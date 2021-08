Hlavní koncerty se uskuteční v prostorách státního zámku Telč a to navzdory tomu, že se zde rekonstruuje. Akci zahájí v pátek večer od půl osmé zpěvačka Iva Bittová, kterou lidé znají především coby Eržiku z Balady pro banditu. Do Telče přijede s dalším ze svých unikátních projektů, smíšeným pěveckým sborem Babačka. „Zahájení bude pořádně po cikánsku divoké, protože vedle Ivy Bittové zazpívá také Bára Hrzánová s celou kapelou Bachtale Apsa,“ zminil za organizátory Vojtěch Kolář.

Už v sobotu vystoupí na zámku Vlasta Redl s kapelou a Iva Marešová a Razam. V neděli přijede Jiří Schmitzer a Bratři Ebenové. Vstupenky na hlavní koncert se pohybují v cenovém rozmezí 400 až 550 korun. V online předprodeji už je vyprodáno na kapely Javory beat a Hradišťan, kteří figurují v programu v pondělí 2. srpna. Poslední volné vstupenky budou k dispozici ještě na místě, případně v kamenných předprodejích.

Závěr festivalu v neděli 15. srpna obstará harmonikářka Radůza, která vystupuje velmi vzácně. „Jsme rádi, že si letos jako jedno ze svých koncertních zastavení vybrala právě Telč,“ vysvětlil s potěšením Kolář. O zakončení Prázdnin v Telči se postarají akrobati z Cirku La Putyka. „Řekli jsme si s nimi, že když to minule zahajovali, tak by to letos mohli zakončit. A zakončí to s pořádným třeskem. Jejich představení se totiž jmenuje Kabaret Dynamit a míchá v sobě ty nejlepší novocirkusová čísla do jedné výbušné směsi,“ prozradil Kolář.

Kromě koncertů na nádvoří čekají na návštěvníky pohádky v parku, odpolední hraní na Kocouří scéně na náměstí Zachariáše z Hradce, tvůrčí dílny, klubové koncerty na Panském dvoře a další bohatý doprovodný program.

Organizátoři letos upozorňují návštěvníky na celou řadu uzavírek kolem Telče. Nejsnažší cesta z krajské Jihlavy do Telče vede po silnici první třídy přes Stonařov a Starou Říši. Případně pak přes Batelov a Mrákotín. Stejně tak si lidé musí dát pozor na aktuální nařízení vlády ohledně koronavirových opatření.

Hotový program, prodej vstupenek a další informace návštěvníci najdou na webové adrese www.prazdninyvtelci.cz.

TŘEBÍČSKO

Castle open air - Wohnout

KDY: pátek od 18.00

KDE: Třebíč, koupaliště Polanka

ZA KOLIK: 390 korun



Kapela Wohnout slaví čtvrtstoletí své existence a vydává v srpnu svou desátou řadovou desku HUH! A právě z tohoto alba zazní na koncertě v pátek na třebíčském koupališti Polanka několik ochutnávek. Chybět nebude ani největší hit kapely, píseň Svaz českých bohémů. Jako předskokani vystoupí Gender Question. Koncert je součástí Castle open air a začne od šesti večer. Vstupné je 390 korun.

Noční prohlídky na zámku

KDY: pátek a sobota, od 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, zámek

ZA KOLIK: vstupenky je nutné koupit v předprodeji



Noční prohlídky na jaroměřickém zámku čekají na zájemce tento pátek a sobotu. Kostýmované prohlídky hrají členové Jaroměřického zámeckého divadla.

Folkové prázdniny

KDY: pátek a sobota, od 17.30

KDE: Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: denní vstupenka na koncerty 500 korun



Závěrečné dny má před sebou tradiční festival Folkové Prázdniny. V pátek na programu Flétny nad Náměští, koncert Clarinet Factory s beskydským sborem Grunik a jazzový trumpetista Itamar Borochov. V sobotu festival uzavře vystoupení orchestru Folkových prázdnin a koncerty Justina Adamse a Maura Duarta a formace Rumbaristas.

Anenská pouť a žehnání zvonů v Budkově

KDY: sobota a neděle

KDE: Budkov, za školou a kostel svatého Martina



Během víkendu si užijí zájemci pouťové atrakce, v sobotu večer venkovní pouťovou zábavu se skupinou Rookies za školou. V neděli od půl desáté dopoledne vyjde průvod obcí a následovat bude slavnostní žehnání dvou nových zvonů v kostele svatého Martina. Odpoledne od tří hodin vystoupí za školou kapela Vysočanka.

