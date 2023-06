Rodinný den si užijí zájemci na Podzámecké nivě v Třebíči už od desáté dopolední. Bude tu cirkusové představení, ale i koncerty. Přijedou i složky IZS. Pro příznivce punku je nachystaný v Moravských Budějovicích pátý ročník festivalu Namrou fest vůl 5.

TŘEBÍČSKO

Rodinný den na nivě

Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Proč přijít: Rodinný den na Podzámecké nivě v Třebíči se koná v sobotu od deseti dopoledne. Kulturní program obstará od jedenácti do dvanácti Jirka Hadaš s Plnou parou vpřed, půjde o animační program pro děti. V jednu hodinu začne komediální představení plné cirkusových disciplín Divadla Kufr s názvem Kuželka a Aduši. Od tří hodin odpoledne začne koncert pro děti Sabrage „Sabrakadabra“. Po celý den se budou prezentovat složky Integrovaného záchranného systému. Přijedou hasiči, policisté, městští strážníci, vodní záchranáři nebo Český červený kříž či ZZS Kraje Vysočina. Divadelní soubor Ampulka přijede s pohádkou a taneční vystoupení obstará Arabes ze ZUŠ Třebíč. Součástí budou workshopy, kolotoče a chill zóna Hitrádia Vysočina. Občerstvení zajištěno.

Namrous fest vůl 5

Kdy: sobota 10. června od 18.00

Kde: Moravské Budějovice, letní kino

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Na letní kino v Moravských Budějovicích dorazí kapely různých žánrů. Od šesti vystoupí punková kapela Kůrovec, o hodinu později melodic-death Zodiac, v osm večer metaloví Devotion z Třebíče. V devět večer alternative punk Namrous Konspirace, které vystřídá Bermudskej kvádr a vše završí v jedenáct večer kapela Aralyon. Akce není vhodná pro mladistvé a zajištěno bude občerstvení.

JIHLAVSKO

Eurojack a pivní pábení

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června, vždy od 12.00

Kde: Jihlava, amfiteátr Heulos

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jubilejní desátý ročník závodu ze seriálu dřevorubeckých sportů ME Eurojack opět zavítá do jihlavského amfiteátru Heulos. V areálu nebudou chybět stánky se zbožím od partnerů a také spousta dobrého piva a jídla, součástí je totiž festival pivní pábení. V sobotu buou na programu kvalifikační závody o postup do nedělního finále, večer zahraje kapele Pilník. V neděli bude na programu finále mužů a žen. Součástí bude v sobotu i v neděli také závod Mistrovství Evropy lezení žen. Pivní pábení bude po oba dny.

Dny Ježka

Kdy: pátek 9. června a sobota 10. června od 14.00

Kde: Jihlava, Pivovarská restaurace

Za kolik: vstupné od 450 do 790 korun

Proč přijít: Na návštěvníky jihlavského pivovaru čekají tradiční pivovarské slavnosti Jihlavského pivovaru s kulturním programem napříč hudebními žánry pro celou rodinu. Festival se koná v areálu pivovaru a restaurace a přilehlých prostor. V pátek přijede zahrát David Koller, kapely Lunetic, Limetall, Hairy Groupies, Exit, Bastard nebo Oči. V sobotu pak dorazí Anna K., Panoptiko, XIII. Století, Protheus, Pio Squad, VIGO, Mylions, Morava a další. Nebude chybět bohaté občerstvení, doprovodný program se soutěžemi a další zábava.

Country folk festival

Kdy: 10. června od 15.00

Kde: Brtnice, klášterní zahrada

Za kolik: vstupné 230 korun

Proč přijít: Město Brtnice pořádá v klášterní zahradě první ročník Country folk festivalu. Odpoledne od tří hodiny zahraje známá kapela Nezmaři, kterou v pět hodin odpoledne vystřídá formace 4zdi. Večer od sedmi k tanci a poslechu hraje kapela Druhý dech. Akci moderuje Markéta Báťová, součástí bude bohatý doprovodný program, stejně tak organizátoři zajistili také bohaté občerstvení.

Sraz vejtřasek v Třeštici

Kdy: od pátku 9. do neděle 11. června

Kde: Třeštice, náves

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vesnici roku 2022 čeká nabitý pouťový víkend. Už v pátek přijedou do obce automobily Praga V3S známé jako vejtřasky, které tu mají sraz. V sobotu auta čeká zhruba třicetikilometrová vyjížďka a odpoledne se odvážlivci vydají na polygon. V sobotu si od dvou hodin odpoledne zájemci zahrají fotbálek, jak dospěláci, tak dorostenci. Otevře se také nově opravený kulturní dům, který pokřtí zábava s kapelou Šusťáci. V neděli zakončí pouťový víkend v místní kapli mše svatá, při které zazní nově opravené varhany.

