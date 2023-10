Třebíčské Karlovo náměstí bude v sobotu dopoledne patřit tradičnímu Dýňobraní. Děti i dospělí se mohou těšit na bohaté tvoření. V Želetavě zase zavzpomínají na druhou světovou válku.

Dýňování v Třebíči 2022 | Video: Marie Ovčáčková

TŘEBÍČSKO

Dýňobraní

Kdy: sobota 7. října od 9.00 do 12.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dýně, kam se podíváš. Oblíbená podzimní pochoutka zabere náměstí v Třebíči. Návštěvníci se tu během dopoledne mohou těšit na výstavu výrobků z dýní, na ochutnávku výrobků z dýní, na malování na obličej a také na bohatý doprovodný program. Ten obstará taneční soubor Arabes ZUŠ Třebíč, dále budou hravé aktivity a tvoření pro děti od DDM Třebíč, Vrátka. Ukázku vyřezáván dýní obstará Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč. A ti nejmenší se mohou těšit na dětskou diskotéku. Součástí bude bohaté občerstvení a prodejní stánky.

Vzpomínka na druhou světovou válku

Kdy: od pátku 6. do neděle 8. října

Kde: Želetava, Sokolská zahrada

Proč přijít: Vzpomínková akce na příslušníky našich perutí v RAF během 2. světové války se uskuteční o víkendu na sokolské zahradě v Želetavě. Návštěvníci se mohou od pátku do neděle těšit na opravdový tábor RAF, také uvidí maketu Spitfire Mk. IX a součástí akce bude také bohatá výstava militárií a výstroje.

JIHLAVSKO

Rantířovské dožínky

Kdy: sobota 7. října od 14.00

Kde: Rantířov, Šaškův statek

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Slavnostní zahájení dožínkového průvodu je v restauraci U Golema ve dvě hodiny odpoledne za zvuku lidové hudby. Průvod se pak vrátí na statek zhruba o hodinu později, na programu budou tradiční tance, předání věnce hospodáři a opět zazní muzika. Zahraje zmiňovaná Lidová hudba a také Shobull Band.

Růženské vinobraní

Kdy: sobota 7. října od 16.00

Kde: Růžená, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dobrovolní hasiči v Růžené pořádají už devátý ročník Růženského vinobraní. To startuje v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne v místním kulturním domě. K pití budou nejen výborná vína z Moravy, ale také pivo a k jídlu pečené vepřové kýty a domácí sýry. K tanci a poslechu zahraje živá hudba. Nebude chybět ani burčák.

Divadlo slaví sto let

Kdy: od pátku 6. do neděle 8. října

Kde: Třešť, kulturní dům

Za kolik: vstupné na večerní představení 150 korun, pohádky 50 korun

Proč přijít: Divadelní soubor Karla Čapka Třešť slaví sto let od vzniku souboru. V pátek v sedm večer bude festival zahájen vernisáží výstavy mapující sto let činnosti souboru, premiéru v půl osmé bude mít hra Jmenuji se Christopher. V sobotu čeká návštěvníky od tří odpoledne pohádka Dva tovaryši a v půl osmé druhá premiéra Macropulos. V neděli v deset dopoledne se hraje loutková pohádka O pyšné mlynářce a ve tři bude mít premiéru pohádka O perníkové chaloupce aneb Jenom jako!, kterou nacvičila Akademie umění a kultury ZUŠ v Třešti.

Halloweenská stezka v Kněžicích

Kdy: sobota 7. října od 17.30

Kde: Kněžice, hasičský areál za kinem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Kněžicích se mohou odvážlivci vydat na halloweenskou stezku odvahy. Ta začíná v sobotu 7. října v půl šesté večer v hasičském areálu za kinem. Na návštěvníky čeká skvělá zábava, fotící bedýnka, ohňová show, tvořivé aktivity pro děti, dočasné tetování, bohaté občerstvení s halloweenskou tématikou. Zájemci si mohou pochutnat na dýňové polévce, točené dýňové pivo nebo na dýňových specialitách. Trasa měří asi jeden kilometrů a jediné povolené světlo na stezku jsou lampiony. Ty doma vyrobené budou odměněny, halloweenské kostýmy vítány.

20. polenský hudební podzim

Kdy: od pátku 6. do neděle 8. října

Kde: Polná, sál kina a sál Zámku

Za kolik: pátek 100 korun, sobota 250 korun, neděle 100 korun

Proč přijít: Dvacátý polenský hudební podzim nabídne hvězdy českého hudebního swingového nebe. V pátek začíná akce v kinosálu v pět a v půl osmé pořadem To všechno vodnes čas. V sobotu v sedm večer vypukne pravý swingový festival v sálu Zámku s Polenským Big Bandem, Big Bandem Felixe Slováčka, Annou Slováčkovou, Markétou Smejkalovou a Janem Smigmatorem. V neděli vše zakončí v zámeckém sále Orchestr ZUŠ Polná od šesti večer.

