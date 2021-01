LEDNÍ MEDVĚDI Z TŘEBÍČE. Členové třebíčského klubu Ledních medvědů se v zimě schází pravidelně dvakrát týdně, v úterý od čtyř hodin a v sobotu od deseti hodin. „Minulou sobotu v dopoledních hodinách jsme plavali společně poprvé na Markovce. Voda měla jeden stupeň a vzduch minus šest. Výroba bazénu je náročná, ale to koupání pak stojí za to,“ uvedl předseda klubu Zdeněk Mikoláš. Tuto sobotu od deseti hodin, chtějí třebíčští otužilci uspořádat akci u vodní nádrže Markovka nedaleko Třebíče zvanou kryathlon, což je plavání v ledové vodě, následoval by běh a nakonec okruh na běžkách.

PEKELNÉ KOUPÁNÍ V POLNÉ. V Polné na Jihlavsku se schází parta otužilců při příležitostí Novoročního pekelného koupání už pátým rokem. „Celou akci pořádá město Polná, nestorem jsem zřejmě já, protože se pravidelně otužuji a účastním se pekelného koupání,“uvedl místostarosta Polné Luboš Kousal. Každý první den v roce se koupají otužilci v polenském rybníce Peklo za účasti vodníků a čertů, kteří jsou vždy vítaným zpestřením pro malé diváky. V polenském Pekle se otužilci pravidelně sejdou na Nový rok u rybníka pod zámkem dvě hodiny po poledni. Ze začátku se koupání účastnilo okolo osmi otužilců, v loňském roce jich byla už necelá dvacítka lidí, dokonce přijeli i z okolních měst - z Jihlavy i ze Žďáru nad Sázavou. Nejmladšímu účastníkovi bylo devět let. „Podařilo se nám založit pěknou tradici, akorát letošní rok jsme museli vynechat kvůli současné situaci,“ dodal Luboš Kousal.

LEDOBROĎÁCI Z HAVLÍČKOVA BRODU. V Havlíčkově Brodě vznikl loni 1. Spolek havlíčkobrodských otužilců Ledobroďáci. Ti mají v současné době více, než sto členů. Společně se scházejí ke koupání třikrát týdně – v úterý a čtvrtek v půl páté a neděli v jedenáct u nádrže Občiny, kde jim město nedávno pořídilo lavičky. Zpočátku jich bylo pár ale teď se schází pravidelně kolem deseti lidí, chlapci i děvčata. Další skupinky otužilců jako například Legendy z Brodu nebo Rusheři se chodí koupat na rybník Cihlář nebo na sousední rybníky na Vlkovsku. Oblíbený mezi otužilci je i lom „Pětka“ u Lipnice nad Sázavou.

VE ŽĎÁŘE OBNOVILI TRADICI. Otužici ze Žďáru nad Sázavou obnovili před třemi lety tradici štěpánského koupání u jezu, kterou ve městě založili v osmdesátých letech jejich příbuzní. „Tuhle tradici kdysi spoluzaložil můj tatínek a já se k ní s přítelem teď vracím. Jinak se rádi chodíme koupat na různá místa nejen ve Žďáře, ale i v okolí. Ve Žďáře máme oblíbenou Pilskou nádrž, nebo nedaleké Dářko. Rádi ale jezdíme i do Jihlavy na Borovinku, kde je vysekaná plavecká dráha,“ říká Iva Neubaerová za tým otužilců, který tvoří spolu s ní i zkušený žďárský otužilec Vojtěch Drdla.

Třebíčsko

Beseda online

KDY: středa 27. ledna, od 16.00

KDE: na facebooku Gymnázia Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Zájemci se mohou těšit na další online besedu s Hanou Fořtovou, spoluzakladatelkou startupu Frusack, ve středu 27. ledna od čtyř hodin odpoledne na facebookových stránkách Gymnázia Třebíč.

Tři soutěže s DDM Radost Náměšť nad Oslavou

KDY: do 15.2.2021

KDE: www.namestddm.cz

ZA KOLIK: zdarma

Dům dětí a mládeže Radost v Náměšti nad Oslavou vyhlásil tři online soutěže pro děti. Jako první přijde na řadu Maskování. Děti si vytvoří kostým dle své fantazie a vyfotí se v něm a snímek pošlou pořadatelům. Další připravenou online soutěží, je mezi dětmi najít DDM STAR. Zájemci mohou točit video, jak zpívají nebo hrají na hudební nástroj. Třetí online soutěž nazvaná Trsni si s námi je stvořená pro milovníky tance. Podle toho, jaká výzva děti oslovila, se buď vyfotí nebo natočí a pošlou video na info@ddmnamestno.cz nebo na messenger Petr Krátký. Pro každého účastníka je připravená sladká odměna. Po ukončení soutěží budou fotografie a videa zveřejněná na webových stránkách Domu dětí a mládeže.

Hartvíkovický sněhulák

KDY: do 31. ledna

KDE: Hartvíkovice

ZA KOLIK: zdarma





Už nějaký den je tu opravdová zima. Obec Hartvíkovice vyhlásila soutěž Hartvíkovický sněhulák. Každý, kdo má zájem, může využít sněhové nadílky a postavit kdekoliv sněhuláka. Pak jen stačí ho vyfotit, klidně i s ním a poslat fotku na e-mail: mistostarosta.hartvikovice@seznam.cz. Všechny děti odmění sladkostí a navíc vyhodnotí tři nejlepší výtvory. Soutěž platí do 31. ledna 2021.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

NouZOOvka - Zoo dětem

KDY: bez omezení

KDE: na webu Zoo Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Zoologická zahrada Jihlava je stále uzavřená. S novým rokem přichází s další NouZOOvkou – soutěží pro školáky v nouzovém stavu. Tentokrát vezmou zvířata od A do Z a zaměří se na zoologickou abecedu. Každý týden představí dětem některá zvířata a podívají se společně na další pojmy a zajímavosti, které patří jednotlivým písmenkům. Odpovědi mohou děti posílat průběžně prostřednictvím formuláře za jednotlivá kola. Úkoly je možné řešit i zpětně. Nejlepší soutěžící získají rodinnou prohlídku s průvodcem, volné vstupenky a knižní a zoologické odměny, každý účastník obdrží odznak NouZOOvky a další drobné odměny.

