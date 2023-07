Židovská čtvrť v Třebíči ožije bohatým programem. Oživené židovské město nabídne klezmerovu hudbu, divadla pro děti i dospělé, historický kolotoč, veselohry i tance. Na ranči Vápenka vypukne pravá bitva žoldnérů.

Oživené židovské město, Třebíč, den první | Video: Deník/Milan Krčmář

TŘEBÍČSKO

Oživené židovské město

Kdy: pátek 14. července od 16.00 až neděle 16. července

Kde: Třebíč, židovská čtvrť

Proč přijít: Židovská čtvrť v Třebíči po roce znovu ožije bohatým programem. Oživené židovské město začíná v pátek od čtyř hodin třebíčským tanečním souborem Yocheved. Ulice rozezní klezmerova hudba, vůně kávy a dobroty linoucí se ze stánků. Součástí budou i kostýmované prohlídky Domu Seligmanna Bauera, divadla pro děti i dospělé, historický kolotoč, módní přehlídka, ukázky hašení historickou hasičskou technikou, tradiční snídaně pod lípou, žonglérská dílna i tvoření s hrnčířskou hlínou a tvorba pískových obrázků. Zajímavostí letošního programu je dvojí ztvárnění veselohy Modche a Rézi, a to třebíčským divadelním spolkem Ampulka a loutkovým divadlem Starost.

Bitva u Vápenky

Kdy: sobota 15. července od 14.00

Kde: Nová Ves, Ranč Vápenka

Za kolik: vstupné 100 korun, děti do 120 centimetrů zdarma

Proč přijít: Bitva s názvem Landsknechti čeká návštěvníky ranče Vápenka v Nové Vsi a přilehlého lomu. Bitvy žoldnéřů Svaté římské říše se odehrají ve tři hodiny a v pět hodin odpoledne. Doprovodný program obstará poznávací stezka, lazebna nebo malování na tělo. Po celý den je možné koupání, občerstvení zajistí ranč. Srdečně zve SHŠ Fracce.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

JIHLAVSKO

Pivní fest v Panském dvoře

Kdy: sobota 15. července od 14.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: vstupné na místě 230 korun

Proč přijít: Pivní festival v Panském dvoře v Telči nabídne celkem přes dvě desítky piv, ale i charitativní sbírku na pomoc handicapovanému Ríšovi. Kromě místního dorazí pět hostujících pivovarů. Lidé se mohou těšit na pivní soutěže, kapely, turnaj v beerpongu nebo skvělé občerstvení. Vystoupí kapely Spazier Gang, Vosolit!, Svahová dostupnost nebo zpívající hasič Jurič Pařil, které doplní busking pod kaštany a afterparty s Almost Famous Djs.

Řemesla na živo

Kdy: neděle 16. července od 10 do 17 hodin

Kde: Polná, hrad

Proč přijít: Na polenském hradě čekají návštěvníky v neděli oživené expozice historických řemesel a řemeslný trh. Součástí budou i ukázky výroby, dílničky pro děti a další aktivity. Akci, kterou pořádá místní muzeum, oživí kovářská výheň, pekařská pec, pletení košíků, paličkování, dřevořezbářství, drátenictví, výroba keramiky nebo stloukání másla. Hudba bude v podání flašinetářů a bude i něco dobrého k jídlu a pití.

Zdroj: Youtube

Festival malých pivovarů

Kdy: sobota 15. července od 14.00

Kde: Luka nad Jihlavou, zdravotní středisko

Proč přijít: Festival malých pivovarů Jihlavska nabídne v Lukách nad Jihlavou pestré vyžití pro celou rodinu. Na čepu budou piva z nedaleké Kamenice, Uhřínovic, Horních Dubenek, Jihlavy a z Pivovaru Černá. Pro děti budou připraveny atrakce pro zpestření a k tanci a zábavě zahrají kapely XIII. Století, Autobus, Vigo, Morava a Lu & džigolos. Moderovat bude akci Martin Maky Málek. Občerstvení zajištěno místním kulturním střediskem.

Pěnová párty v Jihlavě

Kdy: pátek 14. července od 18.00

Kde: Jihlava, amfiteátr Jihlava – Heulos

Za kolik: vstup do 19.00 za 150 korun, od 19.00 200 korun

Proč přijít: Na letním kině v Jihlavě se koná největší pěnová párty. Půjde o největší zahájení léta v regionu, slibují pořadatelé. Mezi lidi bude vypuštěno více než patnáct tisíc litrů kvalitní pěny. Na místě bude EDM, Radio, Hip hop a Oldies stage, takže si každý přijde na své. Půjde o nezapomenutelnou show, součástí bude profesionální fotoreport, akční ceny na baru a pozor, vstup je od patnácti let a na vlastní nebezpečí.

