilo podle zkušenosti ELA odborníků na zdravý životní styl v průměrný nárůst jejich hmotnosti o 3 kg již v době prvního lockdownu na jaře 2020. A co pak teprve přinesl dlouhá uzávěra začátkem letošního roku?

Dětská obezita | Foto: www.shutterstock.com

Podle Světové zdravotnické organizace jsme 7. nejobéznější zemí Evropy a každé čtvrté české dítě trpí nadváhou. Pandemie a lockdown uvítaly obezitu doslova na červeném koberci. Příčinou prudkého nárůstu hmotnosti dětí bylo právě uzavření škol, omezení volného pohybu a snížení fyzické aktivity, ale i změna jídelníčku, vyšší kalorický příjem a psychická zátěž. Narušily se stravovací zvyklosti celých rodin a zejména děti si následky ponesou léta. Některé děti přibraly za rok i o víc než 10 kilo. Rodiče začali řešit zdravotní problémy související s nárůstem hmotnosti jako je zvýšený cholesterol, bolesti kloubů a svalů, dýchavičnost a zvýšený tlak u sebe a taky u svých potomků. Hračky: Kolik jich děti vlastně potřebují? Přečíst článek › Nárůst hmotnosti a obezita se musí řešit nejen u toho, koho postihly. Je nutné řešit situaci u všech členů rodiny. Nestačí zaměřit se na toho, komu ručička váhy ukazuje nejvíc. Navíc je bláhové si myslet, že dětem budeme dávat menší porce a omezíme čokoládu. Dieta dětí se stává jídelníčkem celé rodiny. Vše musí probíhat pod odborným dohledem, aby následky neřízeného hubnutí nebyly horší než následky obezity. ELA je asistenční služba, kterou poskytují organizace svým zaměstnancům místo tradičních naprosto zbytných benefitů jako jsou permanentky do sportovišť nebo abonentky do divadla. Týmy odborníků řeší životní problémy a situace zaměstnanců a jejich rodin i v případech jako je právě obezita nebo nežádoucí nárůst váhy dětí a dospívajících. Po pandemii je jedním z velmi častých rodinných problémů právě obezita, nechuť k pohybu a špatné stravovací návyky. A to se netýká pouze dětí, kterým jsou bližší počítačové hry a mobil. Jedním z problémů, které nedávno řešil odborník na zdravou výživu Ondra O., byl případ talentované závodní plavkyně, která ve svých třinácti letech za rok přibrala víc než 10 kilogramů a nemohla se jich ani po návratu do tréninkového programu zbavit. A co po vyučování? Hurá, bude bojovka Přečíst článek › Řešení nebylo jednoduché. Musel se „překopat“ jídelníček celé rodiny, zavést pravidelné svačiny pro všechny a hlavně vrátit se do běžného režimu, kdy se malá plavkyně Markéta se svým bratrem vrátila k jídelnímu stolu, odložila chipsy a „něco malého k televizi“ a nahradila to podobnými – ale zdravými produkty. Místo přesolených brambůrek je možné koupit zdravé náhrady ze zeleniny nebo celozrnných směsí, které v sobě mají dostatek vlákniny a zároveň chutnají skvěle. Kromě speciálních postupů se i takový odborník, jako je Ondra z týmu ELA, vrací k zásadám, které nám vštěpovaly od malička naše maminky a učitelky ve školce a škole. Pět hrstí ovoce a zeleniny každý den asi všechny vitamíny nedodá, ale neuškodí. Ale chuť na zmrzlinu bude hned menší. Září patří dětem

