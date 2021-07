I do Čech zavítala „černá smrt“. Mocní ji využili k utlačování a vykořisťování celého národa. Nechá si to obyčejný lid líbit, nebo to povede ke krvavému zúčtování? Zřete poučný příběh z (ne)dávné doby…Těmito slovy zve na již osmnáctý ročník velkolepé historické Bitvy o Notorburg 2021 na sobotní odpoledne šermířská skupina Notorix Denatur z Ledče nad Sázavou, která celou akci pořádá. Bitva se bude odehrávat na louce pod Sechovem.

„Jsme skupina nadšenců, která bitvu připravuje ve svém volném čase. Každý rok vymýšlíme něco nového, proto je každá bitva jiná. Je pro nás největším poděkováním to, když se dostaví diváci a odchází uspokojení z příjemně stráveného prázdninového dne,“nechali se slyšet pořadatelé.

Diváci se mohou těšit na nabitý program. Kromě velkolepé bitvy čeká na příchozí dobové tržiště, obdivovat mohou lidová řemesla, ohnivou show Draco Ardens, hadího muže, rytířský turnaj nebo dobovou krčmu. Děti si užijí bitvu, ale i slámový hrad a historický kolotoč. Dále jsou připravené bahenní zápasy, bubeníci, ukázka dravců ze záchranné stanice Pavlov a mnoho dalšího.

Program začíná v jednu hodinu odpoledne, ve čtyři hodiny vypukne samotná bitva a celé odpoledne zakončí koncert hned několika kapel, které se začnou střídat od šesti večer. Zájemci mohou zdarma přespat ve vlastním stanu na louce. Za vstup zaplatí dospělí 200 korun, děti polovinu.

Živo bude i na Zubštejně. Již po sedmnácté se v areálu zříceniny středověkého hradu koná festival historického šermu, hudby a tance. „Lidé se mohou těšit na lukostřelecký turnaj, dobovou kuchyni, věštírnu, jarmark, ohňovou show a vystoupení hudebních kapel Metanoon a Subulcus,“ uvedl Miroslav Hlinský za pořádající skupinu historického šermu Alternus. Festival začíná v sobotu i v neděli od devíti ráno. Vstupné je dobrovolné.

TŘEBÍČSKO

Slavnostní žehnání kaple

KDY: neděle od 9.30

KDE: Budišov, zámek

ZA KOLIK: zdarma



Na zámku v Budišově. na Třebíčsku se koná v neděli slavnostní žehnání zámecké kaple svaté Anny. O půl desáté je připravená slavnostní mše svatá na nádvoří zámku. Ve čtvrt na jedenáct si návštěvníci poslechnou úvodní slovo a poté začne od půl jedenácté slavnostní žehnání kaple s její následnou prohlídkou. Pořadatelé všechny srdečně zvou.

Folkové prázdniny

KDY: 24. - 31. července

KDE: Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: od 400 korun



Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou jsou hudebním festivalem a trvají osm dní. Letos vystoupí například Bára Zmeková, Václav Koubek Band, Orchestr folkových prázdnin, Iva Bittová a Mucha Quartet, Clarinet factory a další interpreti či skupiny. Podrobný program najdou zájemci na webu folkoveprazdniny.cz. Denní vstupné přijde na čtyři sta korun, permanentka na dva tisíce.

Posezení u cimbálu

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, koupaliště

ZA KOLIK: vstupné dospělí 50 korun, děti zdarma



V pátek se mohou lidé těšit na večerní posezení s cimbálovou muzikou Petra Hudečka a jeho hudebních hostů.

Anenská pouť

KDY: pátek až neděle

KDE: Náměšť nad Oslavou



Na programu je v pátek pouťová diskotéka, v sobotu muzikoterapeutická pohádka, posezení s kapelou Bosňáci, v neděli pak sváteční odpoledne u Staré tkalcovny.

Kolečko Na Kopcích

KDY: pátek a sobota od 21.15

KDE: Třebíč, parkoviště před školou Na Kopcích

ZA KOLIK: jednotné vstupné 50 korun



Páteční večer si lidé užijí s oblíbenou českou komedií Špunti na vodě. V sobotu bude na programu americký akční film Mission: Impossible – Fallout. Promítání je vždy až po setmění, nejdříve však ve čtvrt na deset.

