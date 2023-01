K tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela Onkels. Během večera, kolem desáté hodiny, dojde také na předtančení. „Ujali jsme se toho my, co chodíme do Sokola a také naši cvičenci,“ prozradila Hynčicová. Nebude chybět ani tradiční tombola a občerstvení a pití najdou návštěvníci v bohatě zásobeném baru a bufetu. Vstupné stojí 200 korun, masky platí 150 korun, příplatek za místenku je 20 korun. „Vstupenek je ještě dost, budeme rádi, když lidé dorazí v hojném počtu,“ dodala Hynčicová.

LIDOVECKÝ. Tradiční lidovecký ples se uskuteční v pátek 20. ledna v kulturním domě v Třešti. Program bude pestrý a bohatý, samozřejmostí je předtančení. Každý si přijde na své, zvou organizátoři. Zájemci si budou moci zakoupit lístky do tomboly a dát si něco dobrého k pití a snědku. K tanci a poslechu zahraje skupina Fontána. Vstupné na místě stojí 230 korun. „Posledních několik stolů je stále k dispozici,“ dodávají organizátoři.

FIREMNÍ. Hvězdný ples mají na programu v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou. Koná se tu devatenáctý reprezentační ples společnosti Žďas. Hlavní hvězdou večera bude kapela No Name a celým večerem provede moderátorka a herečka Markéta Hrubešová. Zájemci se mohou těšit na coctail show, diskotéku, fotokoutek a jinou zábavu. Na tento ples se však mohou těšit pouze ti, kteří si lístky už zakoupili či rezervovali. Firma totiž hlásí, že je vyprodáno. Celý večer hraje kapela Partyleaders.

MATURITNÍ. Další plesy čekají na maturanty. V jihlavském Dělnickém domě se v sobotu uskuteční ples soukromého gymnázia AD Fontes, v Bystřici nad Pernštejnem se v sobotu koná ples místních gymnazistů. Další týdny bude plesová sezona gradovat. Zřejmě nejnabitější budou nadcházející dva víkendy.

Jihlavsko

Novoroční koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO, divadelní sál

Filharmonie Gustava Mahlera v Jihlavě pořádá Novoroční koncert, který se koná ve vídeňském stylu. Půjde o slavné valčíky, polky bratří Straussových, které doplní neméně slavné skladby Franze von Suppé a Emilé Waldteufela. Koncert se uskuteční v neděli od sedmi večer v Domě kultury. Účinkuje Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem a moderátorem Vladimírem Holešem. Akce trvá přes dvě hodiny i s přestávkou. Vstupné vychází na 390 korun.

Pozorování noční oblohy

KDY: pátek od 18.00

KDE: Jihlava, Brána Matky Boží

Jihlavská astronomická společnost zve zájemce na páteční pozorování noční oblohy na Bránu Matky Boží. Pozorování předchází krátké úvodní slovo na vybrané témat. Akce se uskuteční v alternativní variantě i v případě, že bude zrovna špatné počasí.

Pohádkový karneval v Jihlavě

KDY: neděle od 16.00

KDE: Jihlava, Dělnický dům

Písničková zábava pro celou rodinu. Do jihlavského Dělnického domu přijede Míša Růžičková a bude bavit především nejmenší. Během představení jsou děti zapojovány do písniček, mohou tancovat s Míšou na pódiu, zasoutěžit si a získat sladkou odměnu. Délka představení je jedna hodina a je to vhodné i pro malé neposedy. Po představení autogramiáda, focení a je možné si zakoupit CD, DVD nebo tričko. Vstupné stojí 290 korun.

Je to, jak to je

KDY: pátek od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD

Dopijeme a půjdeme. Filosofická groteska, která během jednoho večera v malém baru naklade řadu zásadních otázek a nejen, že na všechny odpoví, ale ještě několik odpovědí zbude. Představení zahraje soubor De Facto Mimo. Vstupné vychází na 150 korun, zlevněné na 120 korun.

MC Zuzka

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jihlava, DIOD a Café Bar Sokolovna

Za MC Zuzkou se skrývá herečka Zuzana Truplová, která se vrací zpět na hudební scénu se svým EP Ještě žiju a to taky není málo. Fresh new sound and heavy lyrics. Mc Zuzka BCK in the GME. Nadupaná show s tanečnicemi a Dýdžejs. Afterparty v kavárně. Vstupné je dobrovolné.

