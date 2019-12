Třebíč – Kam vyrazit a víkendu? Vybírejte z akcí, které se na Třebíčsku konají od pátku 6. prosince do neděle 8. prosince 2019.

Vánoce v konírnách

KDY: do 7. prosince

KDE: Zámecké konírny, Moravské Budějovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Květinářství Václava Trojanová ve spolupráci s MKS Beseda pořádá prodejní výstavu vánočních dekorací. Otevřeno dnes od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Po oba dva dny doprovodný program.