Zdroj: Youtube

PELHŘIMOVSKO

Hračkobraní v Kamenici nad Lipou

Kdy: až do 16. července, každý den od 10.00 do 17.00

Kde: Kamenice nad Lipou, zámek

Za kolik: na místě základní jednodenní 140 korun, permanentka 280 korun

Proč přijít: Přehlídka hračkářské tvorby se koná na nádvoří zámku v Kamenici nad Lipou. Ten se zaplnil hračkami od různých výrobců. Festival začal už ve středu, ale největší návštěvnický boom se očekává o víkendu. Na místě je možné se zapojit do tvořivých dílen, rozvíjet fantazii a zkusit si vyrobit hračku nebo se naučit základům žonglování. V programu nechybí pohádková divadelní představení, vystoupení kejklíře, žongléra či chůdochodce a mnoho dalšího.

Ozvěny prázdnin na Orlíku

Kdy: pátek 14. července od 18.00 a sobota 15. července od 14.00

Kde: Humpolec, zřícenina hradu Orlík

Za kolik: pátek 200 korun, sobota 250 korun, děti do 120 cm zdarma

Proč přijít: Uprostřed hvozdů v srdci romantické zříceniny hradu Orlíka nad Humpolcem se konají desáté Ozvěny prázdnin. Na místě vystoupí místní více či méně známí muzikanti. Páteční večer se ponese v duchu trampské, country a bluegrass hudby. Vystoupí Skaláci, Modrý desky nebo Taxmeni. Sobota se ponese ve folkovém stylu a vystoupí písničkáři Nezmaři, Horizont, Láďa Zítka nebo Bohemiano.

Zdroj: Deník/Vilém Doležal

ŽĎÁRSKO

Festival na Šiklandu

Kdy: pátek 14. a sobota 15. července

Kde: Zvole nad Pernštejnem, Šiklův mlýn

Za kolik: vstupné 899 korun, rodinné 2048 korun

Proč přijít: Bohatý hudební program čeká návštěvníky na Šiklově mlýně. V pátek začíná program v půl čtvrté a během dne tu vystoupí Eva Burešová, Pokáč nebo Dalibor Janda. V sobotu se jede už od půl jedné, vystoupí Jelen, Děda Mládek Illegal Band nebo Tomáš Klus či Slza a Chinaski. Děti rozhýbou Zlobidla s.r.o., Karol a Kvído, Čiperkové či Áňa, Pó a pes. Zábava a doprovodný program bude v Blue Style Relax zóně, indiánské vesnici, zooparku, aquaparku či strašidelném zámku Draxmooru a ve westernovém městečku.

Rokytenská harmonika

Kdy: neděle 16. července od 14.00

Kde: Rokytno u Nového Města na Moravě, výcvikové středisko SDH Obůrka

Proč přijít: Výcvikové středisko rokytenských hasičů Obůrka ožije tóny harmonik a heligonek. I letos se mohou milovníci těchto hudebních nástrojů těšit na Rokytenskou harmoniku. O hudbu a zpěv se postarají harmonikáři a heligonkáři z celé republiky. Každý rok se sjede minimálně dvacítka účinkujících. Kromě písniček, tance a muziky budou mezi jednotlivými vystoupeními vylosováni výherci vstupenek, jejich majitelé obdrží věcné ceny. Návštěvu lze spojit s prodejní výstavou obrazů malířky Heleny Puchýřové.

Zdroj: Robert Zelený

HAVLÍČKOBRODSKO

Haškova Lipnice 2023

Kdy: sobota 15. července od 15.00

Kde: Lipnice nad Sázavou, amfiteátr pod hradem

Za kolik: vstupné na místě 300 korun

Proč přijít: Festival Haškova Lipnice v amfiteátru pod hradem v Lipnici nad Sázavou nabídne v sobotu zajímavý program. Návštěvníky čeká bohatý program složený ze Švejkova kabaretu se kterým přijede Josef Švejk & c. a k. Šraml, dále se lidé mohou těšit na energického Ivana Mládka a jeho Banjo Band, přijede také Ivo Šmoldas nebo klub kreslířů a humoristů Tapír. Ti budou kreslit maxifór na míru. Po celou dobu k dispozici občerstvení.

Houpačka v Přibyslavi

Kdy: sobota 15. července od 15.43

Kde: Přibyslav, farní zahrada

Za kolik: vstupné 300 korun, zlevněné 150 korun, děti zdarma

Proč přijít: Farní zahrada v Přibyslavi láká opět po roce na Houpačku aneb Jazzové lelkování. Na návštěvníky této kulturní akce čeká mnoho zajímavých kapel a dětské divadlo na farní zahradě. Na akci vystoupí JazzBandits, Dětské divadlo, Trio Henya, Tygroo, DJ Poco Loco nebo Chantek Drums. Nebude chybět nabídka občerstvení a také nápojů.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni