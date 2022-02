Počátky Suchoje Su-57 lze vystopovat až do poloviny 80. let, kdy Sovětský svaz začal vyvíjet nový stíhací letoun ihned poté, co do vojenské služby vstoupily MiG-29 a Su-27. Rozpad SSSR však prakticky zastavil příliv peněz do technologicky náročného sektoru výroby letadel a bylo tak jasné, že ani jeden z nových perspektivních letounů, stíhačky MiG MFI a Suchoj Su-47 se do výroby nedostanou.