Vysočina je jedním z mála krajů v Česku, který se může pochlubit hned třemi památkami zapsaný na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Při návštěvě kraje v srdci republiky byste je neměli minout ani vy, počínaje zámkem a basilikou v Třebíči.

Zámek v Třebíči | Foto: Deník / Redakce

DO POHÁDKOVÉ TELČE. Moravské Benátky nebo Jezerní růže. To jsou názvy romantického města, které se zapsalo do Seznamu UNESCO už v roce 1992. Vděčí za to zejména renesančnímu zámku a náměstí Zachariáše z Hradce ze 16. století s dvaasedmdesáti domy. „Malebná Telč učarovala také filmařům, kteří tu natočili přes sedmdesát filmů, seriálů a pohádek. Například Z pekla štěstí, Jak se budí princezny, Až přijde kocour, Pyšná princezna Kouzelný měšec nebo Bathory,“ uvádí turistický server Vysočina tourism.