Noční vyhlídky z věže

KDY: páte a sobota, od 18.00 do 24.00

KDE: Třebíč, Městská věž

ZA KOLIK: vstupné je 30 a 15 korun



Městská věž při kostele sv. Martina nabídne i letos tradiční noční vyhlídky ze svého ochozu. Zájemci se tak mohou přijít podívat na rozsvícenou Třebíč v pátek a v sobotu v čase od šesti do půlnoci.

Den pootevřených dveří v JE Dukovany

KDY: sobota od 8.00 do 18.00

KDE: Dukovany, infocentrum JE

ZA KOLIK: zdarma



Zájemci nahlédnou exkluzivně až do skladu použitého paliva. Exkurze jsou možné pouze pro osoby starší 15 let. Je připravený program i pro děti. Prohlídky jsou zdarma, ale je nutná rezervace předem.

DALŠÍ TIPY

JIHLAVSKO

Tour de léto 2021 Marka Ztraceného

KDY: pátek od 16.00

KDE: Jihlava, Vodní ráj

ZA KOLIK: vstupné 690 korun



Páteční zábavné odpoledne pro celou rodinu zakončené koncertem. Tak nabízí pořadatelé zastávky Tour de Léto Marka Ztraceného v Jihlavě. Zastávka ve Vodním ráji v ulici Romana Havelky začíná ve čtyři hodiny odpoledne a nabídne řadu příležitostí k chutnému občerstvení, posezení a soutěžení jak pro dospělé návštěvníky, tak pro děti. Vstupenky jsou už v předprodeji na webu interpreta marekztraceny.cz a stojí 690 korun.

Kukino show

KDY: sobota od 16.30 do 18.15

KDE: Jihlava, amfiteátr Heulos

ZA KOLIK: vstupné 360 korun



Největší dětská show s dětskými dvojicemi Štístko a Poupěnka a Smejko a Tanculienka se uskuteční tuto sobotu od půl páté, společně na jednom pódiu se svými hity. Bude se tančit, zpívat a bavit.

Noc na polenském hradě

KDY: sobota od 19.00

KDE: Polná, hrad

Spolek polenského muzea a Městské muzeum Polná pořádají v sobotu spaní na hradě s kostýmovanými prohlídkami.

Hradozámecká noc

KDY: sobota od 19.00 a 21.30

KDE: Doupě, hrad Roštejn

ZA KOLIK: 100 a 60 korun



Na hradě se uskuteční Hradozámecká noc, zájemci se dozví, jak spí mravenci, jak vypadají vábničky a nebo si budou moci zahrát deskové hry. Dále jsou připravené zvířecí kvízy a autorské čtení Pavla Bezděčky.

Závody Dračích lodí

KDY: sobota od 13.00

KDE: Telč, Štěpnický rybník

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Jedinečná podívaná na závody dračích lodí čeká v Telči. Dopoledne se konají tréninkové jízdy, slavnostní zahájení v jednu odpoledne, první loď vyjede na dráhu ve 13.20 hodin. Závod je dvoukolový, slavnostní vyhlášení výsledků bude v šest večer. Závod je zařazený do seriálu závodů dračích lodí Vysočiny.

Běh městem šťastných lásek

KDY: od 1. do 7. srpna, kdykoli

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

ZA KOLIK: 100 a 200 korun doporučené



Běh městem Telč na podporu mobilního hospice. Nezávodní běh je vhodný pro všechny generace. Registrace na www.behyprohospice.cz nebo od 1. srpna na stánku Sdílení. Po zdolání trasy čeká na účastníky perníková medaile a vyfocení u brány.

Léto s párou

KDY: neděle od 14.30

KDE: Třešť, vlakové nádraží

Výletní jízda parním vlakem potěší v Třešti, hraje Countrybanda. Po celou neděli budou možné prohlídky Muzea Tesla. Vstup zdarma na koupaliště Malvíny v Třešti po předložení platné jízdenky z parního vlaku v den zakoupení. O den dříve je možné vyjet z Telče parním vlakem do Slavonic a zpět.

