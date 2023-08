V Rokytnici nad Rokytnou se utkají hasiči v soutěži Rokytnické galeje. V Jinošově se zase potkají milovníci květin. Koná se tu výsgava mečíků a jiřin.

TŘEBÍČSKO

Rokytnické galeje

Kdy: sobota 5. srpna od 10.00

Kde: Rokytnice nad Rokytnou, koupaliště

Za kolik: startovné 250 korun (v ceně občerstvení)

Proč přijít: Na koupališti v Rokytnici nad Rokytnou se koná v sobotu už desátý ročník hasičské soutěže Rokytnických galejí. Kromě dospělých závodníků se mohou hlásit také děti. Pro malé sportovce bude připravena dětská trať a skákací hrad. Do nejtěžšího hasičského závodu se mohou hlásit jednotlivci, ale také týmy. Soutěžě se mohou zúčastnit jen příslušníci HZS ČR, zaměstnanci podniků a členové SDH. Kdo se přihlásit nemůže, ten se může přijít podívat na skvělé výkony závodníků.

Výstava mečíků a jiřin

Kdy: sobota 5. a neděle 6. srpna od 9.00 do 18.00

Kde: Jinošov, prostory obecního úřadu

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Jinošově pořádají o víkendu už osmnáctý ročník výstavy mečíků a jiřin. Návštěvníci se v prostorách obecního úřadu v Jinošově mohou těšit na vlastní i zahraniční odrůdy květin a na další doplňující a prodejní expozice. Ke koupi budou zahrádkářské výpěstky, cibuloviny, keramika, kaktusy, řezbářské výrobky, perníčky a další doplňující zboží.

JIHLAVSKO

Parní léto v Hodicích

Kdy: sobota 5. srpna od 14.00

Kde: Hodice, vlakové nádraží

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dobrovolní hasiči v Hodicích připravili program k Parnímu létu na vlakovém nádraží. Lidé se mohou svézt parním vlakem na trati Kostelec – Telč – Slavonice. Z Telče vyjíždí vlak do Hodic v 13.40, v Hodicích bude v 14.15, poté v 15.10 odjede do Třeště a zpět do Hodic se bude vracet po čtvrté odpoledne. Na hodickém nádraží si návštěvníci budou moci vlak prohlédnout až do 19.45. K tanci a poslechu zahraje kapela Umí hovno. Občerstvení zajištěno.

Půlka prázdnin v Jeníkově

Kdy: sobota 5. srpna od 16.00

Kde: Větrný Jeníkov, areál zámku

Proč přijít: Zábava pro celou rodinu čeká na návštěvníky zámeckého parku ve Větrném Jeníkově. Rodiny s dětmi, ale i senioři tu budou oslavovat půlku prázdnin. Pro děti bude nachystaný skákací hrad, občerstvení čeká na malé i velké, zájemci mohou najít zámecký poklad. Sousedsky lidé posedí, opečou si špekáčky a připravené je také promítání českého filmu Špunti na vodě.

Aneta Langerová v Polné

Kdy: neděle 6. srpna od 20.30

Kde: Polná, zámek

Za kolik: 690 korun

Proč přijít: Česká zpěvačka Aneta Langerová přijede se svým koncertním turné na polenské hradní nádvoří. Spolu s ní dorazí kapela a smyčcové trio. Těšit se lidé mohou na klavíristu a producenta Jakub Zitka, bubeníka Martina Kopřivu, baskytaristu Miloše Klápště, kytaristu Ludvíka Kulicha, violoncellistku a zpěvačku Dorotu Barovou, houslistku Veroniku Vališovou a violistu Vladana Malinjaka. Koncertní šňůra nese název Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován. Album Dvě slunce vyšlo na podzim 2020.

Joe na Plovárně

Kdy: pátek 4. až neděle 6. srpna od 21.00

Kde: Jihlava, Stará Plovárna

Za kolik: vstupné 200 korun, snížené 150 korun

Proč přijít: Divadlo na Staré plovárně uvádí hru, kterou divadelníci nacvičili v rekordně krátké době. Nese název Joe na Plovárně. Účastníci si projekt vymysleli a nazkoušeli originální plenérové divadelní představení. A to nyní předvedou divákům. Začátky jsou každý den až do neděle vždy od 21.00. Vedoucí projektu je jihlavský herec Jakub Škrdla a jde o letní projekt Divadla Tejp.

