Například v Ledči nad Sázavou připravilo středisko volného času hru s názvem Noční oči. „Na cyklostezce v Podhájí najdou hráči panel s obrázky a popisy zvířat. Lidé mohou vyrazit i ve dne, ale nejlepší to bude za šera nebo za tmy. Po zablikání baterkou se rozsvítí oči zvířete,“ uvedla za organizátory z ledečského volnočasového centra Miroslava Kadlecová. Soutěžní kartu si zájemci mohou stáhnout na stránkách střediska. Ke hře je třeba pouze tužka a baterka. Stezka je přístupná až do neděle. „S vyplněnou kartou se lidé mohou zastavit u výdejního okénka v restauraci U Řeky, kde čeká odměna v podobě kouzelného čarodějnického lektvaru. Okénko je otevřené každý den po dobu trvání hry, a to od jedenácti dopoledne do sedmi hodin večer,“ dodala Kadlecová.

V Jemnici se zase vydají po stopách čarodějnice Špejlové. Zájemci jí pomohou připravit kouzelný lektvar. Návod na něj a hrací kartu si lidé mohou vyzvednout v turistickém informačním centru Jemnice. Stezka kopíruje turistický okruh svatého Jakuba a je přístupná až do 16. května, měří zhruba dva a půl kilometru a hráči si musí vyhradit asi dvě hodiny času. S sebou je nutné vzít si kromě karty ještě psací potřeby a čarodějnickou náladu.

Ve Větrném Jeníkově se rozhodli, že lidem zpestří poslední dubnové odpoledne stezkou kolem městyse. „Akce je krátkodobá, začíná ve čtyři hodiny odpoledne na schodišti u hlavního vchodu na úřad. Připraveno bude deset zastavení s úkoly a na konci kolem půl šesté večer bude připravena malá odměna za splnění úkolů,“ popsala starostka městyse Martina Lisová. Na konci si zájemci budou moci opéct špekáčky na ohni. Vytištěná mapka bude k dispozici u hlavního vchodu na úřad už během čtvrtka.

Jednodenní aktivitu mají v plánu také v Novém Městě na Moravě. Nazvali ji Čarodějnická orientační stezka s tajenkou. Netradiční oslava čarodějnic v soutěžním duchu se koná poslední dubnový den od dvou odpoledne do osmi večer. Každého čeká odměna a kdo přijde v kostýmu, může se těšit na bonus. Start je u zadního vchodu kulturního domu ve městě, zde také zájemci obdrží soutěžní kartičku s mapkou a tam ji také odevzdají. Kartičky půjdou do slosování o další dárky. Trasa vede kolem sportovišť a Cihelského a klečkovského rybníka.

Další čarodějnické akce jsou v plánu po celé Vysočině, stačí si jenom najít tu svou.

DALŠÍ TIPY

Venkovní hry

Pohádková stezka skřítka Počátka

KDY: od 1. do 31. května

KDE: Počátky, turistické informační centrum

ZA KOLIK: zdarma



Pohádková stezka skřítka Počátka je květnová akce pro nejmenší a jejich rodiče. Od 30. dubna je možné si v turistickém informačním centru vyzvednout hrací kartu. Zde každý obdrží i bližší informace.

Stavění máje na ranči

KDY: sobota 1. května od 13.00

KDE: Ranč Telč, Salaš 491, Telč – Lipky

ZA KOLIK: zdarma



Stavění májky s partou dobrovolníků na ranči v Telči jako připomínka starých zvyků. Připravený bude bohatý program pro děti – zdobení májky, program se zvířátky, trampolína a možná zase přijde i Yetti. Zamilované páry si budou moci prohlédnout unikátní a jedinečnou sbírku motýlů.

Kvízová poznávačka - malíři dětem

KDY: od pátku 30. dubna do 16. května

KDE: Polná, vilková čtvrť za Tokozem

ZA KOLIK: zdarma



Kvízová poznávačka pro děti a rodiny s ekoná až do poloviny května v Polné. Znáte ilustrátory dětských knížek? Dvacet kartiček čeká ve vilkové čtvrti v Polné směrem na Kalvárii a silnici v Brzkově. Jsou náhodně rozmístěné, lidé je budou muset hledat. Startovací lístky najdou zájemci na dveřích volnočasového spolku Tempo.

Čarodějnická stezka v Náramči

KDY: pátek 30. dubna, od 17.00 do 19.00 hodin

KDE: Nárameč, od hasičky

ZA KOLIK: zdarma



Mateřská škola Nárameč připravila čarodějnickou stezku, která potrvá asi hodinu. S sebou si vezmou účastníci tvrdé desky a tužku. Kostýmy a masky jsou vítány. Na konci čeká na děti překvapení a malá odměna.

Jarní putování ke Dni Země

KDY: do neděle 2. května

KDE: Žďárské vrchy, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Pořadatelé z Chaloupek připravili ke Dni Země pro malé i velké nadšence jarní putování. Do neděle 2. května bude v prostoru Žďárských vrchů rozmístěno dvacet kontrol, čili schránek s otázkami. Start, cíl, trasu a její délku si každý volí sám. Správné odpovědi na otázky, zážitky, fotografie z putování a případné dotazy mohou zasílat zájemci do neděle do půlnoci na mail střediska Chaloupky Krátká. Ve stejném termínu, tedy do 2. května, budou také na modré naučné stezce v Nesměřském údolí u Velkého Meziříčí připraveny zábavné úkoly pro rodiny s dětmi.

Čarodějnická stezka

KDY: do neděle 2. května

KDE: Hartvíkovice

ZA KOLIK: zdarma



Trasa Čarodějnické stezky s jedenácti zastaveními povede po cestě podél lesa od posezení od Rácochovy chaty k fotbalovému hřišti Vzákoutí Hartvíkovicích.

Pohyb

Letecké muzeum Koněšín

KDY: sobota 1. května a neděle 2. května, 9.00 - 17.00

KDE: Koněšín, venkovní expozice



Rok se s rokem sešel a opět se otevírá od soboty 1. května venkovní expozice Leteckého muzea Koněšín. Otvírací doba je v sobotu a v neděli od 9.00 do 17.00 hodin

Prvomájový průvod na lyžích

KDY: sobota 1. května od 10.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vysočina Arena

ZA KOLIK: zdarma



Klub přátel Vysočina Areny zve všechny zájemce na 1. Prvomájový průvod na lyžích v Novém Městě na Moravě. Start je v sobotu v deset hodin od tunelů. Masky jsou vítány.

Hudba

Stream z Kulturáku

KDY: sobota 1. května od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V sobotu zazní další on-line stream z Kulturáku od sedmi hodin večer. Vystoupí alternativní rocková kapela Hrabě Monte Crazy z Nového Města na Moravě složená z pěti nadšených muzikantů, kteří si libují v dramatické muzice a chaotických textech. Odkaz na koncert lidé najdou na stránkách novoměstského kulturního domu třicet minut před začátkem.

Filharmonie Brno

KDY: sobota 1. května od 19.00

KDE: Český rozhlas Vltava



V sobotu 1. května mohou lidé slyšet Filharmonii Brno při živém přenosu z Besedního domu. V sedm hodin večer začne na Českém rozhlase Vltava „superbrněnský“ koncert s názvem Novák 100, na kterém zazní skladby Jana Nováka, Leoše Janáčka a Ericha Wolfganga Korngolda.

Zábava

Film Berani

KDY: neděle 2. května od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Drama ze současného Islandu Berani vypráví o dvou bratrech – chovatelích ovcí, kteří spolu mají letitý konflikt, o kterém nemluví. Když se však v údolí objeví klusavka (což pro všechny chovatele v údolí znamená vybití celých ovčích stád), oba bratři si, každý po svém, proti nařízení veterinářů postaví hlavu. Film lidé uvidí v neděli od půl deváté prostřednictvím projektu Moje kino live. Koupí vstupenky podpoří například brněnské Kino Art.

Talk show MdB CLUB

KDY: sobota 1. května od 19.00

KDE: online



Zpříjemnit si večer díky dalšímu dílu talk show MdB CLUB mohou diváci 1. května od sedmi hodin. Svým příznivcům se představí Jonáš Florián s hosty Lukášem Vlčkem a Hanou Kratochvilovou. Nový díl mohou diváci sledovat na webu www.mdb.cz.

Přednášky

Spisovatelé do knihoven

KDY: středa 5. května od 17.00

KDE: Městská knihovna, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Spisovatelé do knihoven je společný projekt Asociace spisovatelů a knihoven z celé České republiky. Během roku 2021 se v nich autorským čtením a debatou představí deset současných českých autorů prózy i poezie. Čtvrtý ročník projektu se bude odehrávat i v novoměstské knihovně. Ve středu 5. května od pěti hodin odpoledne mohou posluchači přivítat básníka Radka Štěpánka (1986), dalšího z generace mileniálů. Vydal několik básnických sbírek.

Po škole

KDY: čtvrtek 6. května od 17.30

KDE: www.ghb.cz

ZA KOLIK: zdarma



Pedagogové Gymnázia Havlíčkův Brod připravili cyklus online přednášek Po škole. Další z přednášek se uskuteční ve čtvrtek 6. května na téma Uhrančivé i mrazivé nápady čtenáře detektivek. Přednášet bude Aleš Říman. Přednášky projektu Po škole jsou nově k dispozici i na YouTube.

Rychlebské hory

KDY: úterý 4. května od 10.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Promítání třebíčské cestovatelky Milušky Mrvkové na téma Rychlebské hory, která nyní vysílá svá videa na YouTube jako Babička Cestovatelka, si mohou diváci pustit v úterý 4. května od deseti hodin dopoledne. Odkaz lidé na jdou na webu třebíčské knihovny.

Pět týdnů v Nepálu v době covidu

KDY: sobota 1. května od 20.00

KDE: online

ZA KOLIK: 99 až 177 korun



Vyslechnout si další přednášku z festivalového cyklu Kolem světa mohou lidé on-line v sobotu 1. května. Eva Hronková a Štěpán Vrána za pět týdnů v březnu 2021 procestovali poloprázdný Nepál – prošli si Everest base camp trek s přechodem sedla Kongma La. Pak nasedli na Royal Enfieldy a obkroužili nejznámější nepálská místa. Zájemci uslyší o národním parku Chitwan, nosorožcích i slonech. O rodišti Budhy v Lumbini, městě jezer Pokhaře i offroad dobrodružství v Mustangu. A chybět nebudou ani zážitky ze svátku barev Holi!On-line setkání pro milovníky dalekých zemí a poutavého vyprávění začne v osm hodin večer, vstupné je od 99 do 177 korun.

Stanice Pavlov otevírá

KDY: sobota 1. května

KDE: záchranná stanice Pavlov



Záchranná stanice Pavlov otevírá v sobotu 1. května. Vzhledem ke stále trvajícím opatřením zatím jen individuálně bez komentovaných prohlídek s papírovým průvodcem. V pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 13.00 hodin. V jiné časy je možné si zavolat a pokud to jen trochu půjde, rádi vyjdou ve stanici návštěvníkům vstříc.

Výstavy

Na Viděnou!

KDY: bez omezení

KDE: v parku Kaštánky před ZUŠ, Hrotovice

ZA KOLIK: zdarma



Město Hrotovice, Základní umělecká škola Hrotovice a Police Symphony Orchestra zve na interaktivní happenig Na Viděnou! Za velké podpory Města Hrotovice vznikla výstava výtvarného oboru ZUŠ Hrotovice, která je doplněna graficky zpracovanými QR kódy. Po jejich načtení si mohou zájemci vyslechnout skladby v podání Police Symphony Orchestra. Výstava je instalovaná v parku Kaštánky.

Má vlast cestami proměn

KDY: 30. dubna – 12. května

KDE: Telč, nádvoří Lannerova domu, Hradecká 6

ZA KOLIK: zdarma



Putovní výstava Národního památkového ústavu v Telči. Svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině prostřednictvím fotografií a příběhů srovnává stav před rekonstrukcí a po ní. Lidé zjistí, jak dopadly rekonstrukce různorodých staveb.

Na počátku bylo slovo

KDY: 30. dubna – 1. srpna

KDE: Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, online

ZA KOLIK: 40/20 korun – až bude přístupná fyzicky



Výstavu malíře Daniela Balabána připravila Oblastní galeri vysočiny v Jihlavě. Páteří výstavy jsou psané obrazy, kterým se věnuje od devadesátých let. Kombinace kaligrafického rukopisu a barev, které jej zvýrazňují a vnášejí do nich emotivní náboj. Prozatím je možné zhlédnout vernisáž výstavy na Facebooku jihlavské galerie.

Body Worlds

KDY: od pondělí 3. května od 10.00 do 20.00

KDE: Výstaviště, Brno

ZA KOLIK: 300 korun



Na Výstavišti v Brně bude od pondělí 3. května po dlouhém očekávání zahájená výstava Body Worlds – Cyklus života. Výstava na celotělových exponátech z evropské dílny německého vynálezce plastinace Gunthera von Hagense představí koloběh lidského života. Otevřeno bude od deseti ráno do osmi večer až do poloviny července.

Dobrovolníci ve výstavě

KDY: 30. dubna – 15. června

KDE: pasáže City Park, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma

Každý může být dobrovolníkem, to ukazuje nová výstava v obchodním domě City Park v Jihlavě. Fotografie zachycují několik příběhů dobrovolnických aktivit z různých koutů kraje. Covid ukázal, jak je dobrovolnictví důležité.

Lodní doprava

Plavba lodí Horácko

KDY: sobota 1. května a neděle 2. května, od 13.00

KDE: Kramolín, přístaviště

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku



V prvním májovém víkendu vyplouvá pravidelná víkendová linka Lodní dopravy na Dalešické přehradě Kramolín – Koněšín a zpět. Z přístaviště Kramolín vyplouvá do Koněšína ve 13.00 hodin se zastávkou v Třesově. Zpět z lodní zastávky Koněšín se vrací do Kramolína ve 14.15 hodin se zastávkou opět v Třesově. Rezervace míst není možná.