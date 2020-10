Význam vody pro naši existenci i existenci celé společnosti a důležitost šetrného hospodaření s životodárnou tekutinou představuje unikátní výstava Voda a civilizace. Jedinečné je také místo výstavy. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v infocentru Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice do 21. října. Poté se přesune do Jaderné elektrárny Temelín.

„Expozice na velkoformátových panelech ukazuje klíčový význam vody pro život na zemi, její minulost, přítomnost a možnou budoucnost. Fotografie zachycují záběry z Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, pocházejí od řady autorů a z mnoha institucí. Doplňují je texty světově uznávaných vědců“ popsal mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.



„I na Třebíčsku je voda cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy, Proto je umístění výstavy v prostorách vodního díla Dalešice nadmíru příhodné,“ vysvětlil Bezděk.

Právě voda je klíčová také v Dalešicích a blízkém okolí. Je totiž nezbytná pro provoz nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany, která jí ročně spotřebuje okolo 55 milionů metrů kubických. Spotřebu se snaží snižovat.

Za každého počasí a v každém roční období si mohou turisté užít Dalešickou přehradu i z druhé strany. Na hladině totiž pravidelně pluje výletní loď Horácko. V podzimních měsících vyplouvá vždy o víkendech a ve státní svátek 28. října a v neděli prvního listopadu. Parník vyplouvá z přístavu v Kramolíně v jednu po poledni.Výletní loď nabízí také přepravu kol a elektrokol.

TIPY Z TŘEBÍČSKA

Výstava Nereálno

KDY: denně mimo pondělí od 10.00

KDE: Galerie Malovaný dům, Třebíč

ZA KOLIK: 35 nebo 25 korun



Třebíčská Galerie Malovaný dům je plná barevných maleb Barbory Dohnalové. Výstavu malířky a ilustrátorky s názvem Nereálno mohou zájemci navštívit do 1. listopadu. Barbora je malířkou a ilustrátorkou, která také užívá pseudonymu Barbara von Grim. V posledních letech se zabývá především technikou olejomalby, a akrylové malby na plátně, z menších formátů se dostává stále k větším plátnům, které se brzy přiblíží k nadživotní velikosti. Mimo malbu tvoří také perokresby a ilustrace, jež doplňují několik knižních publikací. Galerie je otevřená mimo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Výstava Jitky Fischerové

KDY: ve všední dny od 9.00, o víkendech od 10.00

KDE: Předzámčí, Třebíč

ZA KOLIK: 20 korun



Ve Výstavní síni Předzámčí v Třebíči je k vidění výstava nazvaná Hledání třebíčské výtvarnice Jitky Fischerové. Její tvorba je od počátku inspirovaná přírodou. Malby Jitky Fischerové jsou většinou monochromatické, nejčastěji pracuje s akrylovými barvami či suchým pastelem. Otevřeno je v pondělí až pátek 9.00 až 17.00, v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 Výstava je přístupná do 15. listopadu.

Návštěva zámku

KDY: sobota a neděle od 9.00

KDE: Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: od 130 korun.



Zámek v Náměšti nad Oslavou je v říjnu přístupný vždy v sobotu a v neděli a o státním svátku 28. října od 9.00 do 15.00. Návštěvníci s emohou těšit na jedinělé interiéry zámecké kaple, knihovny, reprezentačních sálů i soukromých apartmánů s množstvím cenných uměleckých děl, ucelenou expozicí tapiserií, stolování na zámku či stylu šlechtického bydlení na přelomu 19. a 20. století. Od 5. října je maximální počet návštěvníků na obou prohlídkových okruzích omezený na devět osob a průvodce.

Překonej stěnu smrti

KDY: pátek od 10.00, víkend od 14.00

KDE: Zámecké konírny, Moravské Budějovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Putovní výstava, která zachycuje příběhy jedinců i celých rodin za železnou oponou je k vidění v Zámeckých konírnách v Moravských Budějovicích. Součástí výstavy jsou práce studentů gymnázia v Moravských Budějovicích a studentů SUPŠ Jihlava – Helenín. Výstava bude otevřena do neděle 11. října, v pondělí až pátek od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin, v sobotu a neděli od 14.00 do 16.00.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Hudba tisíců

KDY: neděle od 19.00

KDE: kostel Povýšení svatého Kříže, Jihlava

ZA KOLIK: od 125 korun



V neděli se uskuteční další koncert, který je součástí festivalu Hudba tisíců Mahler-Jihlava 2020. S ohledem na vládní opatření museli pořadatelé změnit program a vystupující nebudou zpívat. Akce se koná v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě. Zazní nejen kompozice Ludvika van Beethovena a Gustava Mahlera, ale i úprava slavných Obrázků z výstavy v podání Philharmonia Octet pod vedením Viléma Veverky.

Havlíčkobrodsko

Výstava na stromech

KDY: do soboty, bez časového omezení

KDE: park Budoucnost, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Ještě do soboty 10. října si lidé mohou v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě nedaleko sochy Karla Havlíčka Borovského, prohlédnout netradiční výstavu. Visí totiž na stromech a má podtitul „Práce (bez) budoucnosti“. Jedenáctka panelů se zaměřuje na změnu pracovních podmínek souvisejících s moderními trendy, automatizací, digitalizací a robotizací. Autorem snímků, které lidé na výstavě uvidí, je fotograf Petr Vrabec, držitel Czech Press Photo 2019.

Pelhřimovsko

Výstava Nejedna rodina

KDY: pátek od 12.00

KDE: Osmička, Humpolec

ZA KOLIK: neuvedeno



Netradiční zahájení sedmé výstavy Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi. Součástí osmihodinového plovoucího programu bude setkání s autorkami, uvedení katalogu Bosáky dle receptu Ivana Martina Jirouse a možná také kulajda DJ TeaJay Ivo feat. DJ Pierre Urban Ping-pong. Původně plánovanou vernisáž nahradí otevřená výstava.

Žďársko

Divadelní představení Maryša

KDY: neděle od 19.00

KDE: Městské divadlo, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: od 360 korun



Jedno z nejslavnějších českých dramat, které je zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků - Maryša, uvidí diváci v neděli ve žďárském Městském divadle. Představení odehraje Divadlo A. Dvořáka Příbram. Začátek je od sedmi hodin.