Princezna zakletá v čase

KDY: sobota od 21.00

KDE: Koněšín, staré hřiště pod obecním úřadem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V Koněšíně připravili letní kino na sobotu. Zájemci se mohou těšit na novou českou pohádku Princezna zakletá v čase.

Oslava 70. výročí založení SDH Hroznatín

KDY: pátek a neděle

KDE: Hroznatín

Sbor dobrovolných hasičů Hroznatín s podporou obce zve na oslavu 70. výročí založení SDH Hroznatín. V pátek na programu taneční zábava. V neděli se mohou lidé těšit na okrskovou hasičskou soutěž u kulturního domu od půl jedenácté. Navíc je připravena netradiční soutěž. Děti si užijí na skákacím hradě. Občerstvení zajištěno.

DALŠÍ TIPY

JIHLAVSKO

Pivní fest Telč

KDY: pátek a sobota

KDE: Telč, Panský dvůr

ZA KOLIK: 210 a 270 korun



Pivní fest v Panském dvoře v Telči slibuje dvoudenní bohatou zábavu. Kromě piv z více jak desítky pivovarů se lidé mohou těšit na kapely, stanové městečko, pivní soutěže a hry a nebude chybět bubenická show. V pátek je zahájení od čtyř odpoledne s kapelou Vosolit!, dále zahrají Marabu nebo AC/DC Tribute. V sobotu v pravé poledne začne hrát Countrybanda, dále kapely Vzhůru a níž, Denyho Parťáci nebo Gorilla Crash a mnoho dalších. Vstupné je 210 a 270 korun.

Royal Fest Jihlava

KDY: pátek od 15.00

KDE: Jihlava, areál letního kina Heulos

ZA KOLIK: 590 korun



Festival plný rapu nabídne sedm exkluzivních jmen české a slovenské hip-hopové scény. Vystoupí kapely Rytmus, Yzomandias, Dorian-Rest, Pio Squad nebo Maniak – Majo.

Jarmark na náměstí

KDY: sobota od 9.00

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

ZA KOLIK: vstupné dospělí 25 korun, děti do 15 let 10 korun, děti do 6 let zdarma



Tradiční jarmark s kulturním programem se koná v centru historické Telče. Pořádá ho folklorní soubor Podjavořičan.

Kamenická pouť

KDY: pátek až neděle

KDE: Kamenice u Jihlavy, koncerty na fotbalovém hřišti Líchy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V Kamenici u Jihlavy připravili na víkend bohatý program. Koná se tu totiž pouť. Už v pátek od sedmi večer mohou lidé posedět v orlovně u cimbálu s Bálešáky, večer na fotbalovém hřišti Líchy zahraje kapela Zádrhell. V sobotu od dvou odpoledne následuje spanilá jízda traktorů městečkem, v šest večer na hřišti vystoupí kapely Druhej dech a po nich Petr a Pavel a jejich host. Vrcholem akce bude nedělní vystoupení kapely Pavla Callty od pěti hodin a od půl osmé zahraje kapela Buty. Nebudou chybět pouťové atrakce.

Pohádky na hradě

KDY: neděle od 16.00

KDE: Polná, nádvoří hradu

ZA KOLIK: zdarma



Divadlo eMILLIon přijede s vystoupením pro děti Jak zvířátka k Petrovským přišla. Jde o činoherně-loutkový příběh na motivy známé pohádky. Děti čeká bezmála hodina zábavy a dobrodružství zvířátek, která se vydají do světa.

HAVLÍČKOBRODSKO

Nedělní koncert - Hudba Praha revival

KDY: neděle od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Město Havlíčkův Brod připravilo na celé léto nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí. Začátky koncertů jsou vždy od šesti večer. V neděli zahraje bigbeatová kapela Hudba Praha revival. Další neděli 1. srpna vystoupí taneční hudba Melodie Ledeč, 8. srpna rocková kapela Bass, 15. srpna countrycrossbandová kapela Wobčas a poslední turnus na náměstí bude ve znamení rockové kapely Ozzy Osbourne revival. V případě nepříznivého počasí mohou být koncerty zrušené. Vstupné je zdarma.

