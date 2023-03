Na Třebíčsko zavítá punkrocková hudební legenda Horkýže slíže, ti zamíří do Roxy Clubu. Od úterý potom začínají v sokolovně v Náměšti nad Oslavou Náměšťské dny kosmonautiky.

Koncert Horkýže Slíže ve Valašském Meziříčí, pátek 4. listopadu 2022. | Foto: Jiří Baran

TŘEBÍČSKO



Horkýže slíže v Roxy

Kdy: sobota 18. března od 20.00

Kde: Třebíč, Roxy club

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Slovenská punk rocková kapela Horkýže slíže míří poprvé do Roxy Clubu v Třebíči. Kapela má bohatou minulost, vznikla už v roce 1992 v Nitře a postupem času se dostala na punkrockové a rockové nebe. Na své samostatné turné po České republice se kapela vydala až v roce 2003, nejprve jezdila hrát společně s kapelou Divokej Bill. Mezi hity kapely patří Malá Žužu nebo A já sprostá.

Náměšťské dny kosmonautiky

Kdy: od pondělí 21. do soboty 25. března

Kde: Náměšť nad Oslavou, sokolovna

Proč přijít: Populárně vzdělávací akci nachystali organizátoři do nově zrekonstruované Sokolovny. Hlavním cílem je zpopularizovat kosmonautiku a astronomii nejen školákům, ale všem zájemcům o obor. Pro zájemce jsou připravené přednášky, výstavy a workshopy. Ve čtvrtek 23. března je na programu setkání s Ivanem Bellou, prvním slovenským kosmonautem. Od pěti hodin odpoledne. Přednášky jsou v plánu od pondělí 21. března až do pátku 24. března. Ve středu a ve čtvrtek se ve dvě hodiny odpoledne chystá Raketový den – stavba a vypouštění raket na kosmodromu Hayek.

JIHLAVSKO

O štít města Jihlavy

Kdy: sobota 18. března od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné 100/50 korun

Proč přijít: Klub plastikových modelářů zve zájemce na modelářskou soutěž s bohatým doprovodným programem. Soutěž s názvem O štít města Jihlavy našel nové zázemí v jihlavském DKO. Organizátoři připravili celkem 29 soutěžních kategorií, 19 speciálních cen, modelářský workshop, historické přednášky a prodej modelů a modelářských potřeb. Na místě bude vystaveno více než šest stovek modelů. Návštěvníci budou moci ocenit ten nejlepší Cenou diváků. Nějaké modely si tu budou moci zájemci i zakoupit.

Josefovská veselice s velikonočním jarmarkem

Kdy: sobota 18. března od 11.00 do 16.00

Kde: Třešť, zámecký hotel

Za kolik: vstupné zdarma, dílny 70 korun

Proč přijít: Josefovskou veselici spojenou s velikonočním jarmarkem zažije třešťský zámek. Od jedenácti hodin dopoledne bude akcí provázet Monika Trávníčková. Známé písně zazpívá Fanda a Jarek Filgas. Pro děti od dvou hodin vystoupí skřítek Lumpína s dráčkem. Na programu budou také velikonoční tvořivé dílny, pletení pomlázek či košíků a prodej dekorací. Nebude chybět bohaté občerstvení, sladké odměny a Josefové dostanou dárek.

Po jedné stopě s Písaříkem

Kdy: pondělí 20. března od 19.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar v rámci projektu Po jedné stopě po třech letech ukončili svoji cestu po Africe. Cesta po západním pobřeží Afriky z Maroka do Kapského města jim zabrala sedm měsíců, ujeli 25 tisíc kilometrů a projeli 21 států. O své zážitky nejen z poslední etapy se přijedou podělit s posluchači do velkého sálu DKO v Jihlavě. Kde se cítili ohrožení, jak zvládli své stroje, jak bojovat s malárií a další zajímavosti zazní na besedě. Čas bude i na dotazy a autogramiádu.

Třešťské divadelní jaro

Kdy: od pátku 17. března do soboty 25. března

Kde: Třešť, kulturní dům

Za kolik: od 40 do 100 korun

Proč přijít: Třešťské divadelní jaro je 60. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů v kulturním domě. Letošní jubilejní ročník začíná v pátek v půl osmé večer slavnostním zahájením a poté sehraje Divadlo Kapota Tábor komedii s názvem Dobrý Dobrý. V sobotu jsou potom na programu hned tři divadelní hry. V půl půjde o pohádku Běla mezi včelami, ve tři hodiny odpoledne komedie Uklízečka a v půl osmé nová komedie Divadla A. D. Stonařov s názvem Svatba bude, i kdybyste nechtěli. V neděli dojde na pohádku Princové jsou na draka, komedii Houbová polévka Naděždy Krupské a dramedy Lev v zimě.

