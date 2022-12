TŘEŠŤ . Kulisy zámeckého parku v Třešti nabídnou pravou mikulášskou nadílku se Šťastnou hvězdou. Rodiče s dětmi budou moci přijít v sobotu 3. prosince ve dvě hodiny odpoledne do areálu zámku a užít si pořádné řádění pekelníků. „V průběhu odpoledne budeme zpívat, dovádět s Emily a hlavně nadělovat. Rozsvítíme vánoční stromek a Mikuláš s andělem přijedou v kočáře. Kdo přijde v masce, může vyhrát v soutěži o nejhezčí masku Mikuláše, čerta a anděla. A to jak děti, tak dospělí,“ popsala za organizátory z nadačního fondu Šťastná hvězda Alena Skovajsová. Čertovské dovádění čeká na odvážné v opravdovém pekle s ohnivými efekty. „V pekle bude čekat Lucifer, pro hříšníky je připravená pekelná váha, mariáš i fotokoutek,“ dodala Skovajsová. Děti si zazpívají písně a koledy s Fandou.

PELHŘIMOV. Pravá čertovská mela čeká na návštěvníky Pelhřimovského pekla. Jde o první andělsko-čertovskou zážitkovou akci v pekle. Zájemci si místo musí rezervovat na místním turistickém informačním centru nebo na telefonu 565 326 924. „Každých patnáct minut bude vycházet skupinka maximálně dvanácti lidí na cestu peklem, kde budou plnit úkoly a bavit se a dostanou se postupně až do nebe, kde na ně bude čekat anděl s dárečky,“ popsala akci Eva Procházková z pelhřimovského informačního centra. V pekle čekají na děti věrné rekvizity, jako pekelná váha nebo kniha hříchů. Jednotlivci zaplatí 70 korun, čtyřčlennou rodinu akce vyjde na 250 korun. První skupina vyjde v neděli 4. prosince v jednu odpoledne, poslední čtvrt hodiny před osmou večerní.

Hlava na hlavě. Náměstí v Jihlavě se zaplnilo, strom se rozsvítil a začaly trhy

CHOTĚBOŘ. Mikulášská mašinka v Chotěboři letos opět vyjede v sobotu 3. prosince. Tentokrát začíná na náměstí T.G.M. na autobusové zastávce číslo 6, odkud budou od jedné odpoledne minimálně do čtyř hodin odjíždět každých třicet minut speciální Andělské autobusy. „Ty odvezou zájemce na náměstí, kde nastoupí do Mikulášské mašinky, která děti odveze za anděly. Po krátké stezce s úkoly se s anděly rozloučí a mašinka doveze zájemce zpět do Chotěboře na nádraží a následně autobusy zpět na náměstí. Celá akce je asi na hodinu a patnáct minut,“ hlásí pořadatelé ze Spolku přátel železnice v Chotěboři. Na náměstí čeká peklo v budově bývalé chotěbořské pošty a ve vestibulu základní umělecké školy bude čekat Mikuláš.

JEMNICE. Mikulášská nadílka a čertovský rej čeká také zámek v Jemnici. Koná se tam totiž tradiční sraz Mikulášů, čertů a andělů. Děti dostanou od Mikuláše dárečky a pro neposlušné děti je připravené peklo, hry a soutěže. Akce se koná v sobotu 3. prosince od čtyř hodin odpoledne, organizátoři si nachystali také čertovské občerstvení.

Vánoce na míru v Polné. Advent zahájili velkolepým ohňostrojem a pošťákem

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Ladovy Vánoce

KDY: pátek od 10.00

KDE: Jihlava, DIOD

Jihlavský DIOD se promění na jeden den v Ladovy Vánoce, kde si celá rodina může spolu užít den plný tradic. Půjde o dílny pro děti, regionální prodejce a tvůrce. Zájemci si vyrobí svícen, nazdobí perníčky, odlijí olovo. Nebude chybět ani kapr ve vaně či rozkrojené vajíčko. Návštěvníci se také mohou těšit na dobré jídlo a pití. Vstupné bude dobrovolné, výtěžek půjde do Nemocnice Jihlava na porodní sály. Nastávajícím maminkám pořídí pomůcky pro snadnější porod.

