Hladinu Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou rozčeří už tuto sobotu dračí lodě. Divákům se předvede dvacet posádek ve čtyřech kategoriích.

Pandemie koronaviru hojně navštěvované akci nepříjemně zamíchala s kartami a počtem soutěžních týmů. „Letos je kvůli koronaviru účast slabší, ale jsme rádi, že se závody nakonec uskuteční,“ řekl Deníku za pořádající Windsurfing Club Velké Dářko Vladimír Ehl.

Kromě posádek z Vysočiny, kterých je většina, přijedou soutěžit týmy také například z Náchoda, Brna, Prahy nebo z Moravské Třebové.

Dvacetičlenné posádky se budou střídat ve čtyřech lodích a ve čtyřech amatérských kategoriích, kde nebudou chybět smíšené, firemní či čistě ženské posádky. Ve finálové rozjížďce by se měly na vodě objevit tři nebo i všechny čtyři lodě současně.

Spojující prvek pro soutěžní týmy i doprovodný program bude svět zvířat. „Každý ročník našich dračích závodů se snažíme na něco zaměřit. Loni to byli čerti a pro letošní rok jsme zvolili téma Máme rádi zvířata. Bude tu proto sokolník, čaroděj s hady, a také některé posádky budou závodit v kostýmech a maskách zvířat,“ prozradil Ehl.

Program závodu odstartuje zahajovacím ceremoniálem v devět hodin, o půl hodiny později by měly na start vyrazit první lodě. Závod bude komentovat z hráze již tradičně moderátor Roman Dopita. Slavnostní vyhlášení výsledků naplánovali pořadatelé na sedmou hodinu večerní. Vítězové dvanáctého ročníku závodu opět obdrží originální dračí poháry, které vytvořil umělecký sklář Oldřich Šimpach. O doprovodný program se postará fakír Dragon se svou mrazivou show plnou nebezpečných kousků. V půl sedmé večer z letadla seskočí dračí paragáni. Organizátoři nezapomněli ani na program pro děti, které se zabaví třeba v dětském koutku, při soutěžení nebo si mohou nechat namalovat obrázek na obličej. Chybět nebudou stánky s občerstvením a suvenýry.

Závěr celého programu obstará o půl desáté večer ohňová show v podání skupiny Novus Origo z Polné. Tradiční ohňostroj letos kvůli koronavirovým opatřením nebude. Návštěvníci mají na akci vstup zdarma..

Druhým a posledním závodem dračích lodí, z původně plánovaných čtyř, který se letos na Vysočině uskuteční, bude 19. září na rybníku Řeka u Krucemburku na Havlíčkobrodsku.

TIPY Z TŘEBÍČSKA

Slavnosti města

KDY: pátek až neděle

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: zdarma nebo za 20 korun



Městské slavnosti v Třebíči o víkendu nabídnou kostýmované prohlídky baziliky sv. Prokopa, Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera, v pátek a v sobotu se lidé mohou těšit na koncerty Za Fórem. Jednotné vstupné na koncerty a prohlídky je dvacet korun. V neděli je na zámeckém nádvoří připravený promenádní koncert s dechovou kapelou Horanka. Hrát začne ve tři hodiny odpoledne a vstupné je zdarma.

Hrotovický koločas

KDY: sobota od 8.00

KDE: Hrotovice

ZA KOLIK: vstupné 120 korun



Město Hrotovice pořádá v sobotu na náměstí 8. května Hrotovický koločas aneb jízdu historických vozidel do vrchu. Registrace účastníků je od osmi do deseti hodin, následovat bude slavnostní zahájení. Je připravený bohatý doprovodný program a výstava vozidel. Ve dvě hodiny startuje jízda do vrchu pro soutěživé, o půl páté je naplánované slavnostní ukončení. Vítáni jsou majitelé vozidel starších třiceti let na jakýkoliv pohon, nejen motorový.

