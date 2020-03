- Krajská hygienická stanice 567 564 551 (Po - Čt: 8.00 - 15.00, Pá: 8.00 - 14.30)

Krizová linka: telefon 566 650 866, e-mail koronavirus@khsjih.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Třebíčská cateringová společnost s.r.o. ( Třebíčanka) Web: www.catering-trebic.com

Rozvoz obědů pro seniory včetně sobot, neděl a svátků je v současné době bez omezení, lze objednat na telefonním číle 724 400 466.

Pažitka.cz (Zdislavina ulice, Třebíč) Web: www.jidlo.pazitka.cz

Rozvoz hotových jídel po městě Třebíč a městysi Stařeč. Lze objednat na telefonním čísle 736 641 176.



Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

JAK TO BUDE DÁL S AKCEMI NA TŘEBÍČSKU?

OPATŘENÍ V TŘEBÍČI

Muzeum Vysočiny Třebíč

Expozice a výstavy uzavřeny.

Městská knihovna v Třebíči

Městská knihovna v Třebíči uzavřená.



Dům dětí a mládeže v Třebíči

Dům dětí a mládeže v Třebíči je zavřený. Stejně jako základní umělecká škola.

Elektrárenské infocentrum

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru jsou všechny prohlídky elektráren i infocenter Skupiny ČEZ dočasně pozastaveny z důvodu zajištění bezpečnosti provozu elektráren.

Alternátor Třebíč

Ekotechnické centrum Alternátor je až do odvolání zavřené. Centrum přitom původně na jarní prázdniny připravilo rozšířené promítání na unikátní projekční kouli. Promítací programy jsou zaměřené mimo jiné na Zemi a vesmír.

MKS Třebíč

Zrušené jsou do odvolání všechny koncerty, divadelní představení, výstavy, besedy a další kulturní a společenské akce pořádané MKS Třebíč. Uskuteční se v náhradním termínu. Vstupenky zůstávají v platnosti. O novinkách se účastníci dozví na webu www.mkstrebic.cz. Nepromítá ani kino.

Laguna Třebíč

Třebíčský aquapark je zavřený.



Město Třebíč vyzývá občany, aby minimalizovali cestu na úřad

V souvislosti s vyhlášenou pandemií a nouzovým stavem žádá město obyvatele a návštěvníky úřadu, aby minimalizovali osobní úřední jednání. Vše, co lze, je možné řešit mailem, telefonicky nebo to odložte na později. Vyhněte se ve vlastním zájmu návštěvám na úřadě.

Nemocnice Třebíč

V návaznosti na zvyšující se počet nakažených osob koronavirem v ČR, vyhlásila Nemocnice Třebíč od 9. března 2020 zákaz návštěv.

Svatby

Zákaz obřadů nad 30 osob (doporučení snoubencům)

Vítání občánků

Přeložené termíny, rodiče budou včas informováni

Labyrint Třebíč

Rodinný zábavní park Labyrint Třebíč je z důvodu vyhlášení nouzového stavu do odvolání uzavřen.

Zimní stadion Třebíč

Do odvolání uzavřený.

MAD Třebíč

V souvislosti s aktuální situací ve zdravotnictví a školství bude po skončení jarních prázdnin nadále platit prázdninový provoz v síti MAD Třebíč. K podobnému kroku dochází i v krajské dopravě.

STŘED, z. ú.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky organizace STŘED, z.ú. ruší pro veřejnost veřejné akce na Klubu Hájek, uzavírají Komunitní centrum Moravia v Třebíči a nízkoprahový klub eMBečko v Moravských Budějovicích. Další ambulantní a terénní služby STŘED, z.ú. a Střediska výchovné péče STŘED budou poskytovány po dohodě pracovníka s klientem. V případě naléhavé situace kontaktujte Linku důvěry STŘED na čísle: 775 22 33 11 nebo 568 44 33 11. Prostřednictvím chatu: https://www.elinka.iporadna.cz/ld-stred nebo e-mailu: linkaduvery@stred.info, denně od 9 do 21 hodin.

Mateřské školy v Třebíči zůstávají nadále otevřené pro ty rodiče, kteří nemají hlídání a chodí do zaměstnání

Opatření v Náměšti nad Oslavou

Základní školy - uzavřeny

Základní umělecká škola - uzavřena do odvolání

Dům dětí a mládeže - uzavřen do odvolání

Mateřské školy - zůstávají prozatím v provozu s tím, že ředitelky MŠ společně se zřizovatelem žádají rodiče, kteří nejsou zaměstnaní nebo budou mít ošetřovné v souvislosti s uzavřením ZŠ, aby nechali své dítě doma tak, aby mohl být provoz MŠ v maximální možné míře omezen.

Městská knihovna – uzavřena, do odvolání, výpůjční doba knih a časopisů se po dobu uzavření prodlužuje

Zimní stadion, všechna sportoviště (tělocvičny, sokolovna) – uzavřeny do odvolání, v provozu zůstávají všechna venkovní sportoviště

Městské kulturní středisko – výstavní síň – uzavřena do odvolání, informační centrum zůstává prozatím v provozu

Městský úřad - zůstává v provozu s tím, že Město Náměšť nad Oslavou žádá obyvatele a návštěvníky úřadu, aby pokud možno minimalizovali své osobní jednání na úřadě a tam, kde je to možné, upřednostňovali komunikaci telefonicky, e-mailem, prostřednictvím DS apod.

Opatření v Jaroměřicích nad Rokytnou

Z důvodu mimořádného opatření proti rozšíření nákazy koronavirem v Česku se ruší všechny kulturní a společenské akce pořádané městem Jaroměřice nad Rokytnou – oddělením Městského kulturního střediska.

Volnočasový klub Špitál ruší veškeré programy pro děti a mládež. Tyto akce se uskuteční v náhradních termínech, sledujte web www.jaromericenr.cz

Pořad Miloslava Mejzlíka a Reginy Rázlové se ruší. Vstupné bude vráceno v Turistickém informačním centru v budově Špitálu.

Opatření v Moravských Budějovicích

MKS Beseda Moravské Budějovice – veškeré nejbližší akce jsou zrušeny, o konání dalších kulturních akcí budete včas informováni, sledujte web www.besedamb.cz

DOPRAVA

Vzhledem k šířícímu se koronaviru a opatření, k nimž patří i uzavření školských zařízení v celé republice na dobu neurčitou, bude prázdninový režim autobusové regionální dopravy prodloužen do 13. června. Ve chvíli, kdy bude uzavření škol odvoláno, vysočinské jízdní řády se vzápětí „překlopí“ do běžného režimu, aby se školáci dostali na vyučování. Lidé by si proto na základě doporučení Kraje Vysočina měli odjezdy a příjezdy linkových autobusů předem ověřit přes web www.idos.cz. Zachování prázdninových jízdních řádů platících do 13. června, respektive až do odvolání preventivních opatření, se netýká železniční dopravy.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU