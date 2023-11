V Třebíči si budou hrát malí i velcí. Na Katolickém gymnáziu se koná Kostkohraní. V Pohádkové Panenské zase budou děti uspávat broučky a kdo chce za pořádným cimbálem, ten musí dorazit do Lipníku na Grajcar.

Cimbálová muzika a dobrá vína. Video ilustrační. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

TŘEBÍČSKO

Kostkohraní v Třebíči

Kdy: sobota 4. a neděle 5. listopadu od 13.00 do 18.00

Kde: Třebíč, Katolické gymnázium

Za kolik: vstupné 70 korun pro děti od tří let

Proč přijít: V Katolickém gymnáziu v Třebíči se o víkendu koná festival stavebnic, skládaček, puzzlí, didaktických her, výtvarných programů a mnoho dalšího. Akce je určená především pro rodiny s dětmi, ale dorazit může kdokoli se zájmem si hrát. V doprovodném programu figurují pohádky pro děti, science show na téma zvuk nebo klam. Součástí bude i logopedický koutek, literární koutek nebo pokusy s Vida centrem Brno.

Uspávání broučků s lampionovým průvodem

Kdy: neděle 5. listopadu od 13.00 do 16.00

Kde: Pohádková Panenská u Jemnice, dětské hřiště

Za kolik: 50 korun za broučka

Proč přijít: Na hřišti v Pohádkové Panenské budou moci zájemci vyrábět broučky. Děti si ho odnesou do lesní chaloupky, kde ho nechají spinkat. Na jaře ho zase přijdou probudit. Cestou budou plnit úkoly, za které dostanou drobnou odměnu. Délka trasy bude zhruba dva kilometry. V půl páté je nachystaný lampionový průvod s vlastními lucerničkami. Občerstvení zajištěno.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Večer s cimbálovkou Grajcar

Kdy: sobota 4. listopadu od 19.00

Kde: Lipník u Hrotovic, kulturní dům

Za kolik: vstupné s místenkou 200 až 290 korun

Proč přijít: Cimbálová kapela Grajcar, která koncertovala i s oblíbenou kapelou Kryštof, dorazí v sobotu večer do kulturního domu v Lipníku u Hrotovic. Koná se tu večer spojený s ochutnávkou vína, sýrů a chleba. Vstup je možný od sedmi hodin večer, recitál cimbálové muziky Grajcar začne o hodinu později. Ochutnávka vín a sýrů začíná v devět večer. Na návštěvníky čeká bar a občerstvení z udírny.

JIHLAVSKO

Fler jarmark v Jihlavě

Kdy: sobota 4. listopadu od 9.00 do 16.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jihlavské DKO se promění v jedno velké Fler tržiště. Na návštěvníky čeká více než stovka různorodých prodejců. Nebude chybět ani občerstvení. V salonku bude mini farmářský trh a na tvořivé jedince čeká rovnou osmnáct dílniček. Za splnění čtyř dílniček získá prvních sto návštěvníků odměnu v podobě tomboly. Ta bude v baletním sále, před ním bude stát stánek s palačinkami.

Halloween v Mrákotíně

Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: Mrákotín, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Mrákotínský spolek Párty s Mexičanem pořádá v mrákotínském kulturním domě druhý ročník halloweenské akce. Na programu budou soutěže pro děti, tajuplný les, minidiskotéka a také soutěž o nejstrašidelnější masku. Na zájemce čekají speciální tematické kvízy s odměnou a samozřejmostí bude i bohaté občerstvení.

Zdroj: se souhlasem Tomáše Kratochvíla

Halloweenské setkání na Pístově

Kdy: sobota 4. listopadu od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, areál Pístovských mokřadů

Za kolik: vozidlo zaplacené na místě 500 korun, diváci zdarma

Proč přijít: Tradiční halloweenské ježdění na Pístovských mokřadech se koná tuto sobotu od deseti dopoledne. Zájemci, kteří chtějí vidět volné jízdy nadšenců s vozy, které budou strašidelně vyzdobené a někteří možná pojedou i v maskách, mohou přijít na jedenáctou hodinu dopoledne. To začne volné ježdění, které potrvá až do tří odpoledne. V půl jedné je na programu opékání vlastních buřtů na centrálním ohništi u klubovny a také bude vyhlášení nejlepších masek.

Benefiční koncert ve Stonařově

Kdy: sobota 4. listopadu od 19.30

Kde: Stonařov, kulturní dům

Za kolik: na místě 350 korun

Proč přijít: Pátý ročník benefičního koncertu pro Nadační fond Šťastná hvězda se bude konat ve Stonařově. Celým večerem bude provázet Monika Trávníčková a David Novotný. Návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení Aničky Slováčkové, Jakuba Smolíka, Felixe Slováčka Juniora, Míšy Dolinové a Olinky Rumlové. Vystoupí taneční kroužek při ZŠ Stonařov a také se lidé mohou těšit na módní přehlídku Luďka Hanáka.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Halloween na zámku v Brtnici

Kdy: pátek 3. a sobota 4. listopadu od 17.00

Kde: Brtnice, zámek

Za kolik: děti do 18 let 120 korun, dospělí 150 korun

Proč přijít: Haloweenské strašení pro všechny generace si připravili na zámku v Brtnici. Na tuto úspěšnou tradici navazuje nová generace mladých účinkujících, kteří se snaží, aby zámek ožil strašidly, upíry, bludičky a dalšími nadpřirozenými bytostmi. Zájemce bude čekat hodinová strašidelná cesta zámkem, kde za každým rohem čeká strašidlo. Součástí bude občerstvení a krásný zážitek.

Halloweenský podvečer

Kdy: pátek 3. listopadu od 16.30

Kde: Větrný Jeníkov, zámek

Za kolik: vstupné 50 korun

Proč přijít: Ve Větrném Jeníkově chystají pro zájemce Halloweenský podvečer. Na programu bude strašidelná stezka. Kdo chce, bude si moci vyzdobit dýni a vyrobit halloweenské dekorace. Děti čeká oblíbené malování na obličej. Zábavný podvečer startuje v půl páté odpoledne na jeníkovském zámku.

Zdroj: Karolína Buchtelová

PELHŘIMOVSKO

Rocksession 2023

Kdy: sobota 4. listopadu od 20.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné do 20.00 50 korun, od 20.00 150 korun

Proč přijít: Pelhřimovský kulturní dům Máj hostí v sobotu od osmi večer Festival pelhřimovských rockových kapel. Hlavním hostem bude otrokovická kapela Iron Maiden Moravia Tribut, vystoupí také kapely Initium, Eč, Mramor, Big Machine, The Revolt. Sestavu hlavního hosta tvoří baskytarista Luboš Vršanský, kytarista Bohdan Mrtvý, na bicí zahraje Honza Gunčík, na kytaru Jarda Fober a zpěv obstará F. Václav Kašpar. Kapela pokračuje v hraní písní Iron Maiden.

Zdroj: Youtube

Otevřená rybárna v Pelhřimově

Kdy: pátek 3. listopadu od 15.00 do 20.00

Kde: Pelhřimov, na Rybárně U Splavu

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pelhřimovská organizace Českého rybářského svazu zve návštěvníky na den otevřených dveří do Rybárny U Splavu. V pátek dopoledne je otevřeno pro školy a školky a od tří hodin odpoledne může přijít veřejnost. V nabídce budou rybí řízky, pečené a uzené ryby, bohaté občerstvení, ukázky ryby v akváriích, ukázky rybářské techniky a kdo bude chtít, může si domů donést rybu.

Zdroj: Markéta Kamešová

Výlov Plivátka v Pelhřimově

Kdy: sobota 4. listopadu od 9.00

Kde: Pelhřimov, rybník Plivátko vedle zimního stadionu

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční výlov rybníka zvaného Plivátko vedle zimního stadionu v Pelhřimově začíná v devět ráno. Návštěvníci se mohou těšit na rybí poklady, na čepu bude pelhřimovská dvanáctka a teplé nápoje a nealko jsou samozřejmostí. Podávat se na místě bude na ohni pečená čerstvá krkovice. Kdo chce, může si na místě koupit a nechat zpracovat kapra, amur, lín nebo pstruh.

HAVLÍČKOBRODSKO

Akva Tera Zoo trhy

Kdy: neděle 5. listopadu od 8.00 do 12.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům

Za kolik: vstupné na místě 80 korun, děti do 15 let a ZTP zdarma

Proč přijít: V kulturním domě v Havlíčkově Brodě se v neděli 5. listopadu uskuteční veletrh exotických zvířat. Na veletrhu bude několik stovek exotických zvířat, zájemci si budou moci některé mazlíčky pochovat a vyfotit se s nimi. Na místě také lidé dostanou odborné rady od chovatelů. Zájemci uvidí hady, ptáky, rybičky, hmyz a spoustu dalších zvířat.

Zdroj: Deník/ Michal Hrabal

Halloween párty v Habrech

Kdy: sobota 4. listopadu od 16.00

Kde: Habry, sokolovna

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Členové TJ Sokol Habry připravili pro zájemce pravou Halloweenskou párty, na které nebudou chybět soutěže, dětská diskotéka a tvořivé aktivity. Zájemci si budou moci na místě vydlabat a vyzdobit dýně dle vlastní fantazie. Akce se bude konat v sokolovně.

Halloweenská párty pro děti

Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: Světlá nad Sázavou, taneční sál Společenského domu

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Ve Světlé se koná halloweenská párty pro děti. Půjde o animační show s profesionálním kouzelníkem Jakubem Koutským a jeho pomocnicí čarodějnicí Magie. Bude to hlavně legrace, děti se nemusí bát hororu. Na děti čeká dvouhodinové představení s létáním na koštěti, čarováním a strašidelným tunelem. Nebudou chybět soutěže, kulisy a čarodějnická mini diskotéka. Děti v kostýmech vítány, do dvou let mají děti vstup zdarma.

ŽĎÁRSKO

Výstava Vůně medu

Kdy: pátek 3. listopadu od 15.00 do 17.00

Kde: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

Proč přijít: V Novém Městě slavnostně zahájí 23. ročník včelařské výstavy s názvem Vůně medu, akce se koná v Horáckém muzeu. V nabídce budou různé druhy medu, medoviny, medového piva a dalšího medového zboží. Návštěvníci budou mít možnost obdivovat zdobené perníčky, perníkové chaloupky, pochoutky, voskové svíčky, ozdoby a dekorace. Včelaři si budou moci zakoupit osvědčené pomůcky. Nebude chybět prosklený úl s živými včelami, včela pod mikroskopem a další. Výstava bude otevřená od 4. listopadu do 10. listopadu, vždy od osmi do pěti hodin odpoledne, v sobotu 11. listopadu pak pouze do dvou odpoledne.

Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová

Strašidelná stezka v Osové Bítýšce

Kdy: sobota 4. listopadu od 17.00 do 19.30

Kde: cesta ke Křížové cestě, Osová Bítýška

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Osové Bítýšce se v sobotu koná Strašidelná stezka. V pět hodin odpoledne půjdou na řadu malé děti, v půl sedmé se koná stezka pro odvážlivé velké děti a dospělé. Povede ke Křížové cestě. Pro ty, kteří překonají strašidelné nástrahy, je připravené občerstvení. Kdo chce, bude si moci opéct špekáček na ohni, k dostání bude i čaj nebo svařené víno.

Drakiáda u Pilské nádrže

Kdy: neděle 5. listopadu od 14.00 do 16.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Active SVČ ve spolupráci s Hitrádiem Vysočina pořádá v neděli drakiádu u Pilské nádrže. Zájemce čeká od dvou hodin zábavné odpoledne na břehu nádrže s bohatým doprovodným programem. V hlavní roli budou létající draci, ať už kupovaní, nebo ti vlastní výroby. Který drak vyletí nejvýše? Občerstvení pořadatelé zajistí, v případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Zdroj: DENÍK/Helena Zelená Křížová