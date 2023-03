Do Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku dorazí v pátek večer známý český herec Jiří Krampol s pořadem V plné síle. Ochutnávka vín čeká návštěvníky zámku ve Valči.

Jiří Krampol dorazí do Jaroměřic nad Rokytnou. | Foto: Lucie Levá

TŘEBÍČSKO

Jiří Krampol v Jaroměřicích

Kdy: pátek 10. března od 18.30

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, Hotel Opera

Za kolik: vstupné na místě 250 korun

Proč přijít: Jiří Krampol 85 – V plné síle. Tak se jmenuje pořad, se kterým známý český herec přijíždí do Jaroměřic nad Rokytnou. Půjde o vyprávění plné zpěvu a smíchu. Herec zavzpomíná na svůj život, ale i na spolupráci se skvělými kolegy. Účinkovat budou od půl sedmé večer kromě Krampola také Šimon Pečenka a Josef Hejcman. Po skončení pořadu se lidé mohou těšit na autogramiádu knihy o hercovi.

Ochutnávka vín ve Valči

Kdy: sobota 11. března od 14.00

Kde: Valeč, zámek

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Jarní ochutnávka vín s cimbálovou muzikou Jožky Šmukaře je v plánu v sobotu od dvou hodin odpoledne v kaskádovém sále hotelu Zámek Valeč. Lidé se mohou těšit na kombinaci kvalitního vína s cimbálovkou. Vstupné nezahrnuje vzorky vín k ochutnání, ty se musí kupovat zvlášť. Jožka Šmukař je český zpěvák a moderátor, který je spojen především s moravskými lidovými písněmi a právem jej někteří vnímají jako krále cimbálu.

Mezinárodní den žen i s muzikou. Seniorky na Třebíčsku si užívaly oslavy

JIHLAVSKO

Sokolské Šibřinky

Kdy: sobota 11. března od 19.00

Kde: Jihlava, DIOD

Za kolik: vstupné 350/250 korun

Proč přijít: Vesmírná zábava na planetě Sokol začíná v sobotu od sedmi hodin večer v jihlavské sokolovně v DIODu. Tentokrát to budou kosmické sibřinky. Zájemci na sebe nahodí skafandry a objeví v sobě vesmírné příšerky i hvězdné válečníky a přijdou si zatančit na sokolské šibřinky s tématem Kosmosokol. Náštěvníci se mohou těšit na ukázku extra-terestriální kultury, kosmopromenádu masek, návštěvu fotostanice a další vesmírné víření. K poslechu a tanci hraje kapela Variace z Havlíčkova Brodu a kapela Funkin´your soul z Jihlavy. Občerstvení zajištěno.

Scott Ritcher dorazí na Vysočinu

Kdy: sobota 11. března od 19.00

Kde: Telč, klub Prostor

Proč přijít: Scott Ritcher je kytarista a zpěvák kultovních Metroschifter z Kentucky, výrobce burbonu Bedtime a vydavatel fanzinu K Composite. V roce 2019 vydal sólové album The Kentuckian, na kterém nabízí šest strohých, silných country skladeb. Aktuálně má venku singl How we go this way. Na Vysočinu přijede v příštích dnech hned několikrát. Už v pátek 10. března zahraje v Cafe Etage na náměstí od osmi večer a 16. března se objeví také v Café Kohout v Chotěboři.

FOTO: Kapří den. Jihlava se ubránila nájezdům loupeživých rytířů

Harlej v Dělňáku

Kdy: pátek 10. března od 19.30

Kde: Jihlava, Dělnický dům

Za kolik: vstupné 490 korun

Proč přijít: Legendární rockový nářez slibuje v Dělnickém domě kapela Harlej. Dveře D clubu se otevírají v půl osmé, od osmi je v plánu autogramiáda a koncert začne v devět večer. Kapela Harlej je česká rocková skupina z Prahy a Mostu, která vznikla v roce 1995. V průběhu let se sestava změnila, poslední album z roku 2020 nese název Smutku dávám sbohem. Současná sestava se skládá z kytaristy Tondy Rauera, zpěváka Tomáše Hrbáčka, baskytaristiy Kolinse, na bicí hraje Libor Fanta a na kytaru Milan Hoffmann. Mezi hity patří písně Svařák nebo Pověste ho vejš.

Čtení s Ivankou Devátou

Kdy: sobota 11. března od 18.00

Kde: Panský dvůr, kinosál

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Smršť historek, postřeh, vzpomínek a příběhů z hereckého, spisovatelského i osobního života čeká na návštěvníky autorského čtení s Ivankou Devátou a Marií Formáčkovou. Číst se bude z knihy Šťastná za všech okolností, kterou koncem loňského roku spisovatelka Devátá napsala s Marií Formáčkovou. Jde o její sedmnáctou autorskou knihu. Podle ní není nic tak černé, aby se na to nešlo dívat růžovými brýlemi.

