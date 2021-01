Příležitost zaměstnat při osamělých nebo rodinných vycházkách vedle nohou také hlavy nabízí hledací hry a další vycházky s tajenkou, které nyní na Vysočině nabízí například střediska volného času a další tvůrci. Ti všechny účastníky také prosí, aby kešky a další součásti her nechávali na místě a umožnili tak stejnou zábavu všem dalším účastníkům.

PÁTRACÍ HRY V BRODĚ A POLNÉ. V Havlíčkově Brodě je možné si zahrát šifrovací hry, které jsou k dispozici zdarma na stránce www.sifruj.cz. „Zájemci tam najdou dvě hry pro dospělé, dětskou šifrovací hra a krátkou ukázkovou hra v Polné,“ sdělil tvůrce her Jan Matějka, který je učitelem na střední škole. Například středně těžká hra vhodná pro rodiny se staršími dětmi nazvaná příznačně Projdem Brodem má pět úkolů a její délka je půldruhého kilometru.

Dobrodružná venkovní hra nazvaná Polenská zámecká šifra nás zavede do nedaleké Polné u Jihlavy. Hra se odehrává na polenském zámku a na účastníky čeká jedna zapeklitá šifra. „Tajenka je určité sdělení. Hra jde hrát pouze na konkrétním místě. Při řešení šifry nezapomeňte, že důležitý může být i název úkolu. Může se hodit i morseovka“ upozorňuje tvůrce hry Matějka.

NÁMĚŠŤSKÁ KECKA. Dům dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou chystá další zábavnou hru nazvanou Náměšťská kecka. začátek je naplánovaný na 22. ledna. Náměšťská kecka je určená pro děti všech věkových kategorií, mohou se ale přidat i maminky a tatínkové s kočárky. „Děti budou plnit jednoduché úkoly v okolí Náměště nad Oslavou a přitom sčítat ušlé kilometry. Trasy budou rozdělené podle věku a náročnosti. Cílem hry je nejen plnit různé úkoly, ale poznávat i okolí města, vyrazit ven na čerstvý vzduch, luštit hádanky, vyjít si například zámecké schody či kopec v okolí,“ přiblížil hru ředitel organizace Petr Krátký. Po skončení akce vyhlásí výsledky a nejlepší získají odměnu. Více informací najdou zájemci na www.namestddm.cz

GESTAPO VE SKLÁRNĚ. Pátrací hra Gestapo ve sklárně zavede zájemce k Huti Jakub v Tasicích na Havlíčkobrodsku. Okružní trasa vede od hutě přes Kotoučov, dále pak kolem Pilského rybníka v Bohdanči, na rozhlednu Bohdanka a odtud kolem rybníčku Dyndáček po cestě zpátky směrem do Tasic a končí před hutí. Sedmikilometrová trasa má sedm zastavení a trvá dvě a půl hodiny. „Účastníci se ocitnou v roce 1941 a mohou pomoci majiteli sklárny ukrýt před nacisty důkazy o tom, že podporuje odboj,“ popsal Dalibor Naar, zakladatel a tvůrce projektu Skryté příběhy. Právě do jejich databáze tato hra spadá.

SKRYTÉ PŘÍBĚHY A ŠIFROVAČKY. Pokud si zájemci chětjí vybrat trasu nejen v okolí bydliště, ale v celé České republice, pomoci jim může některá ze stovek dobrodružných pátracích her právě na webové stránce projektu Skryté příběhy. Jsou na ní volně k dispozici hry pro děti vzniklé jako součást kampaně Česko, země příběhů v průběhu několika let. Jejich počet se stále rozšiřuje.

Pokud hodlají dobrodružné povahy vyzkoušet náročnější šifrovací hry, najdou je na webu sifrovacky.cz. Jedná se o již ale o šifrovací akce určené hlavně pro dospělé hráče. „Vysvětlovat během hry principy šifrovaček je náročné a únavné. Chceme proto vytvořit místo, kde bude vše jednoduše vysvětlené,“ dodává jeden z provozovatelů stránek Jan Klusáček.

