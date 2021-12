DUCH VÁNOC. Vánoce v Jihlavě jsou opět ve znamení putování. Až do 6. ledna si všichni poutníci mohou projít deset nazdobených stanovišť po celém městě a k tomu si zahrát o hezké ceny. „Na každém stanovišti čeká zájemce krásná výzdoba od jihlavských dobrovolníků a jednoduchý úkol, jehož řešení si každý může zapsat do kartičky,“ uvedla Aneta Hrdličková z tiskového odboru jihlavského magistrátu. Kartičku si lidé mohou vyzvednout na městském informačním centru na Masarykově náměstí v pracovní době. Na každého úspěšného řešitele čeká drobná odměna, hlavní ceny pořadatelé vylosují po skončení putování.

V LESE. Na procházku zimní přírodou se zajímavými informacemi zvou také v Humpolci. Tam si Středisko volného času připravilo trasu s názvem Paní Zima III. Na deseti zastaveních se lidé dozví, co se děje v lese během zimních měsíců. Celá akce je samoobslužná. „Plán jednotlivých zastavení si mohou lidé vyzvednout v humpoleckém středisku u vchodu A, a to až do konce prosince,“ popsali pořadatelé. Poutníci se dozví zajímavé informace ze života zvěře.

ZAHRÁDKY. V Chotěboři si Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské a Jitky Veselé připravilo procházky s prohlídkou vánočních zahrádek. Na lidi čeká čertovská vánoční škola v COOP HB pub, andělská zahrádka v restauraci Hrom do Police, betlémská vánoční zahrádka v restauraci U Pešků a sněhulácká vánoční zahrádka v Panském domě. Vánoční atmosféru si zájemci užijí až do 6. ledna.

ZA JEŽÍŠKEM. Nadšenci mohou putovat také po Mohelně na Třebíčsku. Začátek je u vánočního stromu na náměstí. Na Ježíškově trase se nachází celkem dvacet zastavení, kde se lidé dozví spoustu zajímavostí o Vánocích. Cíl je u slámového betléma u sokolovny. Mapku lze najít na facebookové stránce Mohelno.

Jihlavsko

Adventní koncert

KDY: sobota od 17.00

KDE: Ždírec, kostel svatého Václava ve Ždírci



V kostele svatého Václava ve Ždírci se koná adventní koncert žáků a pedagogů Základní umělecké školy v Polné.

Koncert: Nezmaři

KDY: pátek od 18.00

KDE: Jihlava, radnice

ZA KOLIK: 300 korun



Tradiční koncert folkové skupiny doplněný o vánoční punč se uskuteční na jihlavské radnici v pátek v podvečer. Na podiu se od šesti hodin představí Šárka, Jim, Zajda a Tonda. Nezmary charakterizuje vícehlasý vokál s doprovodem akustických nástrojů. Jejich repertoár tvoří vlastní písně, ale i světová folková klasika. Vstupné je tři sta korun.

Ježíškova pošta v Telči

KDY: do 23. prosince od 10.00 do 16.00

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce u vánočního stromu



Ježíškova pošta přijímá dopisy od dětí na telčském náměstí v kouzelném domečku u vánočního stromu. Děti mohou psát vzkazy i přání každý den od deseti do čtyř odpoledne.

Lesní vánoční nadílka

KDY: sobota od 13.09

KDE: Hodice, vlakové nádraží

Dům dětí a mládeže v Třešti pořádá ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Stráň Hodice Lesní vánoční nadílku. Z Třeště je odjezd v sobotu v 13.09 z městské vlakové zastávky směrem do Hodic. S sebou si zájemci mají vzít laskominy pro lesní zvířátka. Poté je v plánu opékání špekáčků na hodickém nádraží.

Advent v Gamoneu

KDY: sobota od 19.00

KDE: Telč, Gamoneum



Adventní akce v Gamoneu pokračují v sobotu křehkými písněmi Ira Mimosa. K tomu bude otevřená kavárna Mů, dále prodejní galerie ateliéru UM. V nabídce jsou zrcadla, šperky, dózy, bytové doplňky, lampy a další zboží.