Mikulášská stezka v Hodicích

KDY: sobota od 17.00

KDE: Hodice, u obecního domu

V Hodicích se koná první Mikulášská. V pět hodin se začíná u obecního domu a poté se zájemci vydají osvícenou stezkou, po cestě budou plnit úkoly a dostanou se na místní vlakové nádraží. Tam na všechny bude čekat Mikuláš se svou družinou a pekelné občerstvení. Pro větší a odvážnější pokračuje stezka až pod Čertovku, kde se otevře samo peklo. Nádraží pak v 18.45 zažije ohňovou show s Novus Origo.

Peklo v podzemí

KDY: pátek od 16.00 až do neděle do 18.00

KDE: Jihlava, podzemí

Druhý adventní víkend ovládnou historické podzemí pekelné mocnosti. Od pátečního odpoledne až do nedělního večera se podzemí promění v nefalšované peklo. Zájemci se mohou těšit na čertovskou kuchyni, školičku, noclehárnu, karbaníky i vězení. Každou skupinu budou provázet andělé, kteří ji budou chránit před pekelníky. Lucifer prověří v knize hříchů, kdo opravdu zlobil. Pro hodné přijde Mikuláš a vyvede je zpět na zem. Nutná rezervace na www.jihlava.cz.

Vánoce podle Lady

KDY: sobota od 13.00

KDE: Telč, Na Ranči

Setkání s čerty a Mikulášem na Ranči. Zájemci se mohou těšit na zabijačku podle naší čertovské babičky, dále jsou připravené dílničky pro děti, zdobení stromečku a ohnivá show Novus Origo.

Mikuláš v Telči

KDY: pátek od 13.00

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

V pátek přijede na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči Mikuláš se svou družinou. V 11.00 začínají vánoční trhy, jízdy vánočním vláčkem Luňáčkem pro děti a také ozdobené vánoční stromky dětí. To vše až do šesti večer. Na vánočním trhu budou pečené jitrničky a jelítka a další občerstvení. Od dvou hodin odpoledne se v Městské galerii Hasičský dům konat akce Tajemství perníčků. Bude tu představená kniha, dále autogramiáda, ukázka a prodej vánočních perníčků. Od půl třetí se postupně vystřídají žáci základních a mateřských tříd, také se představí děti z dětského domova, zpívající hasič Juřič Pařil zazpívá vánoční písně a nebudou chybět ani vánoční koledy. Od tří hodin začíná v podzemí Domu dětí a mládeže Peklo s Luciferem. Mezi půl pátou a pátou odpoledne dorazí Mikuláš s anděly a čerty.

Čertovská akce

KDY: sobota od 14.00 do 19.00

KDE: Bohuslavice, hospodářský dvůr

V Hospodářském dvoře v Bohuslavicích pořádají čertovskou akci s bohatým programem. Součástí budou čertovské kolotoče, jízdy na koních, mini jarmark, Mikuláš dorazí na koňském povozu s dárečky. Peklo bude plné tradic, s pekelnou knihou a ohni. Na malé čeká čertovské disco a v šest večer pekelný ohňostroj. Vstupné 100 korun dospělý, děti zdarma.

Snídaně s blešákem

KDY: neděle od 9.00 do 15.00

KDE: Kalhov, farma

Na farmě v Kalhově chystají na neděli akci brunch a blešák. Lidé se mohou těšit na celodenní snídani, výbornou kávu a k tomu si budou moci vybrat parádní kousky do šatníku.

Koncerty v Prostoru

KDY: sobota od 20.00

KDE: Telč, Prostor, bývalá sokolovna

Svahová dostupnost 12 a Sisus Ralsis v Prostoru. V bývalé sokolovně vystoupí v sobotu od osmi večer dvě oblíbené kapely. Jednou z nich je Svahová dostupnost a také punk-swingová kapela Sisus Ralsis z pražského Žižkova. Další sobotu 10. prosince se pak návštěvníci mohou těšit na metalisty Devil´s Night.

