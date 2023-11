Třebíčský zámek čeká v pátek večer muzejní noc, lidé se zdarma podívají do míst, kde se normálně platí. Zabijačkové hody chystají na sobotu v Dukovanech a do Třebíče přijede Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Začínají také adventní akce.

Muzejní noc na třebíčském zámku. | Video: Deník/ František Vondrák

TŘEBÍČSKO

Muzejní noc na třebíčském zámku

Kdy: pátek 24. listopadu od 18.00 do 22.00

Kde: Třebíč, zámek, bazilika a předzámčí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Muzejní noc na třebíčském zámku bude oslavou deseti let od rekonstrukce. Lidé se podívají do všech objektů, budou volně přístupné muzejní expozice, zájemce čekají přednášky muzejních odborníků a také bude volný vstup do expozice Cesty časem v předzámčí. Hudební půlhodinky v bazilice svatého Prokopa začínají v sedm a osm večer. Své fotky vystavuje Michaela Dusa v galerii Tympanon a zájemce čeká muzejní šifrovací hra pro rodiny s dětmi a mnoho dalšího.

Zabijačkové hody v Dukovanech

Kdy: sobota 25. listopadu od 10.00

Kde: Dukovany, sokolská louka

Proč přijít: Jedenáctý ročník Zabijačkových hodů se uskuteční v sobotu od deseti hodin dopoledne v Dukovanech na sokolské louce. Zájemci se mohou těšit na zabijačkové dobroty, tlačenku, jitrnice, jelita, škvarky, ovar, řízky, zabijačkový guláš nebo na černou polévku. Zabijačkové speciality lze zakoupit pouze ke konzumaci na místě. K tanci a poslechu zahraje skupina Šero.

Muzejní noc v Třebíči v minulosti:

Zdroj: Deník/ František Vondrák

Hradišťan a Jiří Pavlica

Kdy: 26. listopadu od 19.00

Kde: Třebíč, Divadlo Pasáž

Za kolik: vstupné 450 korun

Proč přijít: Hradišťan a Jiří Pavlica je seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice. Uměleckým vedoucím je Jiří Pavlica. Společně se svým uskupením přivezou do Třebíče parádní koncert.

Advent začíná

Kdy: pátek 24. listopadu od 16.00

Kde: Třebíč, Dům dětí a mládeže, T. Bati 1084

Za kolik: vstupné 300 korun

Proč přijít: Advent je období vonící cukrovím a plné světel naděje. Zájemci mohou přijít a odnést si adventní svícen dle svých představ. S sebou si návštěvníci mohou vzít dobrou náladu, svíčky a vše ostatní zajistí organizátoři, včetně keramického talíře, dekorací, přírodnin a mašliček.

Adventní jarmark na třebíčské radnici v roce 2022:

Zdroj: Marie Ovčáčková

Gymnázium pro advent

Kdy: neděle 26. listopadu od 13.00 do 18.00

Kde: Moravské Budějovice, park u gymnázia

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Druhý adventní trh pořádá Gymnázium Moravské Budějovice. Kdo dorazí, tak si může užít příjemný sváteční čas v doprovodu vánoční hudby, svařáku, cukroví, ozdob, aktivit pro děti, fotokoutku a mnohého dalšího. Výtěžek z akce bude věnován na charitativní účely.

JIHLAVSKO

Adventní trhy v Panském dvoře

Kdy: sobota 25. listopadu od 9.00 do 17.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Proč přijít: Adventní trhy zaplaví Panský dvůr v Telči. Lidé se mohou přijít naladit na vánoční atmosféru s dobrým občerstvením, teplými i studenými nápoji, trdelníkem a dobrou kávu. Na místě budou stánky s tematickým zbožím domácí a ruční výroby. Na místě budou k dostání dekorace a různé řemeslné výrobky. V areálu Panského dvora startuje také Strom přání. Kdo chce, může si vzít přání ze stromečku a koupit dárek seniorům z Alzheimer centra v Telči a domova důchodců Senecura.

Rozsvícení stromu ve Stonařově

Kdy: sobota 25. listopadu od 17.00

Kde: Stonařov, městečko

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Ve Stonařově bude vánoční strom svítit už od nadcházející soboty 25. listopadu. Zahájení je v plánu v pět hodin večer na městečku, společně se stromem se rozsvítí také místní hospoda. Vystoupí pěvecký sbor základní školy a o čtvrt hodiny později se rozsvítí také městečko. Vše zakončí ohňostroj. Rozsvítí se také místní restaurace, která bude mít v sobotu otevřeno od pěti do deseti večer. Nabídne teplou polévku, topinku se směsí, bramborák s uzeninou, smažený sýr a hranolky a něco dobrého k pití.

