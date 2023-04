Centrum historické Třebíče ožije víkendem, při kterém se památky znovu otevírají turistům. Hlavní sezona začíná v židovské čtvrti i v zámeckém areálu. Velikonoční fler jarmark bude na programu v hostelu Atom.

TŘEBÍČSKO



Třebíč zahajuje sezonu

Kdy: sobota 1. a neděle 2. dubna od 9.00

Kde: Třebíč, zámecký areál a židovská čtvrť

Za kolik: vstupné různé

Proč přijít: Hlavní turistická sezona začíná v židovské čtvrti v Třebíči. Od devíti do čtyř odpoledne budou komentované prohlídky v zadní synagoze a Domě Seligmanna Bauera, dílna plná řemesel čeká na děti i dospělé od deseti do čtyř hodin odpoledne a Přední synagoga se otevírá od devíti do pěti odpoledne. V zámeckém areálu v Třebíči se uskuteční prohlídky baziliky svatého Prokopa od jedné do čtyř hodin odpoledne. Po prohlídkách vystoupí taneční skupina Siderea, výuka tance bude probíhat v zahradě za bazilikou.

Velikonoční fler jarmark

Kdy: neděle 2. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: Třebíč, prostory hotelu Atom

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Prostory hotelu Atom v Třebíči poslouží v neděli 2. dubna Fler jarmarku, kde se budou prodávat originální rukodělné výrobky. Tentokrát na téma svátků jara. Na návštěvníky čekají velikonoční dekorace, kraslice, perníčky, makronky a další dobroty, květinové dekorace, originální móda, šperky, bižuterie, bytové doplňky, hračky, deskové hry a mnoho dalšího. Pro děti a dospělé jsou připravené různé tvořivé dílničky.

JIHLAVSKO

Den ptactva v ZOO

Kdy: sobota 1. dubna od 10.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: běžné vstupné, majitelé ptačích jmen za polovinu

Proč přijít: Začátek dubna patří v jihlavské zoologické zahradě ptákům. V zoo slaví Den ptactva speciálním komentovaný krmením, letovými ukázkami a tvořivými dílničkami. Majitelé ptačího příjmení mají vstupné za polovinu, Polákovi mohou jít zdarma, protože ptákem roku je polák velký. Nositelé ptačího jména se v centru PodpoVRCH mohou zařadit do soutěže o ptačí budku. Ve dvě odpoledne bude komentované krmení pelikánů a ve spolupráci s ochránci přírody budou i letové ukázky dravců.

Vítání jara v Telči

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Folklorní akce na začátek jara připravili v historické Telči. Vítat jarní sezonu tu budou na náměstí Zachariáše z Hradce s místními horáckými folklorními soubory Podjavořičan, Kvítek a Kvíteček. Začátek programu je ve dvě hodiny odpoledne a návštěvníci se mohou těšit na přehlídku těch nejlepších tanečků a scének folklorních souborů. Součástí akce bude také možnost prohlédnout si krásnou kraslicovou výzdobu dětí z telčské mateřské školy.

Jarní slavnosti v Lukách

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: Luka nad Jihlavou, sál hasičárny

Proč přijít: V Lukách nad Jihlavou si v sobotu lidé užijí jarní slavnosti. V sále hasičárny zájemce čeká od dvou hodin odpoledne dudácké vystoupení, které seznámí s muzikoterapií, lidovými zvyky, tradicemi předků a dalšími zajímavostmi z oboru. V ten samý čas začínají také dílničky se zdobením jarního osení, malováním perníčků nebo pletením pomlázek. Ve čtyři hodiny vystoupí se svým představením Divalo Mrak a od pěti hodin odpoledne je nachystané folkové vystoupení s Jiřím Škrdlou. Občerstvení zajištěno.

Velikonoce na sýpce v Brtnici

Kdy: neděle 2. dubna od 14.00

Kde: Brtnice, sýpka

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Velikonoce na sýpce v Brtnici se uskuteční v neděli 2. dubna. Lidé se mohou těšit na ukázky lidových tradic, vystoupení dětí ze základní školy v Brtnici, dále na lidové písně a říkačky a výstavu velikonočních výrobků. Součástí akce budou i prohlídky expozic a promítání filmů o Brtnici Spolku pro starou Brtnici. Občerstvení zajištěno.