2. adventní koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Jihlava, DKO

Přijďte se podívat, jak to dříve chodilo na Horácku v období kolem Štědrého dne. Pramínek Jihlava zve na vánoční program plný koled, říkaček a tanců, ve kterém vystoupí folklorní soubory Pramínek, Šípek a Vrabčátka. Délka pořadu je asi jednu hodinu.

Lady Oskar

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

Divadlo Kalich přijede do jihlavského DKO s hrou nazvanou Lady Oskar. Bývalá slavná modelka Clara Barnier je rázná majitelka módního impéria, kterou nic nezlomí, kromě její vlastní rodiny. Hlavní role se chopila Jana Paulová, dále hrají David Suchařípa, Ladislav Hampl a další. Po skončení představení autogramiáda.

Výprava za Mikulášem

KDY: pátek od 17.00 do 19.00

KDE: Polná, SVČ Tempo

V Polné chystají dobrodružnou výpravu za Mikulášem. Startuje se z volnočasového centra Tempo mezi pátou a sedmou odpoledne. Startovné je 50 korun, v ceně je i balíček. Bez balíčku zdarma. Vhodné pro děti školáky i pro předškoláky s rodiči. Horký čaj v cíli pro zahřátí.

Nadílka v Brtnici

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brtnice, různá místa

Mikulášskou nadílku mají v plánu v neděli od dvou hodin v Brtnici. Ve dvě hodiny se otevírá vánoční výstava v informačním centru, od tří hodin čeká na děti pohádka Divadelního souboru Jana Lišky z Třeště s názvem Bětuška a Kleofášek. Akce se koná v místním kině. Ve čtyři hodiny odpoledne se na náměstí Svobody otevírá peklo s nadílkou.

Mikulášský koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, Dům filharmonie

Mikulášský koncert v podání Komorního orchestru Filharmonie G. Mahlera Jihlava pod vedením Jiřího Jakeše se koná v neděli od sedmi večer v Domě filharmonie. Zazní díla Bacha, Haydna, Boccheriniho, Schuberta, Mozarta, Kypty, Delibese, také pastorely a filmové melodie. Koncert příjemnou atmosféru nedělního večera zpříjemní vůně a chuť mikulášského filharmonického svařáku. Místo v sále je možné rezervovat na manager@f-gm.cz. Rezervace jsou přijímány do soboty 3. prosince. Koncert lze také sledovat v přímém přenosu na youtube, stačí zaplatit na bankovní účet 188186504/0300 částku 100 Kč a odeslat potvrzení o platbě na manager@f-gm.cz. Následně získáte přístup k přenosu.

První adventní víkend v Jaroměřicích nabídl bohatý kulturní program

Třebíčsko

Adventní prohlídky baziliky sv. Prokopa

KDY: sobota od 17.00 a 18.30

KDE: Třebíč, bazilika sv. Prokopa

V sobotu čekají návštěvníky baziliky svatého Prokopa v Třebíči netradiční prohlídky se skupinou historického šermu Grál. Zájemci se mohou těšit na přivítání samotným opatem kláštera, scénky z doby obnovy kostela v 18. století nebo pověst o klášterním pokladu. Prohlídky zakončí šermířské vystoupení v zahradě za bazilikou. Prohlídky začínají v pět a o půl sedmé večer. Rezervace nutná na telelefonu 568 610 022, 777 746 982, e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz. Plné vstupné 250 korun, snížené 190 korun, rodinné 690 korun.

Koncert: Cimbal Classic

KDY: neděle od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Třicet let laskavé hudby brněnské nadžánrové kapely, patřící mezi stálice a nejosobitější uskupení české folkové a alternativní hudební scény si zájemci poslechnou neděli od sedmi večer v Národním domě v Třebíči. Písně z nového CD společně s málo známými, neotřelými, ale o to krásnějšími a zemitějšími koledami převážně z Valašska budou patřit k pilířům nového adventního programu Cimbal Classiku v roce 2022. Vstupné na koncert pro abonenty od 170 do 190 korun, pro ostatní od 220 do 240 korun.

