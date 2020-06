V Meziříčí oslaví návrat do normálu, náměstí provoní hamburgery

KDY: 27. června, od 11.00

KDE: náměstí, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

První ročník Burger beer festu na náměstí ve Velkém Meziříčí nabídne návštěvníkům skvělé burgery, dobré pivo lokálních pivovarů a večerní zábavu se skupinou Accort.

Velké Meziříčí se po vynucené pauze vrací k normálnímu životu a s ním ožívá i náměstí. Ještě před tím, než budou moci lidé navštívit koncerty a rozličná představení letošního kulturního léta, provoní centrum města oblíbená pochoutka – hamburgery.

Od jedenácté hodiny dopolední se na náměstí objeví stánky s hamburgery připravenými na různé způsoby, včetně těch z trhaného masa. K nim pivovary nabídnou ochutnávky i běžné výčepy rozličných druhů piva.

Na akci do centra Velkého Meziříčí se chystá například velký milovník burgrů Petr Jarek. „Mám rád i pivní speciály, a když si k pivu dá člověk pořádný burger, není co řešit. Na festival se určitě chystám,“ prozradil Petr Jarek.

Program doplní kuchařská show a od osmnácti hodin začne hrát místní kapela Accort. „Nejde jen o přehlídku dobrého jídla a pití. Chtěli jsme hlavně přispět našim spoluobčanům, známým, sousedům a kamarádům k tomu, aby po měsících divného ticha mohli oslavit návrat běžného života a normálního setkávání. Také proto nevybíráme žádné vstupné, ale naopak zveme každého, aby si s námi přišel tento letní den pořádně užít,“ dodal provozovatel pořádající restaurace Jupiter Tomáš Hrabálek.

Navíc prozradil, že už se na náměstí připravují další letní akce.

TIPY Z TŘEBÍČSKA

Letní filmový festival Kino jede! promítá za Špitálkem

KDY: do 27. června, od 21.30

KDE: za Špitálkem, Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Večerní promítání kvalitních filmů pomocí staré techniky pod širým nebem, to je filmový festival Kino jede!, který se koná dnes a zítra od 21.30 hodin na louce za Špitálkem v Náměšti nad Oslavou. Návštěvníci se mohou těšit na filmy Frigo na mašině (26. června) a Starci na chmelu (27. června). Každý den od sedmi hodin poběží i večerníčky pro děti. Vstupné na projekce je dobrovolné.

Na Vinohrádku zazní koncert

KDY: 26. června, od 19.30

KDE: Vinohrádek nad Babou, Třebíč

ZA KOLIK: 150 korun



Vinohrádek nad Babou v Třebíči zve na společně prožitou nádhernou atmosféru při poslechu akustického koncertu kapely ZaHRaDa dne 26. června od půl osmé večer. ZaHRaDa je nový sólový projekt Vlasty Zahrádky. Vystoupí ve složení Vlasta Zahrádka, Jiří Api Novotný, Martin Malík, Vašek Čudka, Ivoš Řídký a Luděk Konečný. Akce se uskuteční ve venkovních prostorách Vinohrádku. Prostory pro koncert budou převážně na stání a vstupné je sto padesát korun.

Spisovatelka Čermáková nabídne Nové šance

KDY: 26. června, od 18.00

KDE: Národní dům, Třebíč

ZA KOLIK: 30 korun



V pátek 26. června se uskuteční beseda s Miroslavou Čermákovou v Národním domě v Třebíčia to od šesti hodin večer. Beseda s třebíčskou novinářkou a spisovatelkou bude nejen o její poslední knize Nové šance, ale také návštěvníky čeká malá literární novinka. Vstupné je třicet korun.

Tuláci zahrají pod širým nebem

KDY: 26. června, od 18.00

KDE: zámecké nádvoří, Moravské Budějovice

ZA KOLIK: 100 korun



V areálu zámeckého nádvoří v Moravských Budějovicích vystoupí v pátek 26. června kapela Tuláci pod širým nebem. Areál bude otevřený od šesti hodin a samotný koncert začne v sedm hodin večer. Vstupné je sto korun.

Soutěž třebíčské stovky 2020

KDY: 27. června, od 7.30

KDE: atletický stadion TJ Spartak, Třebíč

ZA KOLIK: startovné 50 korun



Sbor dobrovolných hasičů Budíkovice zve na závod Třebíčské stovky 2020, který se koná v sobotu 27. června na atletickém stadionu Tělovýchovné jednoty Spartak Třebíč. Jedná se první závod seriálu Český pohár 2020 v běhu na sto metrů s překážkami v kategorii muži, ženy, dorost. Prezentace závodníků začne od půl osmé ráno, start dorostenek a žen v devět hodin, start mladších a středních dorostenců v jedenáct hodin a start mužů a starších dorostenců ve čtvrt na jednu. Startovné je padesát korun za jednotlivce.

Zámek v Dukovanech ožije jarmarkem

KDY: 28. června, od 10.00 do 17.00

KDE: zámk, Dukovany

ZA KOLIK: zdarma, vstupné na divadlo 20 korun



V neděli 28. června se uskuteční jarmark s doprovodným programem na zámku v Dukovanech. Návštěvníci se mohou těšit na stánky s rukodělnými výrobky, textilem, doplňky i jídlem.V vidění budou i pohádky pro děti v podání Dřevěného divadla. První divadlo Princezna na hrášku začne v jedenáct hodin a druhé s názvem Zvířátka a loupežníci od dvou hodin odpoledne. Vstupné na divadlo je symbolických dvacet korun. Po divadle bude následovat akustický koncert třebíčského muzikanta a zpěváka Frenciz akustik. Součástí doprovodného programu je připravené pro děti malování na obličej a výtvarná dílnička. Prohlídky hraběnčiných komnat s průvodcem si mohou návštěvníci prohlédnout v časech od jedenácti do čtyř hodin odpoledne, a to každou hodinu. Vstupné je sto korun, snížené padesát korun.

