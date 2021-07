„Pernštejnská nádvoří opět ožijí ruchem, který připomene slavnou minulost. Rytíři, šermíři, kejklíři, hudebníci, sokolníci, divadelníci či docela hodný kat se pokusí lidi pobavit. Nebude chybět ani historický jarmark, předvádění řemesel a stylové občerstvení,“ zve na akci kastelán Pernštejna Zdeněk Škrabal. Vstupné na akci je o víkendu 150 korun pro dospělé a 120 korun pro děti od šesti do patnácti let. V pondělí a úterý program vyjde na 130 korun pro dospělé a 100 korun pro dětskou skupinu. „Běžné prohlídkové okruhy jsou podružné, je nutné vždy uhradit vstupné na program. Pokud lidé o program nebudou mít zájem, prosíme, aby přijeli v jiný termín,“ dodal kastelán.

Slavnosti se však nebudou odehrávat pouze na hradě, ale také v podhradí. A to konkrétně v areálu u rybníka v Nedvědici. Na zájemce čekají především koncerty. Rockovou sobotu si podmaní například Divá Bára či Metallica revival Beroun, v neděli přijede Laura a její tygři nebo kapela Vltava. Od deseti hodin večer bude na rybníku světelná fontána. A v pondělí si přijdou na své milovníci dechovek. Přijedou Zelenohorští muzikanti ze Žďáru nad Sázavou a také divadlo se Světlanou Nálepkovou a hrou Milovat k smrti.

Hrad Kámen napříč staletími, tak se jmenuje akce na hradě na Pelhřimovsku, která potrvá rovněž od pátku do úterý. Po celý den se lidé mohou na nádvoří hradu těšit na šermířská vystoupení, naučné a zábavné hry pro děti a další aktivity. Nedělní a pondělní večery budou patřit hraným prohlídkám s názvem Příběhy kamenské a během dne vystoupí kouzelníci Telepat a Telemat. V pondělí završí akci v deset večer ohňová show Gaja Yritis.

Na hradě Roštejn budou ve dnech 3. až 5. července oblíbené divadelní prohlídky Se zlatou růží v erbu. Prohlídky Divadelního souboru Karla Čapka Třešť zavedou návštěvníky do doby založení hradu Roštejn rodem pánů z Hradce. Vstupné pro dospělé je 200 korun, senioři platí polovinu. Začíná se v devět ráno.

TŘEBÍČSKO

Bazilika a synagoga ožije v létě

KDY: sobota a neděle

KDE: Třebíč, Bazilika a Zadní synagoga

ZA KOLIK: zdarma



Kdo se v létě vydá do Třebíče, může se těšit na průvodce v kostýmech a na víkendové programy u baziliky sv. Prokopa a před Zadní synagogou.Tuto sobotu a neděli u baziliky vystoupí sokolnická stanice Františka Kunce od tři čtvrtě na dvě a u synagogy po oba dva dny jsou připravené krátké scénky a focení s prvorepublikovými četníky a vystoupí žáci Základní umělecké školy.

Tuláci pod širým nebem

KDY: pátek od 19.00

KDE: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

ZA KOLIK: 100 korun



Příznivci country si mohou užít večer s živou kapelou Tuláci v pátek na nádvoří zámku v Moravských Budějovicích. Areál bude otevřen od 18 hodin.

Letní kino na koupališti

KDY: pátek a sobota od 21.30

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, koupaliště

ZA KOLIK: vstupné dospělí 50 korun, děti do 12 let za polovic



Českou letní komedii 3Bobule mohou shlédnout v pátek návštěvníci letního kina v Jaroměřicích nad Rokytnou a v sobotu novou českou pohádku Princezna zakletá v čase. Začátky promítání od půl desáté. Deku s sebou.

4 Tenoři

KDY: středa 7. července od 20.30

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou

ZA KOLIK: od 390 korun



Poprvé na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou vystoupí 4 Tenoři ve složení Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michael Bragagnolo, Unique Quartet a doprovodní hudebníci. Zazní hity z filmů a muzikálů pod širým nebem a navíc písně Karla Svobody a hity Mně sílu dáš nebo Už z hor zní zvon.

Výstava panenek

KDY: od 1. července do 31. srpna, otevřeno úterý až neděle 9.00 – 17.00

KDE: Police u Jemnice, zámek

Pod nebeskými baldachýny budou vystaveny nejen porcelánové panenky, ale též rebornované panenky z produkce samotné sběratelky a zakladatelky sbírky Moniky Chmelařové. Návštěvníci se mohou těšit na čtyři sta panenek, postýlky, kočárky a tisíce dalších doplňků panenkové tématiky.

Výstava žáků ZUŠ Moravské Budějovice

KDY: v půjčovních hodinách knihovny

KDE: Moravské Budějovice, Městská knihovna



Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Moravských Budějovicích. Vstup volný.