Koncert Anežky Binkové

KDY: neděle od 17.00

KDE: Hrotovice, sál ZUŠ

Město Hrotovice zve na vánoční koncert Anežky Binkové v neděli od pěti hodin odpoledne v sále Základní umělecké školy Hrotovice. Společně s ní vystoupí žáci z místní základní školy. Vstupné je dobrovolné.

Na procházku po osvětlené Třebíči

KDY: po setmění, do 6. ledna 2023

KDE: Třebíč, různá místa

Milovníci Vánoc a večerních osvětlených procházek letos mohou opět obdivovat vyzdobenou Třebíč. Velkým lákadlem je osvětlený park s Masarykovou vyhlídkou na Hrádku či nasvícená Městská věž na Martinském náměstí. Projít se také lidé mohou vánočně nasvětleným nábřežím v židovské čtvrti. Po dvou letech se vánoční světla vrátí také na Karlovo náměstí. Též potěší vyzdobená zahrada za bazilikou svatého Prokopa, zámecké nádvoří nebo větrný mlýn. A ti, kteří budou na zámku, mohou navštívit tradiční výstavu betlémů v prostorách konírny.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: sobota od 15.30

KDE: Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí

Tradiční rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Náměšti se koná v sobotu od půl čtvrté odpoledne. Je připravený bohatý doprovodný program, nebe a peklo, vánoční trhy, fotokoutek, občerstvení a další.

Pilani Bubu trio

KDY: středa 7. prosince od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Do Národního domu v Třebíči zavítá ve středu 7. prosince Pilani Bubu trio. Začátek jazzového koncertu je v sedm hodin večer. Jihoafrická písničkářka Pilani Bubu svým jedinečným hlasovým projevem obsáhne široký repertoár, inspirovaný etnickou hudbou, soulem, jazzem i folkem. Je vypravěčkou s příběhem v srdci i vášnivě ohnivou umělkyní s jasným záměrem - prezentovat africkou lidovou kulturu posluchačům po celé Africe i Evropě. Písničkářku doprovodí na kytaru Antonín Dlapa a Matěj Černý na kontrabas. Vstupné je 180 korun (stolová úprava). Vstupenky jsou v prodeji u pokladny Národního domu nebo na telefonním čísle 568 610 013.

Už svítí! V Borech se v sobotu rozzářila vánoční světélka i dětské úsměvy

Žďársko

Fler trh

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, dům kultury

Spoustu vánoční inspirace a tržiště plné výrobků vzešlých z ručních prací nabídne prosincový Fler trh ve Žďáře nad Sázavou. Organizátoři zvou do tamějšího domu kultury v sobotu od devíti hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne. Děti si budou moci vyzkoušet dílničky či si pohrát v dětském koutku, dospělí zase ocení kavárnu a všichni si pochutnají na dobrých zákuscích. Vstupné je dvacet korun.

Za čerty i kováři

KDY: sobota od 13.00

KDE: Hamry nad Sázavou, Šlakhamr

Putování do pekla čeká návštěvníky Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou. Vypraví-li se tam totiž v sobotu mezi jednou a pátou hodinou odpolední, budou se tam moci setkat s Mikulášem, andělem, čerty a samozřejmě také kováři. Nadílka pro děti i občerstvení budou zajištěné. Akci pořádá Technické muzeum v Brně.

Na bítešském jarmarku

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům

Devatenáctý ročník folklorního pořadu Na bítešském jarmarku se uskuteční v sobotu 3. prosince v kulturním domě ve Velké Bíteši. Diváci od tří hodin odpoledne uvidí lidové tance, hry a zvyky z Podhorácka i Horácka. Účinkovat budou Národopisný soubor Bítešan, Bítešánek a Sluníčko z Velké Bíteše. Vstupné na místě bude stát sedmdesát korun.

