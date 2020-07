Sedmnáct dní plných dobré muziky, divadel a doprovodných akcí. To jsou letošní Prázdniny v Telči. Osmatřicátý ročník festivalu se ponese v cirkusovém duchu a zahájí ho se svým novým putovním představením nový český cirkus Cirk La Putyka. V sobotu vystoupí Vlasta Redl a v neděli Iva Bittová.

Šestnáctidenní festival láká především na koncerty českých muzikantů či folkových písničkářů. „Na nádvoří zámku zahrají mimo jiné Jiří Pavlica a Hradišťan, Vladimír Mišík s Etc. nebo Ondřej Havelka s Melody Makers,“ vyjmenoval hlavní pořadatel Prázdnin v Telči Milan Kolář.

Společně s kolegy se rozhodli také zopakovat společný koncert Bratří Ebenů a Druhé trávy, který měl minulý rok velký ohlas.

Vedle zmiňovaných muzikantů, kteří se budou vzájemně předhánět, kdo zahraje lépe písně toho druhého, bude diváky podle organizátorů lákat i koncert Anety Langerové. Na Panském dvoře vystoupí společně se slovenskou kapelou Korben Dallas.

Vzhledem k řadě odložených koncertů bude vystoupení Monkey Business v Telči jedním z prvních v České republice. Telč bude navíc jedním z míst, kde kapely oslaví dvacet let od založení. „Koncerty Anety Langerové a Monkey Business se odehrají na Panském dvoře, kde se ve festivalové pátky a soboty již potřetí otevře open-air scéna. Každý den tu lidé uslyší čtyři koncerty, které začnou již odpoledne a trvají dlouho do noci,“ ujistil diváky další z pořadatelů, Vojtěch Kolář. Na Panském dvoře své příznivce potěší i písničkářka Lenny a Barbora Poláková.

V provozu bude venkovní bar, pojízdná kavárna, ledová čajovna a nabídka pouličního jídla i minipivovarů.

Návštěvníci se vedle hlavního programu festivalu mohou těšit na divadelní scénu v zámeckém parku a odpolední hraní na Kocouří scéně na náměstí Zachariáše z Hradce.

Do Telče za jedinečným zážitkem z koncertů i atmosféry míří například Anna Nováková. „Každý rok se s manželem vypravíme do Telče na festival, je to taková naše tradice. Letos jedeme na Monkey Business a už se moc těšíme,“ prozradila.

Kromě koncertů připravili organizátoři také dobročinný Běh Telčí pro Sdílení. Lidé, kteří do festivalové Telče dorazí, mohou kromě koncertů navštívit i divadla pro děti, tvůrčí dílny, závody dračích lodí, ochutnají dobré pivo, podniknou výlety do okolí nebo si užijí koupání v lomech.

Program a prodej vstupenek návštěvníci najdou na webu festivalu.

TIPY Z TŘEBÍČSKA

Anenská pouť

KDY: sobota od 15.00

KDE: Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se koná Anenská pouť. V sobotu ve tři hodiny začne u sokolovny pohádka O kůzlátkách. V pět hodin vystoupí smyčcový orchestr Cantorum a večer završí Oldies diskotéka v sokolovně. V neděli zahraje od dvou hodin dechová kapela Polužanka. Nebudou chybět pouťové atrakce, stánky a bohaté občerstvení.

ZaHraDa - akustický koncert

KDY: pátek od 20.00

KDE: koupaliště, Rokytnice nad Rokytnou

ZA KOLIK: vstupné 80 korun



Akustický koncert seskupení ZaHraDa se koná v pátek na koupališti v Rokytnici nad Rokytnou od osmi hodin večer. Vlasta Zahrádka je třebíčský zpěvák, m.j. frontman známé kapely Carmen. Je autorem většiny písní a na Rokytnické koupaliště přijede se svojí šestičlennou kapelou ZaHRaDa. Devadesátiminutový program vyplní jak Vlastovy úplné novinky, tak starší, osvědčené hity z éry Carmen. Vše v akustické, uchu lahodící a příjemné úpravě. Jako host na této akci vystoupí Julian Goodwin.

Kocourův fesťák 2020

KDY: pátek 24. – sobota 25. července, od 18.30

KDE: Třebíč, prostranství před restaurací Hotel Kocour

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Dvoudenní hudební program na náměstí přímo před restaurací Kocour mohou navštívit příznivci muziky pod širým nebem. Pořadatelé slibují kapely, dobré pivo i jídlo a vynikající atmosféru uprostřed památky UNESCO.