OSTATNÍ TIPY

Platforma je opět tady – Tajné slunce

KDY: 26. června, od 20.00

KDE: park Stromovka, Humpolec

ZA KOLIK: zdarma



Pražská skupina Tajné slunce na humpoleckém festivalu Letní Platformy Humpolec vystoupí v pátek 26. června od osmi hodin večer v parku Stromovka. Festival se letos koná již po sedmé a nabízí bohatý program pro děti i dospělé až do konce srpna. Tajné slunce hraje písně, ve kterých rockové postupy s folkovou a bluesovou příměsí dávají podklady silným autorským textům. Pražská skupina představuje životy ve svém rodném městě jako plné špíny a krásy současně.

Festival Stamicovy slavnosti nabídne klavírní koncert

KDY: pátek 26. června, od 19.00

KDE: sál Staré radnice, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: plné vstupné 200 korun, snížené 120 korun



Klavírní recitál Ivo Kahánka je součástí festivalu Stamicovy slavnosti a uskuteční v pátek 26. června v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Na programu zazní skladby od L. van Beethovena, L. Janáčka a F. Chopina. Začátek koncertu je v sedm hodin večer. Festival je kulturní událostí, která se od roku 2002 pravidelně koná v Havlíčkově Brodě. Jeho cílem není jenom připomenutí významu osobnosti a díla J. V. Stamice a jeho zásadního vlivu pří vývoji evropské hudby raného klasicismu, ale i obohacení a zpestření kulturní nabídky regionu a města samotného.

Prohlídky hradu zpestří výstavy

KDY: 26. června, od 17.00

KDE: Hrad Lipnice nad Sázavou

ZA KOLIK: běžné vstupné na prohlídky



Na letošní letní sezonu na hradě Lipnici připravili pořadatelé hned tři výstavy, které budou součástí návštěvnického prohlídkového okruhu. První výstava se věnuje rytířským ctnostem a je určena především dětem. Výstava navazuje na vzrušující život středověkých rytířů. Je inspirována rytířským ideálem "sedmera ctností", ve kterých byl každý z budoucích rytířů cvičeý a posilovaný. Druhá výstava, která bude instalována v druhém jinak nepřístupném patře věže Samson, představí semestrální studentské práce Ateliéru velkých měřítek Salzmann. Studenti Fakulty architektury ČVUT se zabývali městem a krajinou v katastru města Lipnice nad Sázavou, vernisáž se koná v pátek 26. června v pět hodin. Do třetice si návštěvníci mohou od úterý 30. června do konce prázdnin prohlédnout výstavu 30 let pelhřimovských rekordů, která představí aktivity Muzea rekordů a kuriozit z nedalekého Pelhřimova. I tato výstava se koná v nově opravených a zpřístupněných prostorech 2. patra Thurnovského paláce.

V Horáckém divadle hrají příběh Kniha džunglí

KDY: 26. června, od 15.00

KDE: Horácké divadlo, Jihlava

ZA KOLIK: vstupné od 100 korun

Jeden z největších světových bestsellerů a jeden z nejoblíbenějších příběhů mnoha generací ožije na velké scéně Horáckého divadla v pátek 26. června od pěti hodin v Jihlavě. Kniha džunglí vypráví příběh lidského mláděte Mauglího, kterého zachrání před lidožravým tygrem Šér-Chánem vlčí smečka v čele s matkou vlčicí a vlčím náčelníkem Akélou. A chybět nemohou ani další oblíbené postavy, které jsou Mauglímu průvodci a učiteli nezbytných zákonů džungle – moudrý medvěd Bálů, pardál Baghíra, slon Háthí, had Ká a mnozí další, kteří ho naučí nejen strachu a schopnosti přežít, ale především pravidlům společného soužití a přírodního řádu. Dobrodružný příběh Knihy džunglí připravil ve vlastní dramatizaci a režii Michal Skočovský, písně z knižní předlohy zhudebnil Mário Buzzi.

Vystoupají na věž kostela

KDY: 26. - 28. června, od 9.00

KDE: věž kostela sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Akci nazvanou Vzhůru za čistým vzduchem, která je součástí světového dne bez tabáku, si pro všechny zájemce připravilo Zdravé město Velké Meziříčí od 26. do 28. června. Každý, kdo bude mít zájem, může zdarma vystoupat na věž kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí a podpořit zdravý život bez kouření. Otevírací doba věže je v pátek a v sobotu od devíti ráno do šesti večer, v neděli od pravého poledne do šesti.

Žďár ožije farmářskými trhy

KDY: 27. června, od 8.00 do 11.30 hodin

KDE: náměstí, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Druhý z letošních šesti již tradičních farmářských trhů mohou lidé navštívit na žďárském náměstí v sobotu 27. června od osmé hodiny ranní. Na prodejních pultech stánků by se měly opět objevit zemědělské a potravinářské produkty menších pěstitelů a výrobců zejména z regionu, ale také další sortiment zboží prodávaný prvovýrobci. Po druhém červnovém trhu si zájemci mohou poznamenat ještě termíny dalších pěti, které se na náměstí Republiky uskuteční 25. července, 22. srpna, 19. září, 17. října.