Vánoce na zámku

KDY: sobota a neděle

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Při druhém adventním víkendu otevře své brány zámek ve Žďáře nad Sázavou. Nabídne kouzelnou atmosféru, vánoční dílny, originální dárky, živou hudbu, Vánoce budou vonět i chutnat. K vidění budou ukázky řemesel, vánoční trh a také MINT Market s autorskou módou, šperky, kosmetikou, hračkami i delikatesami. V sobotu ve čtyři hodiny odpoledne zazní koncert koncert loutny a akordeonu, v neděli vystoupí pěvecký sbor. Po celý víkend však budou hrát i další soubory. Vstupné dvacet korun, děti do šesti let zdarma.

Vánoční ladění

KDY: neděle od 14.00

KDE: Baliny u Velkého Meziříčí

Na vánoční notu se naladí v neděli odpoledne v Balinách u Velkého Meziříčí. Od dvou do pěti hodin se totiž v tamějším ekoncentru Chaloupky koná Vánoční ladění. Na programu budou tvořivé dílničky, živá hudba, horký punč, cukroví a vánoční pohoda. Účastníci si vyrobí dřevěné domečky a vlněné skřítky. Vstupné pro dospělé je 150 korun, pro děti 80 korun, pro rodiny 350 korun. Držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

Špílmachr – Faust

KDY: neděle od 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Tradiční český příběh mudrce a hříšníka Fausta ožije v loutkářských rukou. Špílmachr předvede příběh o tom, jak se Faust obrátil ve snaze najít štěstí na samotného Lucifera. Diváci se také dozvědí, proč zlobivé děti dostávají od čertů brambory. Představení je určené pro děti od šesti let a rodiče, vstupné 120 korun.

Adventní koncert

KDY: neděle od 16.00

KDE: Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše

Přijít si poslechnout Brněnský kontrabasový orchestr budou moci lidé v neděli od čtyř hodin odpoledne ve Velkém Meziříčí, v kostele svatého Mikuláše. Koncert bude součástí poutní slavnosti velkomeziříčské Farnosti svatého Mikuláše.

Tradiční vánoční výstava

KDY: pondělí 5. až středa 7. prosince, denně od 9.00 do 17.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Ten umí to, ten zas ono a všichni do Vánoc dokážeme věcí moc. Jedinci i kolektivy, školy, organizace i firmy, ti všichni budou vystavovat na Vánoční výstavě ve Velkém Meziříčí. Od pondělí pátého do středy sedmého prosince zde návštěvníci najdou soustu sváteční inspirace, výrobky tradiční i kreativní. Výstavu je možné navštívit vždy od devíti hodin ráno do pěti hodin odpoledne. Vstupné dobrovolné.

Jako v pohádce. Vychutnejte si vánoční procházku parkem ve Světlé ve dne i večer

Havlíčkobrodsko

Vánoční procházka parkem

KDY: do 9. ledna 2023

KDE: Světlá nad Sázavou, park

I v letošním roce mohou milovníci večerních procházek obdivovat nádherně osvětlený park ve Světlé nad Sázavou a nasát tak vánoční náladu a atmosféru. Malí i velcí návštěvníci zde uvidí například labutě na vodě, zářivé postavy andělů a pohádková zvířata, poslechnou si zpívající ostrov, na děti čeká truhlice na přání Ježíškovi a Zvonička pro jejich potvrzení. Vstup do parku je zdarma, ale lidé mohou dobrovolnou částkou přispět přes mobil QR kódem.

Spanilá jízda Mikuláše

KDY: neděle od 14.00 do 16.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, Náměstí 9. května

Do Ždírce nad Doubravou přijede na koňském spřežení svatý Mikuláš se svojí družinou. Městem bude projíždět v neděli od dvou hodin odpoledne a zastaví se na osmi zastávkách, na kterých hodným dětem rozdá drobné sladkosti.