Hrošení na Řece

KDY: pátek a sobota

KDE: Krucemburk, na pláži rybníku Řeka v kempu Moře

ZA KOLIK: vstupné na místě v pátek 250, v sobotu 350, za oba dva dny 500 korun



Hudební festival Hrošení na Řece pokračuje o nadcházejícím víkendu. Jedná se o akci na pláži rybníku Řeka v zavedeném retrokempu Moře v lokalitě Staré Ransko v Krucemburku. . Lidé se mohou těšit na folk, bluegrass, country a na westernovou, vodáckou, trampskou i irskou muziku. V pátek vystoupí Jauvajs, Early Times, Acoustic Irish s Davidem Vysloužilem, Milkeaters a Isara, v sobotu Omišband, Judr. Ivo Jahelka, Fukanec, Žofie Kabelková, Vodáci, Vojta „Kiďák“ Tomáško, Chrpa a Kamelot.

Prodejní trhy

KDY: pátek od 8.00 do 17.00

KDE: Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka

ZA KOLIK: zdarma



V pátek od osmi do pěti odpoledne si lidé mohou přijít nakoupit na náměstí T. G. Masaryka v Chotěboři různé zboží.

Kino na dvorku

KDY: pátek a sobota od 21.30

KDE: Chotěboř, hřiště za základní školou Smetanova

ZA KOLIK: 100 a 120 korun



Páteční večer bude patřit české komedii Vyšehrad: Seryjál. Film slibuje jedinečný zážitek pro ty, kdo neuvěřitelného fotbalistu Laviho a jeho ještě neuvěřitelnější život nikdy dříve neviděli. Vstupné je 120 korun. Sobotní večer diváci uvidí film Bábovky, komedii o vztazích, práci, lásce, přátelství a nenávisti. Vstupné je 100 korun.

Modletínská pouť s divadlem

KDY: neděle od 14.00

KDE: Modletín, areál Benediktusu

Modletínská pouť se koná tradičně poslední neděli v červenci. Pouť začíná ve dvě odpoledne mší svatou, po které bude následovat program v areálu Benediktusu. Součástí letošní pouti je Divadlo Víti Marčíka. Dále zahraje BeneBend, zájemci se mohou naučit žonglovat, vyrobit si krasohled, ozdobit perníkové srdce a shlédnout výstavu grafik Katarzyny Krzywoń. Budou připravené hry pro děti a bohaté pouťové občerstvení.

PELHŘIMOVSKO

Pokáč v Pelhřimově

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: 406 korun



Bohatý program s názvem Léto v Pelhřimově nabídne po Tomáši Klusovi další velké jméno české hudební scény. Přijede Honza Pokorný alias Pokáč. Areál se otevírá hodinu před koncertem. Děti do deseti let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.

Minifest ve stylu country

KDY: sobota od 15.00 do 22.00

KDE: Humpolec

ZA KOLIK: zdarma



Série koncertů laděných do stylu country vybízí tuto sobotu k příjemně strávenému odpoledni a večeru. Jako překvapení vystoupí nová bluegrassová kapela z Humpolce s názvem Modrý desky. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěné a bude i grilovačka ve stylu divokého Západu. Pohodu zajistí piknikové deky a lehátka. Připravené jsou hry pro děti. Akce se koná v Zahradě muzea na Dolním náměstí v Humpolci.

Letní tančírna

KDY: sobota od 19.00

KDE: Pelhřimov, U Máje – prostranství za kulturním domem Máj

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



I letos se koná oblíbená Pelhřimovská tančírna pod širým nebem. Zájemci mohou vyrazit v sobotu na prostranství za kulturním domem Máj. Chybět nebude občerstvení, koktejly, hudba a samozřejmě tanec.