PELHŘIMOVSKO

Den vína

Kdy: sobota 5. srpna od 14.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné je degustační sklenka za 100 korun

Proč přijít: Druhý ročník Dne vína v Pelhřimově čeká na návštěvníky venkovní scény KD Máj. Zájemci budou moci ochutnat víno od mnoha vinařů z Čech a Moravy. Nebude chybět ani cimbálová kapela Garcia – dvorní kapela Jožky Černého. Vstupenkou je degustační sklenka, kterou si zájemci budou moci odnést domů. Lidé ochutnají vína z Kyjova, Drnholce, Bořetic, Mikulova, Mutěnic nebo Velkých Bílovic.

Hvězdáři na Orlíku

Kdy: sobota 5. srpna od 18.00

Kde: Humpolec, hrad Orlík

Proč přijít: Tajemství hvězdné oblohy nad hradem Orlík ukážou lidem odborníci z Astronomického klubu Pelhřimov. Od šesti hodin budou moci zájemci pozorovat Slunce až do jeho západu, od osmi večer čeká zájemce pásmo minipřednášek a astronomická soutěž. Od půl desáté bude na programu pozorování noční oblohy. Pozorování bude možné pouze v případě jasné oblohy, v případě zatažené lidé uvidí dalekohledy nebo budou moci pozorovat vzdálené zemské objekty. V případě deště bude pouze přednáškový program v sále správní budovy.

HAVLÍČKOBRODSKO

Rocková Lipnice

Kdy: sobota 5. srpna od 13.00

Kde: Lipnice nad Sázavou, hradní amfiteátr

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Lipnice nad Sázavou ožije už 23. ročníkem Rockové Lipnice. Amfiteátr pod hradem bude nabitý rockovou hudbou. Od 13.45 vystoupí kapela Vypuštěné koupaliště, od tří hodin odpoledne na ně naváže Loretta, poté se představí skupiny Natural, Alžběta a třeba zlínští Premiéři. Od devíti večer je na programu Civilní obrana, Pam Rabbit nebo Anarchia. Festival pro všechny nabídne také kromě hudby dobré jídlo a pití.

Cirkusové odpoledne ve Světlé

Kdy: sobota 5. srpna od 15.00

Kde: Turecký pavilon, Světlá nad Sázavou

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Piknikové odpoledne plné zábavy čeká na návštěvníky Světlé nad Sázavou. Bude se tam konat cirkusové odpoledne. Od ří hodin odpoledne čeká na návštěvníky komediální představení plné cirkusových disciplín s Divadlem Kufr, součástí bude i bazárek knih, od 15.45 žonglérská škola a od 16.45 čtení před pátou. V pět hodin odpoledne čeká zájemce akrobatická jóga s Martinou Moravcovou a od šesti večer bude na programu cirkus pro dospělé se světelskými Djs. S sebou si lidé mají vzít deku a dobrou náladu, občerstvení zajištěno, v případě špatného počasí se program přesouvá do kinosálu.

ŽĎÁRSKO

Babetta sraz v Chlumětíně

Kdy: od 4. srpna od 17.00 do neděle 6. srpna do 10.00

Kde: Chlumětín

Proč přijít: Příznivci motocyklů Jawa, zvláště pak strojů Babetta, se sjedou v pátek odpoledne do Chlumětína na Žďársku. V pátek příjezd a stavění stanů, v sobotu od 9.00 prezentace a v 11.00 je naplánovaný vyjížďka strojů. Organizátoři připravili bohatý program včetně zábavných soutěží, jízdy zručnosti, páky, koulení pneumatiky a mnoho dalšího. Nejvzdálenější účastník bude oceněný, slosovatelné vstupné o babettu 210. Zahrají kapely Guns n Roses Tribute Czech Republic, Poseidon a Kokötky.

Radostín Fest 2023

Kdy: od 4. srpna od 19.00 do neděle 6. srpna do 12.00

Kde: rekreační středisko Zahradiště

Za kolik: vstupné jednodenní 200 korun, dvoudenní 300 korun

Proč přijít: Kultovní letní festival pod širým nebem se koná o víkendu poblíž Radostína nad Oslavou na Žďársku. Provede jím pianista, altruista a příležitostný básník Jenda Novák. Festival zahájí v pátek od půl osmé Yelling Orangutans, poté vystoupí v devět večer Gentleman´s Club Ska. V sobotu akce začíná od devíti ráno snídaní v trávě, soutěžemi pro dospělé a od dvou vystoupí Inženýr Vladimír, Alobal, Noví Kumpáni, T-Bone nebo Lucky B. K dispozici je stanové městečko, k areálu patří i rybník na koupání a také sociální zařízení.