Cestou popletených pohádek

KDY: do 27. ledna

KDE: Polná

ZA KOLIK: zdarma

Středisko volného času Tempo v Polné připravilo pro děti soutěž Cestou popletených pohádek. Malí zájemci si vyzkouší své pohádkové znalosti. Úkoly k soutěží najdou na sedmi místech v Polné, která dobře znají: knihovna, muzeum, školní jídelna, knihkupectví Kuba-Pařízek, hasiči Polná, u lípy na Karlově náměstí (židovské město), TEMPO Polná. Na cestu s sebou tužku a papír nebo mobil s foťákem. Úkolem bude přiřadit pohádkový obrázek ke správnému pohádkovému textu. K tomu, aby byl úkol splněný je nutné projít všechna stanoviště a je jedno v jakém pořadí; jen TEMPO si soutěžící nechají nakonec. Zde bude poslední úkol a také schránka na vhození správných odpovědí. Správní luštitelé pohádek se dostanou do slosování o hezkou hračku.

Fun Fatale online

KDY: pátek od 19.30

KDE: na stránkách DIOD, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Premiéru záznamu výstupu z workshopu, který se uskutečnil v září během cirkusového festivalu Fun Fatale v Jihlavě, uvidí lidé online v pátek na webu jihlavského DIODu. Workshop vedla panamská lektorka Eleonora Dall’Asta, kterou mohli diváci vidět i při jejím sólovém vystoupení Matmo ve Smetanových sadech. Čtyři akrobaté a akrobatky spolu s lektorkou obsadili na týden prostor bývalých skladů na městském nádraží v Jihlavě. Výsledkem jejich soustředění je ukázka možností lidského těla a závěsné akrobacie. Záznam pro DIOD vytvořil jihlavský kameraman a parkurista Jakub Svoboda.

Žďársko

Prado – Sbírka plná divů

KDY: pátek od 20.30

KDE: www.dkzdarns.cz

ZA KOLIK: 100 korun



Kino Vysočina ve Žďáře nad Sázavou se v době nouzového stavu připojilo k projektu Moje kino LIVE a v pátek zve na film Prado – Sbírka plná divů. Slavná budova v Madridu slaví dvě stě let existence a ve výpravném snímku přibližuje svůj příběh. Putování španělskou metropolí odhaluje nejen to nejlepší z obřích muzejních sbírek, ale i šest století španělského národa. Dějiny vyprávěné uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů včetně děl od géniů jako Goya, El Greco, Velázquez, přesně to je dokument Prado – sbírka plná divů.

Přednáška Současná migrace do Evropy

KDY: pátek od 20.00

KDE: www.kolemsveta.cz

ZA KOLIK: od 97 korun



Barvité vyprávění novinářky Markéty Kutilové zavede posluchače do světa lidí putujících za lepší budoucností prostřednictvím festivalu Kolem světa v pátek od osmi hodin. Po pevnině i po moři, díky konkrétním příběhům je názorně provede dvěma hlavními migračními trasami na cestě do Evropy.

Naučná stezka Svatá hora

KDY: bez omezení

KDE: Ořechov, Žďársko

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka začíná v Ořechově a přes Kadolec zavede turisty na Svatou Horu, vyhledávané poutní místo. Zpátky se vrátí kolem zaniklého hrádku Rohy a mineralogického naleziště zvaného Heřmanovské koule. Stezka má celkem patnáct zastavení. Každá naučná tabule má dvě části – přírodovědnou a vlastivědnou.

Havlíčkobrodsko

Zahájení roku Karla Havlíčka Borovského

KDY: bez omezení

KDE: Facebook Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Havlíčkobrodské muzeum muselo kvůli covidu zrušit páteční slavnostní zahájení Roku Karla Havlíčka Borovského ke dvoustému výročí jeho narození. Na svém facebooku ale začalo alespoň pravidelně zveřejňovat informace a úryvky textů slavného novináře. Jakmie to situace umožní, zahájení Roku K.H. Borovského se uskuteční v jeho muzeu v Havlíčkově Borové.

Pelhřimovsko

Kasičky Tříkrálové sbírky v Humpolci

KDY: do 24. ledna

KDE: Humpolec



Tříkrálová sbírka vrcholí a lidé v Humpolci mohou ještě do neděle přispět do jedné ze zapečetěných pokladniček na těchto místech: Městský úřad Humpolec – pokladna (1. patro), drogerie v Masarykově ulici, lékárna U Polikliniky, potraviny Růže v ulici Jana Zábrany, Astra – denní centrum pro seniory při Oblastní charitě Havlíčkův Brod.

Virtuální retro prohlídka města

KDY: bez omezení

KDE: web muzea

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci zve na virtuální prohlídku „osmdesátkami“. Nejen pamětníky, ale i další příznivce retra proveda pomocí dobových fotografií z jednoho konce města na druhý. Retro pozvánky na akce z té doby přináší i muzejní vývěska.