Moci pomoci

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Jihlava, Business Hotel

Třetí ročník charitativního bazaru oblečení a doplňků se uskuteční o víkendu v prostorách jihlavského Business Hotelu. Výtěžek z nákupu tentokrát poputuje na nákup přebalovacích pultů pro dětské oddělení Nemocnice Jihlava. Pomoci lze nejen nákupem, ale i darováním oblečení, které už nikdo nenosí.

Zapalme svíčku

KDY: neděle od 16.30

KDE: Jihlava, kaple Bolestné Panny Marie



Mít děti není vždy samozřejmost. V běhu všedních radostí a starostí si to často nikdo neuvědomuje. Světový den památky zesnulých dětí si mohou lidé připomenout v kostele svatého Jakuba v kapli Panny Marie Bolestné v neděli od půl páté do sedmi večer. Průběžně může každý přijít a zapálit svíčku. Čajové svíčky budou k dispozici na místě.

Jarmark Vánoční pohoda

KDY: sobota od 10.00 do 20.00

KDE: Jihlava, Jihlavské terasy – Keramika

Výtvarná a keramická dílna Jihlavské terasy – Keramika pomáhá pořádá jarmark Vánoční pohoda. Zájemci se mohou těšit na keramické tvoření, malování na keramiku, zdobení vánočních věnců a jiných dekorací keramickými a přírodními přízdobami. Dále je na programu zpívání, kouzelný dědeček pan Jelínek, který bude vyprávět pohádky a razítkovat dopisy Ježíškovi. Nouze nebude ani o kávu, čaj, limonádu, punč, slané i sladké dobrůtky, řízečky, zelňačku nebo gulášovku.

Koncert DoSrdce

KDY: sobota od 19.30

KDE: Třešť, klub Fabrika

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V klubu Fabrika v Třešti se v sobotu odehraje koncert popové kapely z Telče s názvem DoSrdce, zpívá Aneta Nosková a na kytaru hraje Honza Hofbauer. K nim se přidá i uskupení s názvem Co chceš. Účinkovat bude Míra Stránský, Jára Fiedler, Helča Tůmová a další hosté.

Koncert v Lukách

KDY: neděle od 15.00

KDE: Luka nad Jihlavou, kostel svatého Bartoloměje

ZA KOLIK:

V kostele v Lukách se koná adventní koncert, na kterém zazní staročeské roráty, pastorely a sonáty starých mistrů. V akci bude na hoboj Jan Thuri, baryton Jakub Hrubý a na varhany zahraje Aleš Bárta.

Adventní koncert: Hudba doby nejen adventní

KDY: pondělí 13. prosince od 18.00

KDE: Jihlava, radnice, velká gotická síň

ZA KOLIK: zdarma



Na koncertě se představí Komorní orchestr Základní umělecké školy Jihlava a hosté. Vstupné je zdarma. Rezervační lístky jsou k vyzvednutí v pátek od osmi hodin ráno na jednom z Městských informačních center.

Třebíčsko

Adventní promítání v Třebíči

KDY: neděle od 10.00 a 15.00

KDE: Třebíč, na budově Pasáž

ZA KOLIK: zdarma



Děti se mohou těšit na adventní promítání pohádek a českých filmů na velkoplošné obrazovce v Pasáži. Tuto neděli budou promítat od deseti hodin pohádku Polární expres a od tří Karlík a továrna na čokoládu.

Advent na Ranči

KDY: sobota a neděle od 14.00

KDE: Nová Ves u Třebíče, Ranč Vápenka



Na Ranči Vápenka připravili další adventní víkend. Návštěvníci se mohou těšit na soutěže pro malé i velké. Možná se ukáže i čert. Nebude chybět Vápeňácký jarmark, zvířátka, betlém, fotokoutek. Děti se budou moci svézt na koních a ponících. Zahraje skupina Demenato.

Vánoční výstava

KDY: 12. prosince až 19. prosince, 9.00 – 16.00

KDE: Jemnice, zámek

Na zámku si návštěvníci prohlédnou práce dětí a spoluobčanů města Jemnice. Otevřeno denně od devíti do čtyř odpoledne.