Tříkrálové koledění s muzikálem

KDY: pátek od 19.00

KDE: Jihlava, divadlo Na Kopečku

Koncert vánočních a muzikálových melodií se uskuteční v pátek od sedmi večer v Divadle Na Kopečku. Písně zazpívá Viola Richterová a Vojtěch Dinga. Vstupné vychází na 170 korun.

Pohádkové čtení na schodech

KDY: sobota od 16.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

Pohádková herecká čtení na schodech pro děti a jejich dospělé probíhají pravidelně vždy jednu sobotu v měsíci od 16 hodin na schodech ve třetím patře foyer velké scény Horáckého divadla Jihlava.

Třešťská diabolka

KDY: sobota od 8.30

KDE: Třešť, sál SOU a SOŠ Třešť

Střelecká soutěž mládeže a juniorů se koná v třešťské střední škole v ulici K Valše. Zázemí pro sportovní střelbu poskytne velký sál SOU a SOŠ Třešť. Akce je krajským přeborem těch nejlepších střelců.

Kino na kolečkách

KDY: sobota od 17.00 a od 20.00

KDE: Telč, Panský dvůr

Kino na kolečkách opět zavítá do kinosálu Panského dvora v Telči. Tentokrát s sebou přiveze od pěti hodin film pro děti Zoubková víla a od osmi hodin večer snímek Grand Prix. Kino se otevírá hodinu před začátkem. Vstupenky na místě stojí 100 a 130 korun.

Farní ples v Lukách

KDY: sobota od 19.30

KDE: Luka nad Jihlavou, sokolovna

Farnost Luka nad Jihlavou a sdružení Petrov zve na tradiční ples do loucké sokolovny od půl osmé večer. K tanci a poslechu zahraje kapela Líchbend z Kamenice, občerstvení bude zajištěno. Vstupné 150 korun.

Třebíčsko

Cesta z těsta: Beseda s Petrou Burianovou

KDY: pátek od 16.30

KDE: Třebíč, Městská knihovna

Městská knihovna v Třebíči zve na besedu s vítězkou soutěže Peče celá země Petrou Burianovou, mámou pěti dětí, dnes již ex-právničkou, milovnicí rodného kraje, horáckých tradic a ženy, která bude vždycky víc než hluk velkoměsta milovat svůj statek a zelené kopce kolem něj. Beseda nazvaná Cesta z těsta se uskuteční v pátek od půl páté v třebíčské knihovně.

Naučná stezka: Trable s hrabětem Schaumburkem

KDY: bez omezení

KDE: Moravské Budějovice

V Moravských Budějovicích lákají na novou načnou stezku nazvanou Trable s hrabětem Schaumburkem. Trasa bude vyprávět příběh dvou statečných měšťanů, kteří se postavili své vrchnosti. Nový vládce Rudolf Jindřich ze Schaumburka si bral, co potřeboval a tak se měšťané Jan Komorník a Pavel Žíla zvedli k odporu.Trasa začíná u kostela svatého Jiljí a provede účastníky těmi nejhezčími místy města. A jak to vlastně funguje? Zájemci si nainstalují Android nebo IOS aplikaci do svého mobilu. Dále si vyberou trasu, kterou budou chtít projít. Více informací na www.loxper.com/moravske-budejovice.

Novoroční koncert ZUŠ

KDY: pátek od 17.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, sokolovna

Základní umělecká škola Náměšť nad Oslavou pořádá dva Novoroční koncerty. Na prvním koncertě vystoupí žáci z tanečního oboru tento pátek od pěti hodin odpoledne v místní sokolovně. O týden později ve stejný čas a na stejném místě vystoupí žáci hudebního oboru. Vstupné je dobrovolné.

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Dolní Vilémovice, kulturní dům

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Vilémovice pořádá v sobotu Hasičský ples od osmi hodin večer v kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje kapela Balkán. Bohatá tombola a občerstvení.

Kašpárek a ježibaba

KDY: neděle od 15.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, sokolovna

Veselý pohádkový příběh o tom, jak Kašpárkovi ježibaba přičaruje čertovské rohy, kouzelný ptáček Zpěváček ho zachrání a Kašpárek potom pomocí kouzelné písničky vysvobodí zakletou princeznu Leontýnku. V představení, které se uskuteční v neděli od tří odpoledne v náměšťské sokolovně, se živě zpívá, hraje na kytaru a flétnu a děti se do děje i zpěvu spontánně zapojují. Vstupné v předprodeji devadesát korun, na místě sto korun. Vhodné pro děti od tří do osmi let.