Letní kino za Starou radnicí

KDY: pátek od 21.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, za Starou radnicí

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné



Za Starou radnicí na dvorku v Náměšti nad Oslavou promítá letní kino snímek Z Náměště do Kanady za hokejem. Začátek promítání po setmění po deváté hodině. Deky a dobrou náladu s sebou. Občerstvení zajištěno.

Letní kino v Třebíči bude promítá za zimákem

KDY: pátek od 21.15

KDE: Třebíč, parkoviště za zimním stadionem

ZA KOLIK: vstupné 50 korun



Parkoviště za zimním stadionem v Třebíči je letos místem konání letního kina, které je součástí programu Třebíčského kulturního léta. Začátky představení jsou vždy po setmění, nejdříve ve 21.15 hodin. Vstupné ve výši 50 korun lze zakoupit pouze na místě. V pátek promítají českou komedii Chlap na střídačku, v sobotu Jak vycvičit draka 3, v neděli Joker, další týden Vlastníci, John Wick 3, Rocketman a poslední den ve čtvrtek 30. července zakončí letní kino česká komedie 3Bobule.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Koncert Mňágy a Žďorp

KDY: sobota od 20.00

KDE: prostranství u kulturního domu Máj, Pelhřimov

ZA KOLIK: na místě 350 korun



Že i cesta může být cíl, přijede zazpívat v sobotu do Pelhřimova kapela Mňága a Žďorp. Vstupné na místě je 350 korun. Koncert začíná v osm hodin večer. kapacita je podle pořadatelů omezená na 500 návštěvníků. Pelhřimovské Léto u Máje nabízí každý týden v červenci a srpnu koncert kapely. Návštěvníky potěší i pohádky, pouťová zábava, dvě letní tančírny či nedělní dechovky na náměstí.

Kinematograf bratří Čadíků

KDY: pátek od 21.30

KDE: Masarykovo náměstí, Pelhřimov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Poslední příležitost užít si romantiku sledování filmů pod širým nebem mají filmoví nadšenci v Pelhřimově. Kinematograf bratří Čadíků jim nabídne český snímek Poslední aristokratka. Filmoovu komedii natočil Jiří Vejdělek podle knižní předlohy Evžena Bočka, který působí jako kastelán v Miloticích na Hodonínsku. Potomek emigranbtů se z New Yorku vrací na rodinné sídlo, hrad Kostka. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou. Jak si s novými pořádky i svérázným služebnictem poradí Hynek Bočan a Tatiana Vilhelmová, uvidí diváci v pátek od půl desáté večer.

Hraná prohlídka kláštera

KDY: neděle od 14.00

KDE: Želiv, klášter

ZA KOLIK: 150 korun dospělí, 100 korun děti



Zažít historii na vlastní kůži mohou v neděli návštěvníci želivského kláštera. Provozovatelé si pro ně připravili další z prázdninových hraných prohlídek. Milovníci poutavých příběhů i historických faktů si vyslechnou zajímavosti, které souvisejí se založením kláštera i s pozdější obnovou Janem Blažejem Aichelem Santinim. Kdo nestihne prohlídku tuto neděli, může využít třeba termín 8. či 23. srpna. Vstupenky je nutné zarezervovat na telefonním čísle 725 448 291.

Havlíčkobrodsko

Noční prohlídky Lipnice

KDY: sobota od 20.00

KDE: hrad Lipnice nad Sázavou

ZA KOLIK: 200 korun



Divadelně zpracované noční prohlídky přímo ušité pro hrad Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku mohou zájemci navštívit v pátek a v sobotu. Začínají v osm a v půl jedenácté večer. Vystupují zde majitelé panství, vojáci, žoldnéři a děvečky. Nebude nouze o místní pověsti, strašidla a pořadatelé slibují, že přijde i Jaroslav Hašek. Rezervace je možná na telefonním čísle na 606 480 708 nebo na e-mailu zdenek@sigri.cz.

Žďársko



Festival Pod Zelenou horou

KDY: sobota od 15.00

KDE: nádvoří zámku, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 350 korun



Nádvoří žďárského zámku bude v sobotu hostit pokračování festivalu Pod Zelenou horou. Na návštěvníky čeká kapela Tata Bojs, energičtí CHEERS!, místní legenda Fuga či divadlo pro děti z Líšně s taškařicí Jezevec na borovici. Akce začíná ve tři hodiny odpoledne. Organizátoři slibují zábavu pro celou rodinu, děti se mohou těšit na skákací hrad i výtvarné dílny.