DALŠÍ AKCE

Jihlavsko

Prázdniny začínají v ZOO Jihlava

KDY: sobota během dne

KDE: Jihlava, zoologická zahrada

ZA KOLIK: součástí vstupného



Výborný tip pro první prázdninový víkend bude určitě sobotní návštěva jihlavské zoo. Malí i velcí se mohou těšit na hry a soutěže, kde se dozví jak pomáhat přírodě. Připravena už budou i oblíbená komentovaná krmení vybraných druhů zvířat, nebo letové ukázky sov a dravců. Všichni žáci a studenti, kteří do neděle 4. července předloží na pokladnách zoo aktuální vysvědčení s alespoň jednou jedničkou, budou mít vstup za korunu.

Léto s gustem

KDY: pátek, od 18.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Celé léto bude na jihlavském náměstí rozdělené na osm tématických týdnů. Každý týden se na náměstí představí hosté rozličných dovedností, to vše s doprovodným kulturním programem. V pátek se lidé od šesti hodin večer mohou těšit na koncert kapely Umí Hovno. Od pondělí začíná cestovatelský týden. Vstupné je na celý program zdarma.

Strašidlo cantervillské

KDY: sobota od 20.30

KDE: Telč, zámek

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji od 549 korun



Divadelní open air komedii na motivy Oscara Wildea v režii Jaroslava Kříže mohou zájemci vidět v sobotu na nádvoří zámku v Telči. Hrají Martin Zounar, Martin Pošta, Bára Štěpánová, Hanka Sršňová a další. Známý příběh s opravdovými herci a živým strašidlem mohou lidé vidět i o den později na zámku v Náměšti nad Oslavou.

Pohádková neděle v Polné

KDY: neděle od 16.00

KDE: Polná, nádvoří hradu

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Začínají divadelní neděle v Polné. Půlhodinová pohádka Dřevěného divadla Jana Hrubce Honza a drak. začíná od čtyř hodin odpoledne. Klasická marionetami hraná pohádka o odvážném Honzovi, nešťastném králi a o princezně v nesnázích.

Sady tančí pro Rosku

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jihlava, Smetanovy Sady

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



The Shots a hosté. Tobiáš Košir, Traktoranka, James Wing a Nart dance school. Ti všichni se sejdou, aby podpořili organizaci Roska Jihlava, která pomáhá lidem s roztroušenou sklérozou. Svou účastí a dobrovolným příspěvkem mohou organizaci, která slaví slaví patnácté narozeniny podpořit i všichni návštěvníci.

Trhák

KDY: sobota od 21.30

KDE: Jihlava, amfiteátr Heulos

ZA KOLIK: 50 korun



V areálu amfiteátru letního kina Heulos si mohou přijít užít návštěvníci promítání filmů pod širým nebem, které začne vždy po setmění, v červenci po slunovratu od půl desáté večer, v srpnu od devíti a v září přibližně od půl deváté večer. Tuto sobotu diváci uvidí českou hudební komedii Trhák. Vstupné je padesát korun na místě nebo online. V areálu je možné si zakoupit drobné občerstvení i respirátory. Deky a karimatky s sebou.

Havlíčkobrodsko

Charitativní koncert

KDY: pátek od 17.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, náměstí 9. května

Město Ždírec nad Doubravou společně s dechovou hudbou Leškovanka zvou na Charitativní koncert pro oblasti postižené tornádem na jihu Moravy v pátek od pěti hodin odpoledne.

Výstava obrazů v podkroví knihovny

KDY: od 2. do 31. července

KDE: Chotěboř, knihovna

ZA KOLIK: 20/10 korun



Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř zve do podkrovní knihovny na výstavu obrazů pana Bohuslava Jirky „Českomoravská vrchovina a Dalmácie“. Výstava je prodejní a přístupná od 2. do 31. července, v pracovní dny od osmi do deseti a od jedné do tří.

Pelhřimovsko

Koncert Melodie věčné krásy

KDY: pátek od 19.00

KDE: Kamenice nad Lipou, zámek, Renesanční sál

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



První akcí Kamenického kulturního léta 2021 je pěvecký koncert, na němž zazní melodie z operet Franze Lehára či Emericha Kálmána, ale i ze známých muzikálů. Opět vystoupí kamenickému publiku dobře známí pěvci – barytonista Lukáš Hacek a po čtyřleté přestávce uvítáme vynikající koncertní pěvkyni, sopranistku Lenku Cafourkovou. Průvodní slovo a klavírní doprovod tradičně obstará Miloš Schnierer.

Food truck na Letní Platformě Humpolec

KDY: sobota od 10.30

KDE: Humpolec, park Stromovka

ZA KOLIK: zdarma



Je tu osmý ročník humpoleckého festivalu Letní Platforma Humpolec, který je spojený s létem v parku Stromovka. Festival nabízí od až do neděle pestrý program. Sobota bude patřit již tradičně jídlu pod širým nebem v čase od půl jedenácté do půl třetí. Představí se brněnský food truck, který nabídne čerstvé těstoviny vlastnoruční výroby, polévky a jiné dobroty vařené s láskou. Děti se mohou těšit na veselé pohádkové putování nazvané Pohádka o Písničce od jedenácti hodin.