Třebíčsko

Netradiční Tříkrálové putování

KDY: do 24. ledna

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Zájemci se mohou vydat na netradiční Tříkrálové putování v Třebíči až do 24. ledna. Tříkrálová cesta je připravená pro rodiny s dětmi a všechny lidi dobré vůle. Vyzvednou si průvodku u Základní školy Otevřmysl na ulici 9. května 53, která je volně dostupná v pouzdře u velké brány. Podle této průvodky se pak vydají po trase s deseti zastaveními. Na každém zastavení hledají kartu s úkolem. Délka trasy jsou necelé dva kilometry v okolí baziliky sv. Prokopa – zámku, židovského města a Hrádku. S sebou papír na poznámky a tužku. Organizátoři prosí o dodržování aktuálních vládních nařízení. Finanční dary mohou lidé posílat na Tříkrálový sbírkový účet.

Soutěž Okříšský sněhulák

KDY: do 31. ledna

KDE: Okříšky

ZA KOLIK: zdarma



Konečně začala opravdová zima a napadl sníh. Obec Okříšky vyhlásila soutěž Okříšský sněhulák. Každý, kdo má zájem, může využít sněhové nadílky a postavit si doma na zahradě, v parku nebo na louce sněhuláka či sněhuláky. A nemusí to být jen klasický formát, ale třeba i zvířátka, pohádkové bytosti nebo i nějaká známá stavba. Až bude dílo hotové, vyfotí ho, popřípadě se vyfotí s ním a pošle fotografie na e-mail okrisky@okrisky.cz, nebo je vloží na facebook obce do komentářů pod článek se soutěží. Všechny dětské účastníky odmění obec sladkostí a navíc vyhodnotí tři nejlepší výtvory, které ocení. Stavět a posílat fotografie mohou zájemci do 31. ledna 2021.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Kdo bydlí v zoo?

KDY: bez omezení

KDE: na facebooku Zoo Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Zoologická zahrada Jihlava je v současné chvíli uzavřená. A proto připravila pro své příznivce do nového roku i nový pořad. Zájemci tak uvidí na facebookových stránkách zahrady poutavá videa o zvířatech. První příspěvek představuje stromové akrobaty – gibony. V dalším videu představí chovatelé tygry.

Dílo měsíce ze sbírky galerie

KDY: bez omezení

KDE: na facebooku OGV Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě i v novém roce bude pravidelně připravovat dílo měsíce ze sbírek galerie. Tím lednovým je Karel Němec – Lyžaři, 1935. Život i dílo malíře a grafika bylo úzce spjaté s Novým Městem na Moravě, kde se narodil i zemřel. Vytvořil téměř sto třicet volných listů, pět5 roz­sáhlých cyklů, kolem čtyř stovek exlibris a ilustroval dvacet knižních titulů. Velmi častým motivem jeho prací je již zmíněné téma lyžařů, které se prolínalo celou jeho tvorbou, ať už to byla olejomalba, dřevoryt nebo sgrafito. Také grafický list z majetku galerie je ukázkou Němcova typického výtvarného jazyka v podobě dvoubarevného dřevorytu.

Cesta za světlem

KDY: pátek až neděle

KDE: Polná

ZA KOLIK: zdarma



Středisko volného času Polná pořádá podvečerní dobrodružnou výpravu Březinou po stopách jednoho šíleného profesora a jeho velkého objevu. Pořadatelé prosí o dodržování platných vládních nařízení. Startuje se maximálně ve dvojicích nebo jako rodiče s dětmi. Baterky nebo čelovky si mají vzít účastníci s sebou. Počítat mají s tím, že hra je pouze na vlastní nebezpečí. Trasu projdou za hodinu a půl náročným terénem. Místo startu středisko uveřejní v pátek 15. ledna, je nutné sledovat web a facebook. Hra začíná ve čtyři hodiny odpoledne. Hra se koná v okolí Polné a potrvá do neděle 17. ledna do osmi hodin večer.

Výtvarná dílna z domova

KDY: bez omezení

KDE: na Facebooku OGV Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Než budou moci zájemci dorazit osobně na výtvarnou dílničku přímo do galerie, tak si mohou zatvořit alespoň z domova. Na facebooku galerie přináší další tvoření inspirované výstavou Terezy Říčanové Černá zvířata, které připravila galerijní edukátorka Pavlína Pitrová. Svými výtvory se pak mohou zájemci pochlubit a poslat na email ogv@ogv.cz

Žďársko

Výstava – Okénka jsou zase rozsvícená

KDY: denně po setmění

KDE: Regionální muzeum, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Protože je Regionální muzeum města Žďár nad Sázavou z důvodu epidemie koronaviru opět uzavřené, mohou lidé alespoň nahlédnout oknem do dvou výstavních místností, tentokrát na téma masopustu. Okénka jsou rozsvícená denně od setmění do rozednění. Na internetových stránkách muzea připravují navíc organizátoři nové příspěvky v sekcích Muzeum a historie a zajímavosti a zájemci se nadále mohou těšit na zveřejňování krátkých zpráv především s historickými tématy.