ŽĎÁRSKO

Koncert pro nemocnici

Kdy: neděle 2. dubna od 17.00 do 19.00

Kde: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Za kolik: vstupné 99 korun

Proč přijít: Charitativní koncert kapely Broln v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě pomůže novoměstské nemocnici. Zájemci se mohou přijít zaposlouchat do tónů houslí, klarinetu, flétny, violy a dalších hudebních nástrojů. Broln je Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Jeho historie sahá až do roku 1952. V neděli rozezvučí galerijní půdní prostory. Výtěžek nemocnice použije na nákup nezbytných potřeb.

Předvelikonoční hra na zámku

Kdy: od 29. března do 2. dubna a od 4. dubna do 7. dubna

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek

Za kolik: vstupné 50 korun

Proč přijít: Na zámku ve Žďáru nad Sázavou se mohou návštěvníci ponořit do předvelikonoční hry s vrabčákem Ferdou, se kterým poodhalí tajemství Velikonoc. Jde o samoobslužnou edukativní hru pro děti. Na recepci zámku lidé zakoupí mapku, se kterou si projdou celý areál. Na několika stanovištích bude potřeba najít barvy Velikonoc a poznávat velikonoční symboly. Na konci cesty na úspěšné lovce bude čekat sladká odměna. Mapku hráči pořídí za padesát korun na recepci Muzea nové generace.

PELHŘIMOVSKO

Aprílové otužování v lomu

Kdy: sobota 1. dubna od 11.00

Kde: Horní Cerekev, pláž u lomu

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Aprílové otužování s Charitou Pelhřimov. Tak se jmenuje akce, která startuje v sobotu v jedenáct hodin dopoledne u lomu v Horní Cerekvi. Otužování je skvělý prostředek pro posílení imunitního systému, na to lákají pořadatelé. Přijít tak může každý, kdo se otužuje, ale například i ten, kdo se k takovému prvnímu kroku teprve chystá. A kdo se nechce otužovat vůbec, tak se může přijít podívat jako divák. Akce se koná za každého počasí.

Palačinkový víkend v Želivě

Kdy: Od 31. března do 2. dubna

Kde: Želiv, klášterní komplex

Za kolik: vstupné různé

Proč přijít: Hlavní program víkendu v Želivě startuje v sobotu 1. dubna od jedné hodiny odpoledne autorskou dílnou se spisovatelkou Markétou Práškovou. Od tři čtvrtě na dvě začínají zábavné atrakce s filmovými hrdiny, ve dvě hodiny bude otevřeno a požehnáno nové dětské hřiště, od půl čtvrté začínají hádanky pohádkových a filmových znělek. Dětské prohlídky s názvem Putování za Santinim začínají ve čtvrt na tři a ve čtyři odpoledne. Během dne budou kreativní dílny, prohlídky a po celý víkend palačinky v Klášterní restauraci.

HAVLÍČKOBRODSKO

Jarní jarmark v Jeníkově

Kdy: neděle 2. dubna od 9.00

Kde: Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jarmark s jarní tématikou a svátky jara pořádá město Golčův Jeníkov na náměstí T. G. Masaryka od devíti hodin dopoledne. Kromě prodejních stánků s tematickými produkty a občerstvením bude součástí také doprovodný kulturní program. Ten v deset hodin začíná vystoupením dětí ze Základní umělecké školy Světlá nad Sázavou. V půl jedenácté vystoupí Tomáš Polman. Kromě řemeslníků a producentů bude na místě také stánek výrobků dětí ze základní a mateřské školy. Pro děti budou stát na místě atrakce.

Kapela Alkehol v Bělé

Kdy: sobota 1. dubna od 20.00

Kde: Bělá u Ledče nad Sázavou, kulturní dům

Za kolik: vstupné 430 korun na místě

Proč přijít: Legendární kapela Alkehol dorazí do kulturního domu v Bělé u Ledče nad Sázavou, aby rozproudila krev a zábavu. V loňském roce oslavila kapela třicet let na hudební scéně. První album vyšlo pod názvem Alkehol v červnu 1992 a brzy se dostalo do první dvacítky nejprodávanějších titulů tehdejší hitparády. Mezi hity kapely patří Hospodo nalejvej, Travičko zelená nebo Všechno je jinak. Na jarní tour si přijdou a své fanoušci songů s hospodskou tematikou.