Výstava betlémů, vánoční dílničky a zpívání koled

KDY: neděle od 13.30

KDE: Třebíč, zámek



Zájemci mohou vyrazit na tradiční výstavu betlémů s názvem Betlémy včera a dnes v třebíčském zámku, která je vidění až do 16. ledna 2022. Vstupné na výstavu je 60 a 35 korun a vidět ji je možné ve dnech od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Na Štědrý den 24. prosince bude otevřeno od 9 do 12 hodin, 25. - 30. prosince od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, 31. prosince od 9 do 12 hodin a 1. ledna od 13 do 17 hodin. K tradiční vánoční výstavě připravili na zámku i doprovodný program. V neděli 12. prosince v čase od půl druhé do půl páté odpoledne mohou zájemci přijít na Vánoční dílničky, vstupné je 30 korun. V tentýž den si malí i velcí mohou zazpívat koledy u slámového betlému na nádvoří třebíčského zámku od půl šesté večer.

Žďársko

Vánoční prodejní výstava řemesel

KDY: pátek od 9.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum



Na oblíbené předvánoční akci v Horáckém muzeu se návštěvníci mohou v sobotu podívat, jak se vyrábí tradiční vánoční dekorace, ať už drátované, slaměné, skleněné či perníkové.

Snow film fest

KDY: neděle od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 100 korun



Extrémní zážitky, čerstvě napadaný sníh, zimní krajina a silné lidské příběhy. Šest vybraných filmů se zimní, horskou a lyžařskou tematikou, finalistů zahraničních soutěží, se bude promítat v neděli v novoměstském kulturním domě od pěti hodin při festivalu Snow film fest. Vstupné je sto korun.

Farmářský trh

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě



Poslední farmářský trh na Vratislavově náměstí opět nabídne kvalitní potraviny a produkty. Ke koupi budou masné výrobky, vejce a drůbež, pečivo, mléčné výrobky a mnoho dalšího.

Novoměstský Fler trh

KDY: sobota od 9.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Od rána až do čtyř hodin odpoledne bude novoměstský kulturní dům prodchnutý tvořivou sváteční náladou. Na Fler trhu budou k zakoupení originální výrobky jako třeba keramika, oblečení, výrobky z kůže, svíčky, šperky a další. Chybět nebude ani kavárna, hrací koutek a tvořivé dílny.

Zima Josefa Lady

KDY: pátek od 9.00 do 16.00

KDE: Nové Město na Moravě



Od pátku bude v novoměstském Horáckém muzeu přístupná lidem výstava nazvaná Zima Josefa Lady. Dokonalé reprodukce obrazů slavného umělce se zimní a především vánoční tematikou zapůjčili dědicové Josefa Lady. Výstava bude k vidění do do 30. ledna 2022.

Vánoční koncert

KDY: pondělí 13. prosince od 19.00

KDE: Rozsochy, kulturní dům

ZA KOLIK: 250 korun



Vánoční atmosféru navodí koncert zpěvačky Magdy Malé, která vystoupí spolu s Petrem Dopitou a Jaroslavem Podsedníkem v pondělí večer v kulturním domě v Rozsochách.

Bítešské trhy

KDY: úterý 14. prosince od 8.00 do 16.00

KDE: Velká Bíteš

ZA KOLIK:



Poslední letošní trhy se budou konat ve Velké Bíteši ve středové části Masarykova náměstí. I tentokrát nabídnou rozmanité výrobky a inspiraci pod vánoční stromek.

Živý Betlém

KDY: úterý 14. prosince od 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

ZA KOLIK: zdarma



Příběh narození Ježíše Krista znovu ožije i letos v úterý po třetí neděli adventní. Žáci žďárského Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga. Herecké ztvárnění betlémského zázraku patří k tradičním žďárským vánočním akcím. Podívaná je zdarma.

Havlíčkobrodsko

Dvě výstavy

KDY: pátek od 9.00

KDE: Havlíčkův Brod



Galerie výtvarného umění zve hned na dvě výstavy, které zahájí v pátek od devíti hodin ráno. První z nich je výstava Rytíř a krásná paní – výtvarná tvorba manželů Karla a Emilie Tomanových a druhou je výstava Tradiční lidové dřevěné hračky z Hlinecka. Výstavy je možné navštívit ještě do 27. února 2022.