WAFK Challenge v Jihlavě

Kdy: sobota 7. října od 9.00 do 18.00

Kde: Jihlava, City Park

Za kolik: startovné různé

Proč přijít: V obchodním domě City Park v Jihlavě se uskuteční silový trojboj WAFK Challenge, ukázat se mohou děti, páry i jednotlivci. Ve třech výzvách budou jednotlivé kategorie plnit zajímavé a náročné úkoly. Ve výzvách jsou angličáky, výskoky a výstupy na bednu, v další výzvě jsou například výpady, kliky a takzvaný wallball. Třetí výzva v sobě skrývá například maximální výdrž ve visu nebo dřep se závažím.

PELHŘIMOVSKO

Noc vědců v Humpolci

Kdy: pátek 6. října od 17.00 do 22.00

Kde: Humpolec, ZŠ Hradská, Knihovna Jiřiny Zábranské, Muzeum dr. A. Hrdličky

Za kolik: vstupné zdarma, na některé aktivity nutná rezervace

Proč přijít: Návštěvníci, kteří zavítají na všechna tři místa, čeká navíc slosování o věcné ceny. Na programu jsou hry, kvízy, komentované prohlídky, přednášky, workshopy i úniková hra. Návštěvníci si budou moci ve spolupráci s výzkumným centrem Západočeské univerzity v Plzni moci vyzkoušet práci termokamerami vyrobenými na 3D tiskárně, s Fokusem Vysočina si vyzkouší brýle pro virtuální realitu a okusí pocity člověk se schizofrenií. Na základní škole zase děti čekají zábavná stanoviště s úkoly a experimenty.

Vinobraní v Počátkách

Kdy: sobota 7. října od 20.00

Kde: Počátky, sokolovna

Za kolik: vstupné na místě 250 korun

Proč přijít: Tradiční vinobraní s nabídkou nejlepších vín z Moravy pořádají dobrovolní hasiči v Počátkách. Akce začíná v místní sokolovně v osm večer, lidé se mohou těšit na živou hudbu, kterou obstará kapela Wajt.

HAVLÍČKOBRODSKO

Podzimní knižní veletrh

Kdy: pátek 6. října od 10.00 až sobota 7. října

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov a Krajská knihovna Vysočiny

Za kolik: dvoudenní slosovatelná vstupenka 90 korun

Proč přijít: Podzimní knižní veletrh s pořadovým číslem 33 zabere kulturní dům Ostrov a krajskou knihovnu v Brodě. Na akci se chystá přes 140 vystavovatelů, budou se tu křtít nové knihy, návštěvníky čekají autorská čtení, autogramiády a dorazí i zvučná jména. Účast slíbila Alena Mornštajnová nebo Michal Viewegh. V pátek začíná akce v 10.00 na schodech Krajské knihovny Vysočiny a v sobotu se otevírá kulturní dům v devět dopoledne. Celý doprovodný program najdou zájemci na webových stránkách knižního veletrhu.

Sázava Cup

Kdy: neděle 8. října od 8.00

Kde: Světlá nad Sázavou, sportovní hala

Proč přijít: Český svaz chovatelů – klub králičí hop pořádá oblíbený Sázava Cup. Návštěvníci se mohou těšit na několik disciplín, které budou zdolávat králíci. Slavnostní zahájení je na programu v osm ráno, poté začnou jednotlivé disciplíny: rovinná dráha, skok vysoký, parkour a skok daleký. Králíci jsou rozděleni také do několika tříd. Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno na šestou hodinu večerní.

ŽĎÁRSKO

Výstava Vysočiny Bohdalov

Kdy: sobota 7. října a neděle 8. října

Kde: Bohdalov, dům kultury

Proč přijít: Výstava Vysočiny v Bohdalově nabídne pestrý program. Lidé mohou na výstavě vidět velké množství rozličných plemen a barevných rázů králíků, drůbeže, holubů, ovcí, koz, exotického ptactva a dalších drobných zvířat. Doprovodný program obstarají farmářské a řemeslné trhy, v sobotu od osmi ráno do jedné odpoledne tu hasiči pořádají okresní kolo hry Plamen a v Pyramidě pro relaxaci a meditaci se koná den otevřených dveří. Návštěvníci se sem mohou zdarma podívat v neděli od 10 do 16 hodin. V sobotu se areál otevírá už v sedm ráno a zavírá v šest večer, v neděli je otevřeno od osmi do jedné odpoledne.

Ze života pilotů v Křižanově

Kdy: sobota 7. října od 14.00

Kde: Křižanov, letiště

Proč přijít: Letiště v Křižanově se stane dějištěm Drakiády z podtitulem Ze života pilotů. Soutěže draků začínají ve dvě hodiny odpoledne, zábavná cesta plná úkolů začíná rovněž ve dvě a potrvá do čtyř odpoledne. V tu samou dobu mohou návštěvníci zhlédnout výstavu letecké a jiné techniky a zhruba v 15.15 budou vyhlášené výsledky soutěže draků. Na děti čeká skákací hrad, občerstvení a nebo opékání špekáčků. V případě nepříznivého počasí se akce koná v omezeném rozsahu.