Putování pohádkovou stezkou

KDY: do 31. ledna

KDE: Panenská u Jemnice

Procházku pohádkovou stezkou mohou rodiče s dětmi navštívit až do 31. ledna. Ke hře je potřeba jen hrací karta, která je k zakoupení v infobudce na dětském hřišti v Panenské. Cena hrací karty je padesát korun. S sebou malí hráči potřebují pouze psací potřeby. Na konci pohádkové stezky čeká účastníky odměna.

Honza Hrubý a trio

KDY: pondělí 23. ledna od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

V akustickém triu se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem a fenomenálním hráčem na keltskou harfu Seanem Barrym představí matador českého bigbítu Honza Hrubý průřez svou bohatou kariérou – mišíkovky, mertovky, instrumentálky, anebo třeba irské balady v uhrančivém podání Barryho či autorské písně Fencla. Barevný koncert plný překvapení a nestárnoucích písní je provázaný smyčcovými tahy nezmara a sedmdesátníka Hrubého, který je na pódiu pořád tak trochu klukem. Koncert se uskuteční v pondělí v Národním domě v Třebíči od sedmi hodin večer.

Žďársko

Den otevřených dveří

KDY: pátek od 13.00 do 16.00

KDE: Velké Meziříčí, Hotelová škola SvětLá a SOŠŘ VM

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí zve na den otevřených dveří. Koná se v pátek od jedné do čtyř hodin odpoledne. Návštěvníci si mohou prohlédnout školu, pracoviště odborného výcviku, domov mládeže i ukázky dovedností žáků.

Míša Růžičková: Pohádkový karneval

KDY: pátek od 17.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Písničková show a zábava pro celou rodinu, Pohádkový karneval Míši Růžičkové, se koná v pátek od pěti hodin odpoledne ve velkém sále velkomeziříčského Jupiter clubu. Na děti čekají písničky, tancování i soutěže. Program je určený pro děti od dvou let. Vstupné je 290 korun za každou osobu, nechodící děti do jednoho roku mají vstup zdarma. Vstupenky lze zakoupit v síti Ticketportal.

Kocour Pětivousek

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter Club

V lednu podruhé potěší dětské diváky loutkový soubor z Velkého Meziříčí. Pohádku Kocour Pětivousek, která pobaví děti i rodiče, uvede na malé scéně velkomeziříčského jupiter clubu. Hrát ji tentokrát budou loutky javajky, které se vodí tyčkami nebo drátky zespodu. Vstupné stojí padesát korun, pro děti na klíně třicet korun.

Maturitní ples gymnázia

KDY: sobota od 20.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Dvaačtyřicátý ročník maturitního plesu gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem se koná v sobotu od osmi hodin večer v tamějším kulturním domě. Hrát bude Bystřická kapela, na programu je šerpování maturantů, předtančení studentů 2.A a sexty i bohatá tombola. Vstupenky za 250 korun je možné zakoupit na sekretariátu gymnázia.

Disneyval

KDY: neděle od 15.00

KDE: Žďár nad Sázavou, sál Active-SVČ, Horní 2

Ve stylu Disney pohádek bude letošní karneval, který pořádá Active ve Žďáře nad Sázavou. Na děti, které mohou přijít v maskách pohádkových postaviček, čekají soutěže a diskotéka. Karneval se koná v sále Activu na ulici Horní v neděli od tří hodin odpoledne. Vstupné je padesát korun, vstupenky je třeba zakoupit z kapacitních důvodů do pátku na recepci Activu od jedné do šesté hodiny odpoledne.

Bruslení na Bouchalkách

KDY: sobota a neděle

KDE: Žďár nad Sázavou, zimní stadion na Bouchalkách

Milovníci bruslení se mohou vydat o víkendu na zimní stadion na Bouchalkách ve Žďáře nad Sázavou. Pro veřejnost bude vyhrazen čas v sobotu od půl šesté do sedmi večer, v neděli od čtyř do půl šesté. Vstupné je sedmdesát korun, pro děti do patnácti let padesát a pro doprovod třicet.