Blešák pod věží

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



U příležitosti kulturního programu Pod věží se koná v sobotu od dvou hodin netradiční Bleší trh pod širým nebem na Hasskově ulici pod městskou věží. Nebude chybět občerstvení. Před kostelem sv. Martina na schodech zahrají DJ Mijo, DJ Dirty P a DJ Kubis. Akce je volně přístupná.

Tour de Kosová

KDY: sobota od 8.30

KDE: Moravské Budějovice

ZA KOLIK: startovné 300 korun



Zájemci se mohou připojit v sobotu k prvnímu ročníku cyklistického závodu horských a trekových kol s názvem Tour de Kosová. Trasa povede povětšinou po lesních cestách v malebné krajině mezi Moravskými Budějovicemi, Komárovicemi, Třebelovicemi a Dědicemi a bude dlouhá 27,5 kilometrů. Zázemí závodu bude na letním koupališti v Moravských Budějovicích, před jehož branami bude závod odstartovaný a bude zde i cíl. Prezentace závodníků je od půl deváté ráno, závod startuje v deset hodin.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Setkání turistů

KDY: sobota, po celý den

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Zahájení turistické sezóny na Vysočině se uskuteční tuto sobotu v Pelhřimově na Masarykově náměstí. Současně lidé oslaví 100 let Klubu českých turistů ve městě. Otevřené budou všechny kostely a muzea a na Křemešníku rozhledna, kostel a studánky. Celým dnem bude provázet country kapela Páťáci, od půl třetí na náměstí vystoupí kapela Božejáci. Připravený je bohatý doprovodný program.

Prohlídky pro rodiny s dětmi

KDY: sobota a neděle od 10.30

KDE: Hrad Kámen

ZA KOLIK: 40 korun



Zábavu i poučení najdou děti na speciálních prohlídkách Hradu Kámen. Děti se do prohlídky zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozví se informace nejen o historii hradu, ale i o životě v dávných dobách. Prohlídky budou začínat mezi půl jedenáctou a půl třetí a jsou určeny především pro děti od čtyř do dvanácti let. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem zarezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

Žďársko

Dožínky v Edenu

KDY: sobota od 12.00

KDE: Bytřice pod Pernštejnem

ZA KOLIK: 180 korun



Připomenout si tradiční oslavu na ukončení sklizně mohou lidé v sobotu v Bystřici pod Pernštejnem. V tamním Centru Eden se uskuteční tradiční Dožínky. Během dne zahrají kapely Ponava a Borověnka. Slavnostní dožínkový průvod vyjde v pravé poledne Horáckou vesnicí, o půl třetí následuje ukázka krojů a jízda na koních. Nebude chybět soutěž o nejchutnější chleba a stříhání ovcí. Svůj program budou mít děti. K dobré náladě zahraje flašinetář a všechny příznivce folkloru a tradic potěší výstava modrotisku. Plné vstupné je sto osmdesát korun.

Jihlavsko

Balóny nad Telčí

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč

ZA KOLIK: zdarma



Posádky horkovzdušných balónů z celé České republiky se setkají tento víkend v Telči. Diváci s emohou těšit na atraktivní podívanou. Balóny startují v závislosti na počasí ráno mezi šestou a sedmou hodinou a navečer mezi pátou a šestou hodinou. Startovním místem je náměstí, zámecký park a Roštejnský rybník.

Havlíčkobrodsko

Pohádková cesta v Lípě

KDY: sobota od 9.00

KDE: Lípa

ZA KOLIK: děti 30 korun, dospělí 40 korun



Rozloučení s prázdninami čeká na děti v sobotu v Lípě na Havlíčkobrodsku. Pohádková cesta startuje mezi devátou až jedenáctou hodinou dopolední od základní školy. Délka trasy je tři kilometry. Dále jsou pro děti připravené hry, malování na obličej, výtvarné dílny, občerstvení, skákací hrad a fotokoutek. Od půl sedmé večer mohou zdolat stezku odvahy. Startovné pro děti je třicet korun, dospělí zaplatí čtyřicet korun.