Děsivé tajemství starověké toalety: Bohatí měli střeva plná parazitů

V bývalém starověkém královském panství jižního Jeruzaléma objevili badatelé před dvěma lety latrínu starou zhruba 2700 let. Nyní se pustili do jejího zkoumání. Nová studie se zaměřila na to, co naše předky trápilo po tisíciletí - epidemie způsobené parazity.

Pozůstatky starověkých izraelských toalet, ilustrační foto | Foto: Wikimedia Commons, CC-BY-2.0, Greg Schechter