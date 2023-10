V Třebíči končí hlavní turistická sezona na památkách, lidem se některév sobotu a v neděli otevřou se speciálním programem. Dýňová stezka odvahy čeká na děti v obci Slavičky a hvězdárna v Třebíči zve na pozorování částečného zatmění Měsíce.

TŘEBÍČSKO

Ukončení turistické sezony

Kdy: sobota 28. a neděle 29. října, různé časy

Kde: Třebíč, Bazilika sv. Prokopa, Židovská čtvrť, městská věž, Vodojem Kostelíček, Větrný mlýn

Proč přijít: V Třebíči končí hlavní turistická sezona, lidé se proto mohou podívat do některých památek. V Bazilice svatého Prokopa se koná komentovaná prohlídka s doprovodným programem, představí se skupina dobových tanců Kancioneta, dále je na programu vystoupení na zahradě za bazilikou. Stejně tak se lidé mohou podívat na židovský hřbitov, do obřadní síně a do židovské čtvrti. Na obě místa jsou nutné rezervace. Na městské věži, u vodojemu a na větrném mlýně čekají na děti pracovní listy s úkoly, za správné vyluštění je čeká odměna. Mimořádné točení lopatek na větrném mlýně bude v půl páté a v pět večer.

Dýňová stezky odvahy

Kdy: sobota 28. října od 17.30 do 19.30

Kde: Slavičky, hřiště, obecní stodola

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dýňová stezka odvahy začíná u obecní stodoly ve Slavičkách. Děti budou vycházet v pětiminutových intervalech, možné je mít s sebou baterku či lampion. Od půl šesté budou na hřišti připraveny pečené brambory v ohni, budou se opékat jablíčka či Marshmallows, pro děti budou připravené tvořivé dílničky a také tombola. Na místě bude stánek s dětským handmade oblečením. Kdo chce, může si dát cigáro z udírny, limonádu, čaj či svařák.

Pozorování zatmění Měsíce

Kdy: sobota 28. října od 21.00 do 23.00

Kde: Třebíč, hvězdárna

Za kolik: vstupné 40 korun

Proč přijít: Hvězdárna v Třebíči zve na částečně zatmění Měsíce. Měsíc vstoupí do polostínu ve 20.01 a vystoupí z něj po půlnoci. Polostín však není pro běžný pohled očima nijak zajímavý. Návštěvníky bude zajímat úkaz od začátku částečného zatmění ve 21.35 přes střed zatmění ve 22.14 do konce částečného zatmění ve 22.52 hodin.

JIHLAVSKO

Výlov Štěpnického rybníka

Kdy: sobota 28. října od 8.00

Kde: Telč, Štěpnický rybník

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Telči chystají na sobotu slavnostní výlov Štěpnického rybníka s rybími specialitami. Lidé se mohou přijít podívat, co všechno rybáři potřebují k tomu, aby vylovily tuny ryb. Kdo chce, bude si tu moci živou rybu také zakoupit. Na místě bude také velký výběr rybích specialit na ochutnání. K dostání bude smažený kapr a pstruh, uzený kapr a pstruh, rybí škvarky, rybí polévka a další teplé a studené nápoje. Živá hudba zajištěna. Na Náměstí Zachariáše z Hradce budou od devíti do tří odpoledne farmářské a řemeslné trhy.

Podzimní slavnost v zoo

Kdy: sobota 28. října od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, ZOO

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Návštěvu jihlavské zoologické zahrady v sobotu zpestří podzimní slavnost. Lidé se mohou těšit na řemeslné trhy a nasát podzimní vůně a poznat šikovné ruce řemeslníků. Připravené budou také dílničky pro děti v prostorách vzdělávacího centra. Tvořit budou moci velcí i malí. Vybrané druhy zvířat dostanou k jídlu netradičně dýně. Budou si s nimi jenom hrát nebo i ochutnají? Lidé mohou ve vybraných časech sledovat hyeny, lamy, nosála, medvědy, pekari, gibony nebo lemury a surikaty. Celý areál bude podzimně vyzdobený.

Hybrálecká Helloudýně

Kdy: neděle 29. října od 16.50

Kde: Hybrálec, na kopci u konírny

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V neděli večer se v Hybrálci uskuteční čtvrtý ročník akce nejen pro děti s názvem Hybrálecká Helloudýně. Zájemci se sejdou v neděli před pátou hodinou odpoledne na kopci u konírny. Děti si mohou přinést vlastní dýňové výtvory a pochlubit se s nimi. Zapálení dýňových lucerniček se koná po setmění asi deset minut po páté odpoledne. Letos se zájemci mohou těšit i na malou stezku odvahy. Na děti bude čekat malá odměna.

Mint Market Jihlava

Kdy: pátek 27. října a sobota 28. října, vždy od 10.00 do 18.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Do Jihlavy se vrací oblíbený Mint Market. Na Masarykově náměstí se představí na padesát originálních tvůrců z celé České republiky a Slovenska. Akce je součást Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Na zájemce čekají v horní části náměstí ručně dělané produkty, svěží móda, šperky, design, keramika a delikatesy. Mezi nimi třeba čaje, marmelády, bylinné výrobky a další.