Virtuální realita demence

KDY: pondělí 23. ledna od 13.30 do 16.30

KDE: Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry

Na seminář pro neformálně pečující budou moci přijít zájemci do Senior Pointu Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Podívají se na svět očima člověka s demencí pomocí virtuální reality, vyzkouší si, jak nemoc mění vnímání člověka, a zjistí, co se v jednotlivých stádiích demence děje s mozkem. Seminář se koná v pondělí 23. ledna od půl druhé a je třeba se na něj předem přihlásit na telefonu 724 940 126.

Zbyly jen zarostlé schody. Před sto lety ale amfiteátr žil divadlem

Beseda s promítáním

KDY: sobota od 15.00

KDE: Krucemburk, sál kina

Klasik českého malířství dvacátého století Jan Zrzavý bude tématem besedy, která se uskuteční v sobotu od tří hodin odpoledne v sále kina v Krucemburku. Besedu o Janu Zrzavém povede Ladislav Langpaul z Okrouhlice ze spolku za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Posluchači se také mohou těšit na promítání dvou krátkých filmů. Vstupné na besedu je dobrovolné.

Po svých napříč Horntrandirem

KDY: pátek od 19.30

KDE: Přibyslav, zasedací sál radnice

Láďa Tajovský a jeho přátelé budou vyprávět o nejodlehlejším místě, které lze na Islandu navštívit. Zájemci mohou přijít načerpat energii země sopek i ledovcových jezer na páteční besedu v zasedacím sále radnice v Přibyslavi od půl osmé večer. Vstupné je dobrovolné.

Světelná procházka parkem

KDY: do 5. února

KDE: Světlá nad Sázavou

Sněhu se asi lidé nedočkají, ale i tak mohou vyrazit na světelnou procházku parkem, která se na četná přání prodlužuje ve Světlé nad Sázavou až do 5. února. Na odpolední, ale i večerní procházku se sem mohou vydat malí i velcí návštěvníci a nasát tak úžasnou atmosféru. Uvidí zde například labutě na vodě, zářivé postavy andělů a pohádková zvířata i houby. Nasvícené je i zámecké nádvoří. Zájemci tak mají poslední možnost navštívit osvětlený zámecký park ve Světlé.

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Golčův Jeníkov, sokolovna

Sbor dobrovolných hasičů Golčův Jeníkov zve na 152. ples v sobotu od osmi hodin večer v sokolovně. K tanci a poslechu zahrají Starý Klády.

Divadlo: Manželské vraždění

KDY: středa 25. ledna od 19.00

KDE: Chotěboř, kinosál

On ztratil paměť. Ona trpělivost. Nebo je to jinak? Pravdivá komedie s mrazením v zádech o jednom manželském souboji, ve kterém jde o život. Divadelní představení v režii Jana Hřebejky mohou lidé vidět ve středu 25. ledna v sále chotěbořského kina. Líza a Gilles spolu žijí patnáct let. Aspoň jak tvrdí ona. Není to totiž tak docela jisté, protože Gilles ztratil paměť. Teď se vrací do jejich údajně společného bytu, Líza se jej snaží uvést zpátky do jejich života. Ale říká mu pravdu? Nezneužívá jeho ztráty paměti k tomu, aby celé jejich soužití zkreslila? Hrají Jaroslav Dušek a Nataša Burger. Vstupné 550 korun.

Pelhřimovsko

Koncert: JazzPilgrim a Celest & Charles

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov, Kulturní dům Máj

Kapely JazzPilgrim a Celest & Charles nachystaly pro své fanoušky společný koncert v Pelhřimově. Vystoupí v pátek od osmi hodin večer na Malé scéně kulturního domu Máj. Návštěvníky čeká večer skvělé hudby od swingu a jazzu přes latinskou muziku až k funku, R&B a disko a pódium plné muzikantů. Klub na Malé scéně se otevírá od osmi hodin večer, koncert začíná o půl deváté. Vstupné je dvě stě korun.

Palačinkování ve Stromovce

KDY: sobota a neděle, od 14.00 do 18.00

KDE: Humpolec, park Stromovka

Přijďte do parku Stromovka v Humpolci o víkendu. Pro všechny milovníky palačinek zde připravili ochutnávku sladkých i slaných palačinek a zároveň si budou moci poslechnout hudbu.