Strom ve Stonařově už je na svém místě:

Zdroj: Ivan Šulc

Charitativní ples v Brtnici

Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Brtnice, kulturní dům

Za kolik: vstupné na místě 750 korun

Za kolik: První charitativní ples Nadačního fondu Šťastná hvězda se koná v sobotu večer v Brtnici. Na plese zahraje kapela Jarda band, cimbálová muzika Rathan a hvězdným hostem bude Štefan Margita. Pozvání přijal i houslista Jaroslav Svěcený, zpěvák Petr Kolář nebo Felix Slováček junior či Olinka Rumlová. Akci moderuje Monika Trávníčková a Milan Řezníček. Výtěžek bude věnován dětem s dětskou mozkovou obrnou.

Vánoční prodejní výstava

Kdy: sobota 25. listopadu od 9.00 do 15.00

Kde: Polná, sál zámku

Proč přijít: Vánoční prodejní výstava se koná v sále zámku v Polné. Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program. Součástí budou tvořivé dílničky za symbolické ceny, dále se tu budou prodávat nejrůznější výrobky. Kdo bude chtít, sedne si do kavárničky s občerstvením nebo fotokoutku.

Předvánoční trhy v Opatově:

Zdroj: Štěpánka Saadouni

Předadventní světélkování

Kdy: sobota 25. listopadu od 10.00 do 16.00

Kde: Třešť, kulturní dům

Za kolik: vstupné 20 korun

Proč přijít: Zájemci si mohou užít den plný kreativity a vánoční atmosféry v třešťském kulturním domě na Předadventním světélkování. Na zájemce čekají rukodělné výrobky, adventní svíce, věnce, perníčky, keramika a ozdoby. Součástí budou i dílničky, svařák, bižuterie a další. Maňáskové divadlo DDM Třešť uvede pohádky v půl druhé O Červené Karkulce a ve tři odpoledne to bude Kašpárek v pekle.

Michal je pajdulák

Kdy: sobota 25. listopadu od 15.00

Kde: Jihlava, Dělnický dům

Za kolik: vstupné 320 korun

Proč přijít: Michal Nesvadba z Kouzelné školky přijede do Dělnického domu v Jihlavě se svou show Michal je pajdulák. Děti si s Michalem budou hrát a vyprávět si o tělíčku od hlavy až k patě. Představení je plné legrace, překvapení, malých a velkých loutek a kostýmů včetně dárků ze samolepicí pásky.

Loňské zahájení adventu v Polné:

Zdroj: Pavel Maděra

Monkey Business v DIODu

Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Jihlava, DIOD

Za kolik: vstupné 490 korun

Proč přijít: Přijďte a budete spaseni. Tak se jmenuje Tour, se kterým přijede do DIODu kapela Monkey Business. Kapela slibuje lidem okamžitou, opravdovou, vřelou a velmi příjemnou kulturní spásu. Oblíbená kapela v čele se zpěvákem Matějem Ruppertem přijede dle vlastních slov občerstvit na koncert duši i tělo.

Vánoční workshop v Jeníkově

Kdy: neděle 26. listopadu od 14.00

Kde: Větrný Jeníkov, zámek

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Kdo se chce naučit na poslední chvíli zdobit perníčky a nebo vyrábět adventní ozdoby, má možnost na akci ve Větrném Jeníkově. V neděli se zájemci budou učit zdobit perníčky s Ivankou Svobodovou a do výroby adventního svícnu nebo ozdoby na dveře se pustí s floristkou Bárou Vachnou Konečnou. Účast je nutné předem nahlásit na darina.sochorova@vetrnyjenikov.eu nebo na čísle: 604677866.

HAVLÍČKOBRODSKO

Tři sestry a Horkýže Slíže

Kdy: pátek 24. listopadu od 18.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: vstupné 750 korun online v síti

Proč přijít: Na jednom pódiu se sejdou kapely Tři sestry nebo Horkýže Slíže. Bratia a Sestry Tour zavítá do Havlíčkova Brodu. Dvě legendy české a slovenské hudební scény budou společně vystupovat na jednom pódiu. Kapely začínají hrát v půl osmé večer, vstup je už od šesti večer. Organizátoři slibují nezapomenutelnou noc plnou rockových hitů a neskutečné energie.

Vánoční market

Kdy: sobota 25. listopadu od 10.00 do 17.00

Kde: Habry, komunitní centrum

Proč přijít: Vánoční market se koná v komunitním centru v Habrech. Zájemci tu mohou sehnat dárky k Vánocům, něco malého pro radost, oblečení pro děti, dekorace a spoustu dalších ručních výtvorů. Návštěvníci tu mohou sehnat dárky k Vánocům nebo něco malého pro radost. Organizátoři slibují velmi přátelskou atmosféru.

Stálice na brodské scéně, kapela Tři sestry:

Zdroj: Jana Kudrhaltová

Michal Viewegh v Přibyslavi

Kdy: sobota 25. listopadu od 18.00

Kde: Přibyslav, zasedací sál radnice

Za kolik: vstupné 100 korun

Advent ve Světlé

Kdy: neděle 26. listopadu od 13.00

Kde: Světlá nad Sázavou, růžná místa

Proč přijít: V Galerii Na Půdě bude v neděli zahájena vánoční výstava obrazů Jolany Čechová a keramiky Jindřicha Kostelníka, od půl třetí odpoledne a o hodinu později sehraje Folklorní soubor dvakrát Živý betlém. A to v rytířském sále. A vše vyvrcholí od sedmi večer v kostele svatého Václava adventním koncertem Moniky Absolonové. O týden později se v zámeckém parku rozsvítí světla.