Zažij historii na vlastní kůži

KDY: sobota od 14.00

KDE: Želiv, klášter

ZA KOLIK: vstupné 150 a 200 korun



Návštěvníci Želivského kláštera mohou v sobotu přijít a zažít historii premonstrátských bratrů na vlastní kůži. Hraná prohlídka zájemce zavede do jedinečných prostor konventu, Trčkova hradu nebo kostela Narození Panny Marie. Časy prohlídek začínají od dvou hodin odpoledne, dále od čtyř, šesti a osmi. Rezervace na telefonu 725 448 291.

Žďársko

Muzikálové hity

KDY: sobota od 17.00 a 20.30

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: od 150 korun



Na žďárském zámku mohou zájemci zažít v sobotu hned dva hudební večery. První koncert v podání manželů Králových, na kterém zazní písně z muzikálů West Side Story, Kabaret, Hello Dolly, Do naha, My Fair Lady, Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně a další, si lidé poslechnou pod širým nebem od pěti odpoledne. Na druhé představení Čas růží se mohou diváci těšit od půl deváté večer. Uslyší výpravnou koncertní verzi muzikálu s největšími hity Karla Gotta. Vystoupí Sagvan Tofi, Jan Kopečný a další.

Rybářské závody

KDY: sobota od 5.00

KDE: Jívoví, rybník Zvonďák

ZA KOLIK: startovné 200 korun



V sobotu 3. července se na rybníku Zvonďáku v Jívoví na Velkomeziříčsku budou konat tradiční rybářské závody. Zúčastnit se může prakticky kdokoliv bez ohledu na věk anebo pohlaví; rybářský lístek ani povolenka nejsou při této akci zapotřebí. Startovné se platí až na místě u prezence a činí dvě stě korun.

Letní dětské prohlídky

KDY: pátek od 10.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 90 korun



Už popáté připravili na žďárském zámku letní program pro rodiny s dětmi. Během zábavné interaktivní prohlídky se tentokrát ponoří do pestrého a tajemného světa architektury a geometrických tvarů. Jsou zvány všechny děti starší čtyř let. A co je čeká? Stanou se architekty a staviteli. Začnou v Muzeu nové generace, pak vyrazí hledat geometrické tvary do areálu, seznámí se s geometrií v architektuře a prozkoumají stavby od sklepů po půdu. Děti si také zámecký areál samy postaví z obří stavebnice. Program se koná každé prázdninové pondělí, středu a pátek, vždy od deseti dopoledne, vstupné 90 korun. Na program je nutné mít rezervaci.

Komentované prohlídky

KDY: denně od 9.00

KDE: Žďár nad Sázavou, tvrz

ZA KOLIK: 40/20 korun



Od 1. července do konce září zpřístupní Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Regionálním muzeem věž farního kostela sv. Prokopa spojenou s komentovanými prohlídkami. Otevřená bude denně kromě pondělí od devíti do dvanácti a od jedné do pěti odpoledne. Vstupenky je možné koupit v pokladně muzea na tvrzi, dospělí zaplatí čtyřicet korun, děti a důchodci polovic. V případě deště není možné výstup na věž podniknout.

Tři mušketýři

KDY: pátek od 20.30

KDE: Žďár nad Sázavou, pivovarské nádvoří zámku

ZA KOLIK: 590, 690, VIP vstupné 1 700 korun



Výpravnou koncertní verzi úspěšného českého muzikálu si mohou návštěvníci poslechnout v pátek na nádvoří zámku od půl deváté pod širým nebem. Účinkují Marian Vojtko, Jan Kopečný, Petr Ryšavý, Michaela Štiková (Gemrotová)/Alžběta Bartošová, Linda Finková a další.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí, park

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu si lidé opět nakoupí na novoměstských farmářských trzích. Nebude chybět sezónní zelenina, ovoce, kravské a kozí sýry, uzené sýry, drůbeží maso, uzeniny, vejce, medové produkty, pečivo, koření, bylinky, květiny, sazenice a další produkty převážně z Novoměstska. Na děti čeká loutkoviště od devíti do dvanácti hodin. Na pěti originálních loutkových divadlech s různými kulisami a sadou loutek si mohou děti zahrát dle své fantazie.

Co se chystá

Léto v Pelhřimově

KDY: od 10. července od 20.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: vstupné 450 korun + 18 korun transakční poplatek



I letos se mohou milovníci kultury těšit na Léto v Pelhřimově. Nabídne koncerty, divadelní pohádky, tančírnu a taneční zábavu. Léto v Pelhřimově zahájí koncert Tomáše Kluse 10. července od osmi hodin večer na Masarykově náměstí.

Folkové prázdniny

KDY: 24. – 31. července

KDE: Náměšť nad Oslavou



Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou jsou neobyčejným hudebním festivalem. Trvají osm dní, které mnozí návštěvníci stráví jako své skutečné hudební, výtvarné, taneční prázdniny, ve kterých mohou být aktivními i pasivními účastníky. Jsou obklopeni nádherným prostředím náměšťského renesančního zámku, zámeckého parku, přilehlým okolím řeky Oslavy ve městě i mimo něj.