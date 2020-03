Kontaktní údaje

Adresa: Soukenická 129/3, Třebíč

Telefon: 568 840 404 – stálá služba

E-mail: info@pietas.cz

Web: www.pietas.cz

Leopold Vysibla, muž s francouzskými předky, založil v roce 1906 pohřební ústav Pietas. Tehdy to byl jeden z prvních soukromých pohřebních ústavů v českých zemích. Po jeho smrti se řízení podniku věnovali synové Leopold, Otakar a Jaroslav, a to až do znárodnění v roce 1950. Návrat k přirozeným hodnotám, mezi které patří také osobní vlastnictví soukromého majetku, umožnil v roce 1991 obnovení rodinné tradice a znovuobnovení firmy. Třebíčská pohřební firma Pietas – Vysibla se po revoluci postupně rozrůstala a nyní poskytuje služby celkem v šesti pobočkách – Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Náměšť nad Oslavou, Dačice a Telč. Na pobočce v Třebíči vám poskytnou oporu v průběhu celého procesu rozloučení. Zajistí vše od převozu zesnulých přes vyřízení úředních formalit po kompletní zajištění pietního aktu. Nabízí kompletní pohřebnické a kamenické práce, ale také vyřízení veškerých náležitostí, jež se týkají rozloučení se zesnulým.

Jan Konečný a spol. – pohřební služba Třebíč

Otevírací doba Pondělí 8.00 – 17.00 Úterý 8.00 – 17.00 Středa 8.00 – 17.00 Čtvrtek 8.00 – 17.00 Pátek 8.00 – 17.00 Sobota zavřeno Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Vítězslava Nezvala 5, Třebíč

Telefon: 568 844 220 – stálá služba

E-mail: jan.konecny@jkas.cz

Web: www.jkas.cz

Pohřební služba Třebíč Jan Konečný a spol. patří mezi menší pohřební služby v ČR. V Třebíči sídlí v historickém centru na ulici Vítězslava Nezvala v blízkosti autobusového nádraží. Služby jsou provozovány nepřetržitě již od roku 1996. V průběhu roku 2005 došlo k rozšíření služeb o prodej květin s vlastní vázárnou kytic, věnců a veškeré smuteční i speciální vazby. Zajišťují převozy zesnulých místní, regionální v rámci celé ČR i zahraniční.

Rostislav Musil pohřební služba Moravské Budějovice a Jemnice

Otevírací doba Pondělí 8.00 – 12.00 Úterý 8.00 – 12.00 Středa 8.00 – 12.00 Čtvrtek 8.00 – 12.00 Pátek 8.00 – 12.00 Sobota zavřeno Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Chelčického 214, Moravské Budějovice

Adresa: Dačická 362, Jemnice

Telefon: 603 760 659, 737 090 321

E-mail: psrostislavmusil@seznam.cz

Web: www.ps-musilr.cz

Rodinná pohřební služba s dlouholetou praxí v oboru pohřebnictví. Jejich hlavní prioritou je úcta k zesnulým a důstojnému rozloučení. Najdete je v Moravských Budějovicích na ulici Chelčického vedle uhelných skladů směrem na Lukov. Další kancelář najdete v obřadní síni v Jemnici na ulici Dačická 362, směrem na Dačice. V těchto obou kancelářích zařídí vše, co je potřeba k vyřízení pohřbu. Provádí kompletní zajištění pohřbu po celé České republice.

Jaro-Plant s.r.o., pohřební služba Jaroměřice nad Rokytnou

Otevírací doba Pondělí 8.00 – 16.00 Úterý 8.00 – 16.00 Středa 8.00 – 16.00 Čtvrtek 8.00 – 16.00 Pátek 8.00 – 16.30 Sobota 8.00 – 11.00 Neděle zavřeno

Kontaktní údaje

Adresa: Březinova 36, Jaroměřice nad Rokytnou

Telefon: 603 865 227, 568 440296

E-mail: jaroplant@seznam.cz

Web: www.kvetinsrstvi-jaromerice.cz

Rodinná firma byla založena v roce 1989. Malou živnost v Jaroměřicích nad Rokytnou postupně rozšiřovali a dnes jsou připraveni vás obsloužit celkem na třech provozovnách. Dvě z nich naleznete v Jaroměřicích a jednu v Třebíči. V květinářství Jaroměřice zde zároveň provozují pohřební službu, kde s vámi personál odborně a s citem vyjedná vše potřebné ohledně pohřbu vašeho blízkého.