Hrátky s čertem

KDY: sobota od 14.00 a 15.30

KDE: Přibyslav, kulturní dům

ZA KOLIK: 20 korun



Loutkářský soubor Přibyslavská pimprlata zve všechny na loutkovou pohádku s názvem Hrátky s čertem v sobotu 11. prosince do kulturního domu v Přibyslavi. Začátky představení jsou od dvou a od půl čtvrté. Vstupné je dvacet korun.

Kino Art Cafe - Tanečnice

KDY: pondělí 13. prosince od 19.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna

ZA KOLIK: 100 korun



V podkroví Knihovny Ignáta Herrmanna v Chotěboři připravili na pondělní večer promítání biografického drama o tanečnici Loie Fullerové. Rezervace na www.cekus.eu, předprodej v Invormačním centru Chotěboř, vstupné je sto korun.

Pelhřimovsko

Advent v klášteře Želiv

KDY: neděle od 14.00 a 15.00

KDE: Klášter Želiv

Zájemci si mohou přijít v neděli užít jedinečnou atmosféru kláštera Želiv v adventním čase a dozvědět se více o tradicích a zvycích tohoto období. Průvodcem bude jeden z premonstrátů kláštera. Adventní prohlídky kláštera a kostela začínají ve dvě a ve tři hodiny odpoledne. Rezervace vstupenek je na centrum@zeliv.eu nebo na telefonním čísle 725 448 291.

Výstava Daniely Kociánové

KDY: sobota a neděle od 13.00 do 16.00

KDE: Humpolec, muzeum Dr. A. Hrdličky



Na autorské výstavě Daniely Kociánové ve výstavním sále muzea Dr. A. Hrdličky v Humpolci se lidé dozví zajímavosti o vánoční výzdobě, tradičních zvycích i pověrách – lití olova, pouštění svíček po vodě, trhání barborek. Výstava je k vidění do 26. prosince, v sobotu a neděli otevřeno od jedné do čtyř odpoledne.

Advent na hradě Kámen

KDY: 11. a 12. 12., 18. a 19. 12.

KDE: Hrad Kámen

ZA KOLIK:

Ještě do 19. prosince ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen seznámí průvodci zájemce s historií adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu a to v deset, v jedenáct, dvanáct, v jednu odpoledne, ve dvě a ve tři hodiny. Dále se návštěvníci mohou těšit na vánoční hradní punč a výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, tematický kvíz nebo výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen. Vstupné na celý program včetně prohlídky je pro dospělého sto korun, důchodci a studenti zaplatí sedmdesát korun, děti do šesti let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

Jižní Morava

Prosincový market

KDY: do 23. prosince

KDE: Brno, Zelný trh



V prvním patře Tržnice Brno na Zelném trhu vyberou a nakoupí zájemci během celého prosince nejen voňavé a originální vánoční dárky pro své blízké, ale mohou si odnést i výborný horký nápoj.

Burza desek

KDY: sobota od 11.00

KDE: Brno, SONO centrum

ZA KOLIK: 50 korun



Pro milovníky desek a CD nosičů připravili v sobotu pořadatelé v brněnském SONU. Slibují, že k dostání bude několik tisíc titulů. Zájemci zde pořídí vše od Abby až po Sepulturu, k dostání bude nestárnoucí klasika jako Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest nebo ZZ Top. Vstupné je padesát korun.

Market v KUMSTU

KDY: sobota a neděle, od 10.00 do 17.00

KDE: Kumst, Brno, Údolní



Nasát sváteční atmosféru a užít si nakupování mohou lidé z Brna či okolí na marketu KUMSTU. Pořadatelé slibují, že pozvání přijali výrobci, kteří nabídnou originální věci do bytu i oblečení. K dostání bude keramika, prádlo, kosmetika, šperky, věci pro děti a spousta dalšího originálního zboží. V sobotu i neděli bude otevřeno od deseti dopoledne do pěti odpoledne.