Nosná raketa Falcon 9 byla vyslána do vesmíru v roce 2015, ale po dokončení své mise neměla dostatek paliva k návratu na Zemi a místo toho zůstala na oběžné dráze.

Astronom Jonathan McDowell sdělil pro britskou BBC, že půjde o první známou neřízenou srážku rakety s Měsícem. Dopady ale budou minimální.

Exploze vytvoří kráter

Raketa byla opuštěna na oběžné dráze před sedmi lety poté, co dokončila misi s cílem vyslat kosmickou družici pro monitorování počasí na cestě dlouhé miliony mil.

Bylo to součástí Muskova programu pro vesmírný průzkum, jehož cílem je umožnit osídlení jiných planet a přimět lidi, aby na nich žili.

Podmořská sopka u Tongy neřekla poslední slovo. Vědci mají velké obavy

Od roku 2015 byla raketa tažena různými gravitačními silami Země, Měsíce a Slunce, takže je její dráha poměrně „chaotická”, vysvětlil profesor McDowell z amerického Centra pro astrofyziku Harvard-Smithsonian.

„Zemřela - jen podle zákonů gravitace.” Raketa se připojila k dalším milionům kusů vesmírného odpadu. Převážně jde o stroje, které taktéž po dokončení mise neměly dostatek energie k návratu na Zemi.

Ke srážce má dojít 4. března, kdy raketa při kontaktu exploduje.

„Je to v podstatě čtyřtunová prázdná kovová nádrž s raketovým pohonem na zadní straně. Když si představíte, že to hodíte na kámen rychlostí 5000 mil za hodinu, nebude to hezké,” sdělil astronom. Na povrchu Měsíce zanechá malý uměle vytvořený kráter.

Výzkumníci nové údaje nezískají

„Během desetiletí se vyskytlo možná 50 velkých objektů, o kterých jsme úplně ztratili přehled. Možná se něco takového stalo už mnohokrát předtím, jen jsme si toho nevšimli. Nyní by to byl první potvrzený případ,” řekl McDowell.

Vědcům nedají spát tajemné skvrny na Marsu. O vodní plochy zřejmě nejde

V roce 2009 profesor McDowell a další astronomové provedli experiment, při kterém raketa podobné velikosti narazila do Měsíce. Senzory shromáždily důkazy o srážce, aby vědci mohli studovat kráter. Je tedy nepravděpodobné, že by se nyní z havárie dozvěděli něco nového, vysvětlil astronom.

Dodal, že zatímco nyní vesmírný odpad, který se nechá unášet a občas havaruje, nemá žádné následky, v budoucnu by to už mohlo být jinak.

Fakta o Falcon 9



- Nosná raketa americké soukromé společnosti SpaceX.



- Svým tahem a nosností je srovnatelná s ruskými raketami Angara 5 a Proton, americkými Delta IV a Atlas V a čínskou Čchang-čeng 5.



- Stal se první a prozatím jedinou kosmickou raketou, u které byl zrealizován koncept znovupoužitelnosti prvního stupně.



- 30. března 2017 společnost SpaceX jako první na světě úspěšně vyslala do vesmíru již dříve použitý první stupeň nosné rakety Falcon 9.