Letní kino pod hradem

KDY: pátek od 21.30

KDE: Lipnice nad Sázavou, amfiteátr Pod hradem

Promítání české komedie Bábovky potěší diváky v Lipnici od půl desáté večer.

Večerní prohlídky hradu Kámen

KDY: sobota od 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00

KDE: Hrad Kámen

ZA KOLIK: 120 korun, snížené 90 korun, rodinné 330 korun



Na Kámeni možná straší aneb Večerní prohlídky hradu Kámen začínají v sobotu. Zájemci si mohou přijít posvítit na hradní strašidla. Večerní prohlídky je nutné rezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

ŽĎÁRSKO

Festival Pod Zelenou horou

KDY: sobota od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 350 korun



Tradiční multižánrový hudební festival se uskuteční v sobotu na prvním nádvoří zámku ve Žďáře nad Sázavou. Návštěvníky festivalu čeká pestrá hudební produkce. Začátek festivalu je ve dvě hodiny odpoledne. Jako první vystoupí ve tři čtvrtě na tři Mr. Lovo, dále následují Originální pražský synkopický orchestr, Gaia Mesiah, FrREEDOM, Thom Artway Solo Show, Hoochachos a United Flavour. Vstupné je 350 korun.

Jazz Jam Session

KDY: pátek od 20.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kavárna Franqueza

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V kavárně Franqueza v Bystřici nad Pernštejnem se uskuteční v pátek od osmi hodin večer koncert Jazz Jam Session. Vystoupí Martin Ratolístka, Matouš Vrbík, Martin Břenka a Jiří Pavlačka. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Americký víkend

KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: Zvole, Šiklův mlýn

ZA KOLIK: vstupné sobota 330/260 korun, neděle 280/220 korun, rodinné vstupné 920/780 korun



Pro milovníky amerických aut připravili na tento víkend v Šiklově mlýně nabitý program. V sobotu a neděli od deseti hodin čekají na účastníky různé soutěže o ceny, programy v partnerských stáncích, celodenní westernový program s akčním divadlem, westernová a noční show s ohňostrojem. Pro milovníky hudby a tance nebude chybět diskotéka a zahraje country kapela. Otevřený bude bar U Hrobníka. Bonusem bude losování o pobyt v hodnotě patnácti tisíc korun.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

ZA KOLIK: zdarma



Tuto sobotu opět zamíří farmáři do Žďáru. Tradiční trh regionálních potravin mohou zájemci navštívit v čase od osmi do půl dvanácté na náměstí Republiky. Nebudou chybět masné a mléčné výrobky, pečivo, koření, sazenice květin a zeleniny, sirupy, džemy, houby, víno, med a medové produkty a další dobroty.

Divadelní odpoledne

KDY: neděle od 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 100/80 korun



Divadla pro malé i velké uvidí diváci ve venkovním prostoru zámeckého areálu. Přijede Dřevěné divadlo Honzy Hrubce: Kouzelný zvon. Divadlo jednoho herce a mnoha autorských loutek.

CO SE CHYSTÁ

Čeřínek 2021

KDY: 6. srpna

KDE: Čeřínek u Jihlavy



Třináctý ročník klasického festivalu pro celou rodinu Čeřínek se koná uprostřed lesů na vrchu Čeřínek u Jihlavy. Návštěvníky festivalu čekají dvě pódia, dvanáct kapel, divadla, sítotisk, tvůrčí dílny, dovednostní zákoutí, obří pískoviště, bazén, bagr, aquazorbing, kamenická dílna a další lákadla. Na festivalu vystoupí Divokej Bill, Wohnout, Poletíme? a další kapely.

Jemnická bitva

KDY: 13. a 14. srpna

KDE: Jemnice, zámecký park

Zámecký park v Jemnici se opět vrátí do středověku, doby chrabrých rytířů, bojujících za spravedlnost, lásku, čest a slávu. Na jedenáctý ročník Jemnické bitvy se mohou těšit návštěvníci 13. až 14. srpna. Malí i velcí si užijí i několik workshopů, nebude chybět žonglování, dobové účesy, lukostřelba, šerm. Zájemci mohou přespat v areálu ve vlastních stanech.