HAVLÍČKOBRODSKO

Malý folklorní festival

Kdy: sobota 10. června od 14.00 do 21.00

Kde: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Třetí ročník Malého folklorního festivalu bude v sobotu hostit Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě. Akce nabídne zážitek z folklorních tanců a hudebních vystoupení folklorních souborů a muzikantů. Zájemci se mohou těšit na soubory Kalamajka, Bítešan, DFS Vysočánek, SPT Vysočan, Okřešánek, Studánka, Rozmarýnek, Bystřinka, Škubánek a Lidová muzika žáků ZUŠ. Chybět nebudou stánky s občerstvením, kde si zájemci mohou vychutnat nejrůznější pochoutky. Zároveň bude otevřena věž kostela Nanebevzetí Panny Marie, která bude přístupná prohlídkám od jedné do devíti hodin.

Městské slavnosti v Ledči

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Ledči nad Sázavou se konají už deváté Městské slavnosti. Bohatý program uvede celkem devět kapel napříč žánry. Mezi vystupujícími se objeví kolínská punk-rocková kapela Kozičky, funk-rocková Denudace nebo The Radicals. V hlavním čase vystoupí na náměstí Sto zvířat, Loco Loco nebo veselé chlapecké kvarteto Fousatej Hat. Chybět nebude prezentace ledečské Základní umělecké školy. Během odpoledne bude připraven doprovodný program pro děti. Po celou dobu konání akce bude široký výběr občerstvení, včetně ochutnávky lokálních piv.

PELHŘIMOVSKO

Festival Rekordů a kuriozit

Kdy: sobota 10. června od 11.00 do 23.45

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pelhřimov v sobotu ožije 33. ročníkem festivalu Pelhřimov – město rekordů. V Pelhřimově na náměstí se představí nejmenší žena v České republice, rozpohybovaná socha MOAI z Velikonočního ostrova, motocykl ze dřeva, nejvytrvalejší žonglér, žena s nejdelšími dredy, zpívající právník Ivo Jahelka a další. Začíná se pět minut po jedenácté, přímým přenosem z pódia, odkud se bude vysílat pořad Českého rozhlasu Dvojka Tobogan s moderátorem Alešem Cibulkou. Odpoledne bude následovat celá řada rekordů z nejrůznějších oblastí lidského konání a slavnostní en zakončí koncert kapely Mňága a Žďorp.

Food Mania v Humpolci

Kdy: sobota 10. června od 10.00 do 20.00

Kde: Humpolec, park Stromovka

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: To nejlepší ze světového street foodu ochutnají zájemci na čtvrtém ročníku rodinného festivalu Food Mania v parku Stromovka v Humpolci. K výběru bude ze široké nabídky asijských specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Hudební doprovodný program obstarají Kujme Pikle Band, Disco pro děti se saxofonem a také Kolorez. Na zájemce čeká barber, tatér, chůdař, obří bubliny, tvoření pískem, malování na obličej, jóga pro dospělé a děti, skákací hrady pro malé i větší děti, zumba, výtvarné dílny, pletení copánků a další.

ŽĎÁRSKO

Muzejní noc ve Žďáru

Kdy: pátek 9. června od 19.00 do půlnoci

Kde: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum města

Proč přijít: Třináctá muzejní noc bude nabitá a bude se odvíjet od aktuální výstavy Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi. Zájemci se mohou těšit na osm poučných i zábavných zastavení, která budou dostupná ve výstavních prostorách tvrze, ve dvorku Moučkova domu a v okolí kostela svatého Prokopa. Každý návštěvník obdrží na informačním koutku před tvrzí mapku, která ho provede jednotlivými zastaveními. V šest večer vystoupí dívčí trio Arabeska, v sedm bude zahájena muzejní noc, od osmi zahraje Čankišou a po celý večer budou ona zábavná zastavení.

Pochod srdcem Vysočiny

Kdy: sobota 10. června od 8.00 do 17.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vysočina Arena

Za kolik: od 70 do 400 korun

Proč přijít: Pochod srdcem Vysočinou navazuje na Chiranskou padesátku. Letošní ročník nabídne účastníkům celkem tři trasy v délce 5, 15 a 25 kilometrů. Součástí bude i terénní test zdatnosti, jehož autorem je novoměstský sportovní lékař Karel Daněk. V ceně startovného je pojištění, medaile, pamětní diplom a příspěvek do Nadačního fondu NMNM. Výtěžek ze startovného podpoří nepohyblivé pacienty v novoměstské nemocnici a také instalaci trojjazyčného informačního panelu připomínající židovské obyvatele Nového Města na Moravě. Na trasy lze vyrazit mezi osmou a desátou hodinou. Jde se přírodou v samém srdci Vysočiny.