Nasvětlený park ve Světlé nad Sázavou v minulých letech:

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová (vídeokoláž)

PELHŘIMOVSKO

Walda Gang a Alkehol

Kdy: pátek 24. listopadu od 20.00

Kde: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Za kolik: vstupné na místě 600 korun, děti do 10 let 300 korun

Proč přijít: Kapely Walda Gang a Alkehol míří do Pelhřimova se svou tour Waldáči + Alkáči. Jde o stálice na české rockové scéně. Jejich společné koncerty jsou dlouhým rockovým mejdanem s bouřlivou atmosférou a prvotřídní zábavou. Obě kapely tahají jeden hit za druhým jako králíky z klobouku. Kapelu Walda Gang založil zpěvák skupiny Harlej Vláďa Šafránek po smrti Waldemara Matušky. Alkehol je na české hudební scéně od roku 1992.

Minulý víkend se v kulturním domě Máj konala akce Legendy diskoték:

Zdroj: se souhlasem Vaška Hávy

Vánoční tvořivé dílničky a divadlo

Kdy: sobota 25. listopadu od 14.30

Kde: Počátky, sokolovna

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vánoční tvořivé dílničky pro děti a divadélko Zimní pohádka čeká na děti v počátecké sokolovně. V sobotu od půl třetí začnou tvořivé dílničky a ve tři hodiny odpoledne začíná divadélko Sandry Riedlové. Zájemci budou moci vzájemně tvořit i sledovat divadélko.

Kateřinský jarmark

Kdy: sobota 25. listopadu od 9.30 do 15.30

Kde: Červená Řečice, zámek

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Kateřinský jarmark se koná v sobotu na zámku v Červené Řečici. Od dvou hodin odpoledne se lidé mohou těšit na ukázky adventních vazeb předvede Linda Reisová, ve tři hodiny odpoledne začne tvůrčí dílna, budou se zhotovovat adventní věnce, vazby. Drobné opravy přinesených šperků obstará Dílna zlatnice. Přijede lisař Karel z Olejového mlýna Petráveč, dále budou v nabídce patchwork výrobky, pletená móda, keramika, kožené výrobky, textilní hračky, dřevěné drobnosti či bylinné čaje. Nebudou chybět farmářské výrobky a tvoření.

Nově zrekonstruované prostory v Červené Řečici:

Zdroj: Deník/Musilová Zuzana

ŽĎÁRSKO

Kateřinský jarmark

Kdy: sobota 25. listopadu od 13.30 do 17.30

Kde: Křižanov, sokolovna, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné 50 korun/jednotlivec; 120 korun/rodina

Proč přijít: Sokolovna v Křižanově se promění v jarmark plný předvánočních nápadů. Zájemci mohou přijít nasát adventní a vánoční atmosféru. V nabídce budou rukodělné výrobky, adventní věnce, tvořivá dílna pro děti a nebo fotokoutek s bedýnkou. Součástí bude i soutěžní výstava o nejlepší věnec. Děti a rodiče tu budou mít zázemí, v nabídce budou i nějaké dobroty.

Andělský jarmark v Novém Městě

Kdy: neděle 26. listopadu od 9.00 do 16.00

Kde: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Předvánoční atmosféru nabídne Andělský jarmark v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Program začíná v devět hodin dopoledne. Na místě budou různé tvořivé dílny: zájemci se mohou těšit na šiškové, kamínkové, dřevěné, perlové, baňkové, papírové, chaloupkové a drátové dílny. Součástí budei cukrárna, fotokoutek a čertovský kvíz.

Loňský andělský jarmark v Novém Městě na Moravě:

Zdroj: Petr Balvín

Vánoční jarmark

Kdy: neděle 26. listopadu od 13.00

Kde: Hamry nad Sázavou, hasičárna

Proč přijít: Vánoční jarmark pořádají hasiči v Hamrech nad Sázavou v místní hasičárně. K vidění a zakoupení budou vánoční dekorace, svíčky, drátkové věci, náramky, bižuterie, domácí marmeláda, domácí sýry, háčkované výrobky a výrobky ze dřeva. Dále budou v nabídce pečené domácí laskonky a jiné cukrovinky. Zajištěno bude i občerstvení. Například svařák, grog, medovina, punč a také něco k snědku – bramboráky.

Předadventní koncert ve Velké Bíteši

Kdy: neděle 26. listopadu od 16.00

Kde: Velká Bíteš, kostel svatého Jana Křtitele

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Předadventní koncert ve Velké Bíteši se koná v kostele svatého Jana Křtitele v neděli 26. listopadu od čtyř hodin odpoledne. Vystoupí žáci Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš a také violloncelové trio Osamělé palačinky a také soubor Pomněnky.

Kateřinské trhy:

Zdroj: Lenka Mašová