Oslavy na Starce

Kdy: sobota 28. října od 15.00

Kde: Jihlava, Pivnice Starka

Proč přijít: Svátek 28. října oslaví v Pivnici Starka v Jihlavě půldenním programem. Od tří hodin odpoledne Spolek přátel dělostřelby provedou čestnou salvu městské gardy královského města Jihlavy ke dni vzniku Československé republiky. Od čtyř hodin je připraven komponovaný pořad Karel Kryl žije a od sedmi večer bude hrát k tanci a poslechu kapela Čakra.

PELHŘIMOVSKO

Zavírání hradní brány

Kdy: sobota 28. října od 10.00 do 17.00

Kde: Humpolec, hrad Orlík

Za kolik: vstupné dospělí 100 korun, děti 70 korun, rodinné 220 korun

Proč přijít: Hrad Orlík nad Humpolcem zve zájemce v sobotu od deseti do pěti odpoledne na Zavírání hradní brány. Půjde o ukončení letošní sezony s bohatým programem. Lidé uvidí palbu z děl v podání dělostřelců, jejich školu a dozví se také něco o historii. Dobovou hudbu obstará Subulcus, představí se i lučištníci, na místě bude ukázka řemesel, střelba z kuše a malý jarmark. Pro děti jsou připravené hry. Medákova krčma nabídne krmě a pitivo.

Výlov v Červené Řečici

Kdy: sobota 28. října od 10.00

Kde: Červená Řečice, Horní rybník

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Výlov Horního rybníka chystají v Červené Řečici. Zájemce čeká nejen zajímavá podívaná, ale také spoustu rybích specialit. Lidé si pochutnají na smaženém kaprovi, ke kterému si dají grog, medovinu, limo nebo točené pivo. Kdo chce, může si domů odnést z výlovu živého kapra.

HAVLÍČKOBRODSKO

Odhalení Aviatiky

Kdy: sobota 28. října od 14.00

Kde: Havlíčkův Brod, Aeroklub s přístupem od Humpolecké ulice

Za kolik: vstup do areálu letiště je zdarma

Proč přijít: Na letišti v Havlíčkově Brodě v sobotu od dvou hodin odpoledne slavnostně odhalí Pomník Aviatika od výtvarníka Radomíra Dvořáka. Pomník je věnován památce všech pilotů a leteckých nadšenců, kteří na brodském letišti a v jeho okolí působili, působí nebo působit budou. Po odhalení čeká na lidi krátký program v podobě průletů letadel, seskoků parašutistů a odstartuje také horkovzdušný balón. Slavnostní akt ozdobí vystoupení Havlíčkobrodské dvanáctky.

Ples komediantů

Kdy: sobota 28. října od 19.30

Kde: Chotěboř, sokolovna

Za kolik: 199,99 korun

Proč přijít: Přijďte se pobavit v oblečení První republiky. Bude to zajímavá podívaná na spoustu krásných modelů tehdejší doby. Pro plesové hosty jsou připravené soutěže, dvakrát vystoupí komedianti a také se uskuteční půlnoční soutěž o vítěznou barvu ve hře o ceny. Hraje kapela Variace.

Lampionový průvod s diskotékou

Kdy: sobota 28. října od 17.30

Kde: Bělá, obecní budova

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Bělé se v sobotu bude konat lampionový průvod s halloweenskou diskotékou. Zájemci se sejdou v půl šesté u obecní budovy. Pro malé i velké návštěvníky budou nachystané tematické soutěže, malování na obličej a součástí bude také tombola. Organizátoři slibují také občerstvení. Vše zakončí diskotéka. Vstup v maskách vítaný.

ŽĎÁRSKO

Den dýní 2023

Kdy: sobota 28. října od 10.00 do 19.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Zámecká terasa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Den dýní ve Žďáru nad Sázavou startuje v deset dopoledne na zámecké terase vedle Muzea nové generace, kde si zájemci zakoupí dýni na aktivity či na výzdobu. Po celý den jsou připraveny aktivity pro děti a bohatý program včetně občerstvení. Lidé si budou moci vyrobit svíčky, lucerničky, hvězdy, budou moci ochutnat dýňové pochoutky. V šest večer vyjde průvod za hvězdami na Zelenou horu, kde bude čekat kouzelné představení.

Stezka odvahy

Kdy: sobota 28. října od 18.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž, Oáza bistro&beach bar

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Na zájemce čeká druhý ročník Halloweenské stezky odvahy u Pilské nádrže. Startovat se bude v Oáze bistro&beach baru. Zde také bude čekat občerstvení. Od šesti hodin večer budou startovat mladší odvážlivci a v pozdějších hodinách se vydají na cestu i ti nejstatečnější. Trasa měří 3,5 kilometrů a vstupné je volné. Organizátoři slibují strašidelnou noc plnou dobrodružství.