Vánoce s Kalamajkou

KDY: neděle od 16.00 do 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Stará radnice

Tradiční předvánoční vystoupení folklórního souboru Kalamajka, velkých i malých členů souboru se koná v neděli v Havlíčkově Brodě. Posluchači se mohou těšit na úplně nové pásmo “Král Lávra” a také si spolu zazpívají tradiční vánoční koledy. Vstupné je dobrovolné.

Štefan Margita: Na správné cestě

KDY: neděle od 19.00

KDE: Chotěboř, kino

Štefan Margita, operní pěvec, tenor, se z operního světa poprvé vydá do světa šansonu. Pro své fanoušky si tentokrát připravil více než hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. Koncert Na správné cestě se uskuteční v neděli od sedmi večer v kinosále v Chotěboři. Jako hosté vystoupí Michal Kindl a Iris Moris. Premiérově navíc zazní zcela nové vánoční skladby. Vstupné je 490 korun.

Rozsvítili strom a zapálili první svíčku. Akce v Počátkách budou pokračovat

Pelhřimovsko

Bazárek bez peněz v Pelhřimově

KDY: pátek od 14.00 do 18.00, sobota od 9.00 do 13.00

KDE: Pelhřimov, Dům zahrádkářů

V pátek od dvou do šesti večer a v sobotu 3. prosince od devíti do jedné odpoledne se v Pelhřimově v Domě zahrádkářů bude konat Bazárek bez peněz. Tato akce je zaměřena na udržitelnost obchodování. Dát věcem, které by jinak skončily na skládce druhou šanci, obzvláště v dnešní době. To znamená, že sem může každý donést věci, které už ho doma nebaví (oblečení, boty, knihy, hračky, nádobí a další zboží) v čistém a slušném stavu stavu a dát jim druhou šanci. A další si může vybrat poklady podle svého gusta a odnést domů. A to vše zdarma.

Adventní koncert žáků ZUŠ Pacov

KDY: pátek od 17.00 hodin

KDE: Kámen, kaple Panny Marie Bolestné

Adventní koncert se uskuteční v pátek od pěti hodin odpoledne v kapli Panny Marie Bolestné v Kámeně. Zájemci si poslechnou skladby v podání žáků Základní umělecké školy Pacov. Jako host vystoupí absolventka Vendula Kofroňová.

Speciální prohlídky hradu Kámen

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Kámen

O adventních víkendech jsou zváni malí i velcí zájemci na prohlídky ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen, kde si připomenou historii adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradice. Adventní prohlídky hradu budou začínat v sobotu a neděli každou celou hodinu od deseti do tří odpoledne. Dále se mohou návštěvníci těšit na zdobení perníčků, hradní punč, betlémy, tematický kvíz a výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen, prohlídky kaple Panny Marie Bolestné.

Čertovská jízda městem

KDY: neděle od 17.00 do 19.00

KDE: Počátky, Palackého náměstí

Kulturní zařízení města Počátky zve na druhou adventní neděli v Počátkách, která bude patřit čertům a Mikuláši, kdy opět projedou městem. Součástí tohoto programu bude Ohňová show na Palackého náměstí. Občerstvení zajištěno.

Vánoční trhy

KDY: sobota od 7.30 do 12.30

KDE: Počátky, Sokolovna

Kulturní zařízení města Počátky zve na letošní Vánoční trhy, které se konají v sobotu v místní Sokolovně od půl osmé ráno do půl jedné odpoledne.

Vánoční výstava: Zima na Zálesí

KDY: 4. prosince až 8. ledna 2023

KDE: Humpolec, Muzeum dr. A. Hrdličky Horní náměstí

Vánoce – svátky klidu, stromeček, dárky. Tak jsou vnímány v současné době. Před více jak sto lety však byly spojeny s tradicemi a souvisely s nimi i dávno zapomenuté zvyky. Zima byla pro hospodáře obdobím z celého roku nejklidnějším, a tak ji využívali k různým činnostem. Muži vyráběli košťata, dřeváky, došky a šindele, ženy předly, tkaly, draly peří. Pokud se chtějí zájemci do tohoto období alespoň na chvíli přenést, mohou se přijít podívat na vánoční výstavu do muzea v Pelhřimově.