ŽĎÁRSKO

Vírské vanutí 2021

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vír, před kulturním domem

ZA KOLIK: 200 korun



Již po patnácté se v sobotu sjedou hudební a divadelní soubory a jednotlivci do Víru na Žďársku, aby předvedli své umění. Program začne od deseti dopoledne Dřevěným divadlem Jana Hrubce, v jednu odpoledne se mohou zájemci těšit na Václava Koláře, mistra světa v biketrialu. Následovat bude KUK a CUK – hudební divadlo pro děti, Sabina Uxová a divadelní představení Věčně znovu v podání Labil Bones. Večer zahraje Michal Tučný revival band a Jašin Band. Děti si užijí skákací hrad a malování na obličej.

Modelářský svět

KDY: sobota a neděle, od 9.00 do 16.00

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: 20 a 50 korun



V sobotu a neděli zaplní výstavní síň Jupiter clubu autíčka, letadla, tanky či hrady a zámky. Pořadatelé slibují kromě výstavy papírových a RC modelů také modelářskou dílnu, koutek pro nejmenší, modelovou železnici i prodej papírových modelů a potřeb.

Festival Váza

KDY: pátek od 15.00

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: od 50 do 1000 korun



Festival Váza Fest začíná v pátek od tří odpoledne na novoměstském koupališti. Návštěvníci se mohou těšit na Nevím Dj, EcceHomo lajf zvuk Vysočiny na vlnách undergroundhiphopu, funku a reggae a kapely PSH neboli Peneři strýčka Homeboye, Hoochachos, 100% FrREEDOM (zkráceně OneFree) a Doort.

Divadlo pro děti

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: 40 a 20 korun



V sobotu ve Velkém Meziříčí zahraje místní loutkové divadlo pohádku s názvem Perníková chaloupka. Divadlo se bude konat na Náměstí od tří odpoledne. Vstupné je čtyřicet a dvacet korun.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Na novoměstských farmářských trzích s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem si mohou zájemci opět nakoupit tuto sobotu na Vratislavově náměstí, v čase od osmi do dvanácti hodin. Doprovodný program v devět hodin zahájí Jásalka Band, hudba pro všechny generace.

HAVLÍČKOBRODSKO

Pavel Šporcl v Přibyslavi

KDY: pátek od 19.00

KDE: Přibyslav, kostel Narození sv. Jana Křtitele

ZA KOLIK: vstupenky je možné zakoupit nebo rezervovat v IC Přibyslav



V pátek zavítá do Přibyslavi houslový virtuóz světového renomé Pavel Šporcl. S programem Pocta Paganinimu vystoupí od sedmi večer ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele. Koncert provází slovem a příběhy ze života Niccoly Paganiniho, nejslavnějšího houslisty všech dob, i dalších skladatelů. Program zahrnuje skladby právě od Niccolò Paganiniho, houslové skladby Johanna Sebastiana Bacha a například i Eugène Ysaÿe, ale i autorské skladby Pavla Šporcla.

Hradozámecká noc

KDY: sobota od 18.00 do 22.00

KDE: Zahrádka u Ledče nad Sázavou, kostel svatého Víta

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kostýmované prohlídky, tvůrčí dílny a posezení u ohýnku s country skupinou Kotlík se závěrečným ohňovým představením potěší příchozí v Zahrádce.

Vysočina revival fest

KDY: sobota od 16.00

KDE: Modlíkov

ZA KOLIK: vstupné na místě 400 korun, děti do 130 cm mají vstup zdarma



První rockový revival festival na Vysočině nadupaný známými kapelami. Vystoupí Divokej Bill revival, Wanastowi Vjecy revival, Finnlandia Nightwish tribute (Nightwish revival), AC/DS (AC/DC revival), Second hand Kabát revival.

Anenská pouť a výstava květin

KDY: sobota a neděle

KDE: Pohled, areál zámku

ZA KOLIK: vstupné na výstavu 30/5 korun



V Pohledu u Havlíčkova Brodu se koná o víkendu Anenská pouť a 49. ročník výstavy květin, hlavní expozicí budou růže a gladioly. Na programu v pátek i v sobotu večer taneční zábavy s kapelami. V sobotu od pěti hodin vystoupí dechová kapela Malá muzika Nauše Pepíka, vstup volný. V neděli následují mše svaté a odpoledne divadelní představení pro děti.

Turnaj v líném tenise

KDY: sobota od 8.30

KDE: Okrouhlice



Pro všechny sportovce, nadšence nebo jen diváky je připravený na sobotu tradiční turnaj v líném tenise ve čtyřhrách v Okrouhlici.

PELHŘIMOVSKO

Komentované prohlídky na hradě Kámen

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: zdarma



O víkendu se na hradě Kámen uskuteční komentované prohlídky v areálu hradu se zaměřením na jeho stavebně historický vývoj. Návštěvníci se na nich dozvědí, ve kterých místech stával hradní pivovar, kde se nalezla kostra údajně zazděné šlechtičny a mnoho dalších historických souvislostí. Během prohlídky lze navštívit i běžně nepřístupné prostory – hradní ledárnu a bývalou vstupní bránu tzv. Petranku. Prohlídky budou po oba dva dny začínat v 11.00, 13.00 a 15.00 na nádvoří hradu. Vstupné je zdarma.

Letní Platforma Humpolec

KDY: pátek a sobota

KDE: Humpolec, park Stromovka

ZA KOLIK: zdarma



Letní Platforma Humpolec je v plném proudu. V pátek si mohou přijít zacvičit rodiče s dětmi jógu s Michaelou Staňkovou do parku Stromovka od čtyř do pěti hodin. V sobotu zájemci ochutnají vietnamskou kuchyni s tradiční kuchyní, čerstvě praženou kávu s příjemnou obsluhou v čase od půl jedenácté do půl třetí. Pro děti je připravené divadlo Malý pán v provedení Divadla b. od jedenácti hodin.

Promenádní koncert

KDY: neděle od 10.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Na neděli je připravený promenádní koncert Černovické dechovky, který je součástí Léta v Pelhřimově. Začátek koncertu je v deset hodin dopoledne na Masarykově náměstí. Příští týden zahraje kapela Legenda. Vstupné je zdarma.

Letní kino pro děti - Kocour v botách

KDY: pátek od 21.00

KDE: Humpolec, zahrada muzea Dolní náměstí

ZA KOLIK: 50 korun



Tradiční oblíbený Letňák se koná tento den speciálně pro děti (a rodiče) již od devíti večer. Podle ankety si diváci vybrali jako vítězný film animák Kocour v botách. Nikdo mu neodolá! Po smrti svého otce zdědí mladý mlynář kocoura. Není to však jen tak nějaké obyčejné zvíře - umí mluvit a vykračuje si po světě v botách! Vstupné padesát korun.

CO SE DĚJE U SOUSEDŮ

Přehrady Fest

KDY: pátek a sobota

KDE: Vranovská přehrada, pláž

Loni museli pořadatelé festival Přehrady zrušit, letos nabídnou alespoň odlehčenou variantu. I tak se mohou návštěvníci vranovské pláže těšit na dva dny plné vystoupení zajímavých kapel a hudebníků. „Na festivalovém podiu se vystřídají například několikanásobný držitel Ceny Anděl a Český slavík Tomáš Klus, pop-rocková parta UDG, písničkáři Pokáč, Pekař, Voxel, Robin Mood, Pavel Čadek, Vojtaano a kapela Ready Kirken,“ pozvali pořadatelé. Vstupenky jsou v předprodeji, vstupné na jeden den stojí 490 korun, na oba dny 690. Děti do šesti let mají vstup za korunu, od šesti do dvanácti let zaplatí za oba dny 300 korun.

CO SE CHYSTÁ

Horácký džbánek

KDY: 14. srpna

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 100 korun



Horácký džbánek je festival s dlouholetou tradicí. Letos se koná v areálu Farské zahrady ve Žďáře nad Sázavou 14. srpna. Vedle zajímavého hlavního programu láká návštěvníky na další doprovodné akce, pohoštění a v neposlední řadě na příjemnou atmosféru. Součástí doprovodného programu jsou vždy tvořivé a umělecké dílny, stánky, koutky pro děti a divadla. Vystoupí folklorní soubor Studánka, Tomáš Linka a Přímá linka, Michal Horák, Naďa Urbánková a Bokomara, Waldovy Matušky. Uvádí Luděk Savana Urbánek. Vstupné je sto korun.

Léto v Pelhřimově: Horkýže Slíže

KDY: 20. srpna, od 20.00

KDE: Pelhřimov, horní strana náměstí – vstup Solní branou

ZA KOLIK: 390 korun + 16 korun transakční poplatek, vstupné na místě 450 korun



I letos si užívají milovníci kultury Léto v Pelhřimově. Jeho součástí je koncert kapely Horkýže Slíže, který se koná 20. srpna. Kapela se v Pelhřimově představila před lety na Poutníkfestu.