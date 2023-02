Tipy na víkend 3. až 5. února: Hračky z éry socialismu lákají do žďárského muzea

Retrohrátky v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou lákají na hry z minulého století. Masopustní průvody projdou Jemnicí nebo Mrákotínem. A kdo se chce hodit do gala, může si vybrat i z několika plesů. V Želivi mohou zájemci nahlédnout do prostor opatského kostela Nanebevzetí Panny Marie, do Třebíče přijedou Poletíme? a na kabaret třeba do Nového Města na Moravě. Děti si užijí karnevaly.

Hry a stavebnice z minulého století jsou k vidění na výstavě v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou. | Foto: se svolením Regionálního muzea Žďár nad Sázavou