Všechno je jinak. Jen schodiště zůstalo v opravené škole v Třešti původní

PELHŘIMOVSKO

Festival dechovek v Žirovnici

Kdy: pátek 10. března od 20.00

Kde: Žirovnice, sokolovna

Za kolik: vstupné 250 korun

Proč přijít: Sokolovna v Žirovnici bude až do prosince nabitá dechovkami. Už v pátek 10. března tu totiž startují Dechovky 21. století v Žirovnici. A festival zahájí kapely Moravští muzikanti a Úhlavanka. V červnu budou potom následovat kapely Doubravěnka a Křídlovanka, v září Veselí muzikanti a Vodňanská kapela a v prosinci Sebranka a Šarovec. Občerstvení organizátoři zajistili a kdo chce, může si koupit zvýhodněnou vstupenku za 800 korun na všechna vystoupení i s garancí místa. Předprodej na tel: 565 301 510.

O dráčku Žofíkovi s Míšou Růžičkovou

Kdy: neděle 2. března od 16.00

Kde: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Za kolik: 280 korun

Proč přijít: Míša Růžičková přijede za dětmi do Pelhřimova. Zájemci se mohou v neděli od čtyř hodin odpoledne těšit v kulturním domě na velké scéně na příběh o malém dračím mláděti, které dostalo jméno Žofík. Seběhla se k němu všechna lesní zvířátka a nebojí se ho ani princezna. Představení je vhodné pro děti od dvou let, děti do jednoho roku, které nechodí, mají vstup zdarma. Během představení děti s Míšou zpívají a tancují. Délka představení hodinu, poté je možné se s Míšou setkat na autogramiádě, nechat se vyfotit nebo si podepsat plakát.

Pelhřimov plný fotografů. Klienti Jeřabiny se učí fotit s profesionálem

ŽĎÁRSKO

Leoš Mareš ve Žďáře

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

Za kolik: vstupné na místě 890 korun

Proč přijít: Do Žďáru nad Sázavou zamíří v sobotu vlajková loď českého showbyznysu. Do žďárského domu kultury přijede se dvou DJ show moderátor Evropy 2 Leoš Mareš. Během večerního vystoupení zazní několik jeho písniček. Leoš Mareš už dávno není jenom pán kožichů, ale je to showman a úspěšný byznysmen a producent, kterému se už několikrát podařilo vyprodat pražskou O2 arénu. Rád si ovšem zajede se svou DJ show do menších měst po celé České republice.

16. Vinařský ples

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Za kolik: vstupné 300 korun

Proč přijít: V Bystřici nad Pernštejnem se uskuteční už šestnáctý ročník vinařského plesu. Návštěvníci se mohou těšit na výběr z dvacítky nejrůznějších vín. Poslední ples letošní sezony osloví především milovníky tohoto lahodného moku, ale na své si přijdou i ostatní. Nebude chybět uvítací přípitek, fotokoutek, tombola a dobrá muzika. K tanci zahraje Zuberská šestka nebo cimbálová muzika Jožky Šmukaře. Budou se ochutnávat vína z vinařství Jožky Šmukaře ze Staroviček a Zbyňka Prokeše z Horních Bojanovic.

Výstava v novoměstské nemocnici pomůže hospici. Visí tu fotografie od Zikmunda

HAVLÍČKOBRODSKO

Světlá tančí 2023

Kdy: sobota 11. března od 9.00

Kde: Světlá nad Sázavou, sportovní hala

Za kolik: vstupné 70 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Dům dětí a mládeže ve Světlé nad Sázavou pořádá nepostupovou amatérskou soutěžní přehlídku tanečních skupin s názvem Světlá tančí 2023. Ta se koná v sobotu ve sportovní hale a soutěžit budou taneční formace hned v několika stylech. Půjde o diskotance, street dance, mtv dance, hip hop, výrazový tanec, pop dance, show dance, zumba, orientální tanec nebo mažoretky a cheerleaders. Celkem bude soutěžit šest věkových kategorií. Diváci mohou přijít podpořit své favority.

Dětský karneval s Harrym

Kdy: sobota 11. března od 14.00

Kde: Bělá u Ledče, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Bělé u Ledče nad Sázavou se budou veselit nejmenší dětí. Koná se tu dětský karneval s kouzelníkem Harrym. A když s kouzelníkem, tak se návštěvníci mohou těšit na svět čar a kouzel. Dále děti čekají soutěže, tombola, diskotéka, malování na obličej, popcorn, různé dobroty a cukrová vata. Vstupné se vybírá dobrovolné.

Doubravan letos slaví 160 let. V Chotěboři se představil s cyklem od Jenkinse