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Hojanovice, kulturní dům

Sbor dobrovolných hasičů Hojanovice pořádá v sobotu od osmi hodin večer v kulturním domě Hasičský ples. K tanci a poslechu bude hrát kapela Vysočina.

17. Městský ples

KDY: sobota od 19.30

KDE: Kamenice nad Lipou, kulturní dům

Město Kamenice nad Lipou pořádá v pořadí již sedmnáctý ročník Městského plesu v sobotu v kulturním domě. Od půl osmé zahraje hudební skupina Friends & Martin Vaverka, na návštěvníky čeká předtančení DanceArt Pelhřimov. Vstupné na ples je 200 korun.

Míša Růžičková – Hurá za dobrodružstvím

KDY: sobota od 16.00

KDE: Humpolec, kino

Míša Růžičková se svou písničkovou a taneční šou přináší zábavu pro nejmenší diváky. V Humpolci vystoupí v sobotu od čtyř hodin odpoledne na divadelní scéně kina. Písničkový pořad je protkaný příběhem, který malé návštěvníky provází na cestách za dobrodružstvím. Písničky o zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech zeměkoule děti pobaví a naučí spoustu nového. Nebudou chybět nejznámější písničky a také na závěr písnička na přání. Během představení jsou děti zapojovány do písniček a zvány k tancování na pódiu, vystoupení je tedy vhodné i pro menší děti od dvou let, které ještě nevydrží sedět. Po představení budou mít děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko. Vstupné je 290 korun.

Výstava RC modelů letadel

KDY: do 29. ledna

KDE: Humpolec, Muzeum dr. A. Hrdličky, výstavní sál na Dolním náměstí

Letecký modelářský klub Jiřice pořádá výstavu RC modelů letadel až do 29. ledna, a to ve výstavním sále na Dolním náměstí Muzea dr. A. Hrdličky v Humpolci. Přístupná bude v úterý, čtvrtek, pátek od osmi do dvanácti a od jedné do čtyř odpoledne, ve středu od osmi do dvanácti a od jedné do pěti hodin odpoledne, o víkendu od deseti do čtyř odpoledne a poslední den 29. ledna bude výstava otevřená od deseti do dvanácti hodin.

Muzikál: Sněhová královna

KDY: 28. ledna od 15.00

KDE: Světlá nad Sázavou, Společenský dům

Malí i velcí diváci se mohou těšit na muzikálovou pohádku z repertoáru Metropolitního divadla Praha v sobotu 28. ledna od tří odpoledne v divadelním sále Společenského domu ve Světlé. V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna. Jednoho dne zahlédne prince Kryštofa a unese ho do svého království. Jeho náhlé zmizení trápí obě jeho sestřičky, Ellu a Annu, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství a potkají se s pohádkovými bytostmi. Vstupné na místě 120 korun.

LiStOVáNí: Když Panda tančí

KDY: 29. ledna od 16.00

KDE: Třebíč, Městská knihovna

Městská knihovna v Třebíči zve na další představení z oblíbeného cyklu LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem nazvané Když Panda tančí. Čekat pobavení od příběhu, v němž hlavní hrdina ztratil milovanou ženu, jeho syn od té doby nepromluvil ani slovo, v práci dostal padáka a bez praxe nemůže dělat ani venčitele psů? Ano, začne totiž v parku tančit jako panda. Přestože jeho vypelichaný kostým páchne jako zvratky a lidé si ho pletou s fretkou, blýskne se mu na lepší časy, když se dozví o soutěži talentů. Vstupné na místě sto korun.

Klubový večer a vernisáž výstavy

KDY: 3. února od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Klubový večer a vernisáž fotografické výstavy se uskuteční v pátek 3. února v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově od sedmi hodin večer. K vidění budou fotografie, které lidé vybrali při posledním klubovém večeru. Po dobu celého večera bude hrát živá hudba v podání kapely Jazz Pilgrim. V průběhu celého večera mohou návštěvníci vybírat fotografie, které budou vystaveny v podzimní sezoně v Divadle Lubomíra Lipského. Zároveň budou moci vybírat nejhezčí fotografii z probíhající výstavy, jejíž autor vyhraje hodnotnou cenu, kterou do soutěže daroval fotoateliér Štěrba. Vstupné je sedmdesát korun.