HAVLÍČKOBRODSKO

Pivovarský ples Rebelu

Kdy: pátek 17. března od 19.30

Kde: Havlíčkův Brod, Klub OKO

Za kolik: 280 korun

Proč přijít: Po nucené dvouleté odmlce se vrací oblíbený pivovarský ples. K tanci a poslechu zahraje skupina Variace, hostem večera bude kapela Ukulele Troublemakers. O předtančení se postarají členové Fit Studia 21. Pro zájemce bude připravena bohatá tombola, na ples budou pouštěni návštěvníci pouze ve společenském oděvu. Rebel je havlíčkobrodské pivo, které má už téměř dvousetletou tradici.

Pohádkové Veselé Velikonoce

Kdy: neděle 18. března od 14.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, sál gymnázia

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V Ledči nad Sázavou zvou všechny příznivce dětských divadelních představení na pohádkové pásmo Veselé Velikonoce. Velikonoční zajíček má na svém jarním putování neobyčejná malovaná vajíčka, která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla a velikonoční obyčeje, ale také nejdenu pohádku. Začátek představení je ve dvě hodiny odpoledne v sále gymnázia v Ledči nad Sázavou. S vystoupení přijede Divadlo Pohádka Praha.

PELHŘIMOVSKO

Honzlův Humpolec

Kdy: pátek 17. března od 19.30

Kde: Humpolec, divadelní scéna kina

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Do Humpolce přijede s divadelním představením Rejžák z Prahy Bechyňský divadelní spolek Lužnice. Děj hry pojednává o tom, jak se do letitého venkovského ochotnického souboru, zmítaného malou vnitřní krizí, vloudí suverénní divadelník z Prahy, který všemu divadelnímu beze zbytku rozumí, všude byl a každého zná. Nabídne souboru inscenování ultra avantgardního textu zámořského génia pod vlastním režijním vedením. A poté se začnou dít věci, výsledek překvapí každého.

Večer Josefů v Želivě

Kdy: sobota 18. března od 18.30 do 21.00

Kde: Želiv, klášterní restaurace

Proč přijít: Hudební večer na počest Josefů, mezi které patřili i hudební velikáni Haydn, Suk, Mysliveček, Foerster a další, chystají v Klášterní restauraci v Želivě v sobotu od půl sedmé večer. Za klavír usedne Petr Žák. Návštěvnické centrum je otevřené od 11 do 18.30 hodin. Bude možné si prohlídnout pivovar s degustací, klášter, Duše z Periferie a prohlídku Československých motocyklů a historie včelařství. Prodávat se budou suvenýry, klášterní pivo, dárkové předměty a liturgické předměty.

ŽĎÁRSKO

Hromosvod a Mňága v Novém Městě

Kdy: pátek 17. března od 20.00

Kde: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Za kolik: na místě 450 korun, děti do 12 let včetně zdarma

Proč přijít: V novoměstském kulturním domě se rozezní hudba kapel Hromosvod a Mňága a Žďorp. Kapela Hromosvod prošla za čtvrtstoletí fungování několika žánrovými proměnami, od folk-rocku se posunula k barevnějšímu hraní, více pro písničku. Mňága a Žďorp je česká rocková kapela z Valašského Meziříčí, do povědomí se dostala písní Hodinový hotel, od té doby kapela vydala čtrnáct alb. To poslední v roce 2019 a nese název Třecí plochy. Kapela patří mezi nejvýraznější hudební kapely dneška.

Farmářské trhy

Kdy: sobota 18. března od 8.00 do 11.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Proč přijít: Zájem o nákup čerstvých a kvalitních plodin a produktů je v Novém Městě na Moravě velký, proto tu pořádají zimní farmářské trhy. Jeden z nich se koná už tuto sobotu v parku za kostelem na Vratislavově náměstí od osmi do jedenácti hodin dopoledne. Akci pořádá Horácké muzeum. Na lidi čeká bohatá nabídka sezonní zeleniny, ovoce, kravské a kozí sýry, drůbeží maso, salámy, koření, bylinky a další speciality z Novoměstska.