Farmářské trhy

KDY: sobot od 8.00 do 11.00

KDE: Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



V letošním roce začíná již jedenáctý ročník novoměstských farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem. Tradiční trhy v Novém Městě na Moravě jsou velmi oblíbené. Lidé se na ně mohou těšit opět tuto sobotu v parku za kostelem na Vratislavově náměstí, v čase od osmi do jedenácti hodin. Zájemci si zde nakoupí masné a mléčné výrobky, křupavé pečivo a spousty dalších dobrot.

Talk show – Volejte náčelníkovi Danu Pribáňovi

KDY: pátek od 20.30 hodin

KDE: www.dkzdarns.cz

ZA KOLIK: od 100 korun



Filmové příhody Žlutého cirkusu na plátně jsou jedna věc, ale co zůstává ještě neobjevené? Jaké jsou Danovy zážitky na celý život a jaké historky vypráví jen kamarádům u piva? To vše se zájemci dozvědí během online přednášky, která se koná v pátek od 20.30 hodin. V talk show vyzpovídá hlavního protagonistu moderátor a cestovatel Petr Horký, který toho na Dana jako jeho dlouholetý kamarád spoustu ví. Lidé si tak užijí hodinu a půl zábavy na online chatu. Navíc Dan i Petr svůj honorář věnují na kampaň Nejen nohy v teple. Dan Pribáň je cestovatel a novinář známý svým putováním po světě ve žlutých trabantech.

Ermitáž – síla umění

KDY: neděle od 20.30

KDE: www.dkzdarns.cz

ZA KOLIK: od 100 korun



Snímek lidé uvidí prostřednictvím žďárského kina Vysočina v neděli od půl deváté večer. Oscarový herec Toni Servillo (Velká nádhera) provází velkolepým dokumentárním filmem Ermitáž – síla umění a vypráví tak velký příběh, který se postupně za dvě stě padesát let odehrál na chodbách tohoto slavného muzea i v ulicích magického Petrohradu. Film přibližuje historii na pozadí napoleonských válek, revoluce v roce 1917 i totalitní éry ve dvacátém století až do současnosti. Ve sbírkách Ermitáže se ukrývají cenná díla velikánů, jakými byli Leonardo, Raffael, Van Eyck, Rubens, Titian či Rembrandt, které film přibližuje vůbec poprvé ve vysokém rozlišení na velkém plátně.

Havlíčkobrodsko

Tříkrálová sbírka

KDY: do 24. ledna

KDE: Přibyslav a okolí



Letošní Tříkrálová sbírka se uskuteční netradiční formou i na Přibyslavsku. Místo tříkrálových koledníků budou Tříkrálové pokladničky rozmístěny v Přibyslavi a okolí v pevně umístěných pokladničkách na čtrnácti veřejně přístupných místech. Sbírka trvá do 24. ledna.

Pelhřimovsko

Pelhřimák online

KDY: od 18. ledna od 19.00

KDE: na facebooku města Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Kultura žije i v době pandemie v Pelhřimově. Pelhřimák online spouští program od 18. ledna. V pondělí čeká na posluchače zajímavý rozhovor pro ten daný týden. Ve středu Pohádky z knihovny. Na pátek připravili Tančírnu v obýváku. Uskuteční se v režii Václava Žoudlíka z DanceArtu a lidé se mohou přidat prostřednictvím facebooku. Pořad bude koncipovaný tak, aby si lidé mohli doma zatančit, oprášit to, co už znají a třeba se naučit něco nového. Budou díky tomu lépe připraveni na to, až opět začnou opravdové živé tančírny nebo plesová sezóna. Na sobotu se mohou diváci těšit na streamované přenosy multižánrových koncertů. Plánují se Jazz Pilgrim, rocková kapela, folkové 4zdi, ale možná i zajímavá dechovka. A v neděli čekají na zájemce zajímavosti z Pelhřimova. Miroslava Kvášová z Muzea Vysočiny Pelhřimov v něm bude vyprávět o věcech, které jsou lidem možná už trochu povědomé, ale které si rozhodně zaslouží větší pozornost a bližší seznámení.