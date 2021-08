Křik válečníků a cinkot mečů se ponese už tuto sobotu zámeckým parkem v Jemnici. Diváci totiž budou moci zhlédnout jedenáctý ročník legendární Jemnické bitvy. Areál parku poskytne útočiště šermířům, kejklířům, tanečnicím, ale i hudebníkům. Už v pátek se totiž o bitevní atmosféru postará od osmi večer jihlavská metalová skupina Metanoon, na které navážou Rytíři Země zubra a promítnou krátký film Violentiam.

Sobotní program začíná ve dvě hodiny odpoledne. „I pro letošek je program velice pestrý. Šermířské vystoupení předvede skupina Fratres in Armis. Nebudou chybět tanečnice Zafirah a Malika, které ukážou, jak se správně zachází s bičem. Po něm přijde na řadu alchymista Bavor Rodovský a další vystupující,“ přiblížila první část doprovodného programu Jemnické bitvy Lucie Čudová z pořádající skupiny Novus Origo.

Samotná bitva přijde na řadu v půl páté odpoledne. Scénář bitvy se každý rok mění, reálný historický základ však nemá. Dříve bojovníci čerpali z bitev, které se udály v okolí, ale vše již divákům předvedli. A tak si příběhy vymýšlejí. V loňském roce se například sešlo na tři sta padesát válečníků z nejrůznějších historických skupin.

Během dne se s ohněm ukáže fakír Petr Dragon Kozák, Novus Origo předvedou umění žonlgování a Black Unicorn se pochlubí tím, jak umí pracovat s koňmi. „Večerní program obstará kapela Deloraine, která nás přesune do světa Zaklínače, pohanských melodií a fantasy. Noční program zakončí ohnivá galashow z dílny Novus Origo, Black Unicorn a Synů bouře,“ dodala Čudová.

V areálu se návštěvníci budou moci projít po dobovém tržišti, nakoupí si šperky nebo třeba hračky. Pro radost dětí připravili pořadatelé dřevěný kolotoč, jízdu na koni a další atrakce. Po domluvě s organizátory je možné přespat v areálu ve vlastním stanu.

Akci pořádá Společenstvo meče a ohně Novus Origo z Polné.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Mrkvancobraní

Kdy: sobota 14. srpna od 14.30

Kde: Polná, Husovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Sladké bulky s mrkvovou náplní. To jsou mrkvance, na kterých si v Polné pravidelně pochutnávají. Začátek sobotního Mrkvancobraní obstará pokus o nejdelší špagetu z mrkve. Když se zadaří, zapíše se do České knihy rekordů a kuriozit. Od tří hodin zahraje kapela Old Steamboad Jazz Band, dále vystoupí Kejklíř Pet a v pět odpoledne pořadatelé vyhlásí výsledky soutěže o nejchutnější mrkvánek. V půl šesté večer se na pódiu objeví Leona Machálková a Marian Vojtko s kapelou, pokračovat bude taneční veselice.

Žirovnická Zahrada Vysočiny

Kdy: sobota 14. až pondělí 16. srpna, od 9.00 do 16.00

Kde: Žirovnice, zámek



Tradiční výstava mečíků, růží, jiřinek, letních jablek a expozice včelařství budou k vidění v Žirovnici. Výstava Zahrada Vysočiny zaplní sály žirovnického zámku. O doprovodný program se postarají mažoretky z Telče nebo kapela Havrani. Nebude chybět víno nebo dortíky od místní cukrářky. Otevřená bude i zahrádkářská prodejna.



Svět hraček ve Světlé

Kdy: sobota 14. srpna od 10.00

Kde: Světlá nad Sázavou, zámek

Celodenní dětský festival Svět hraček s bohatým programem pro rodiny s dětmi na zámku ve Světlé nad Sázavou. Návštěvníci se mohou těšit na tvůrčí dílničky, kulturní program včetně divadelních vystoupení, tanců, zpěvu a zábavný program od kejklíře. Akce je určená pro všechny milovníky hraček a her. Děti si užijí dva speciální dětské okruhy s překvapením v interiérech zámku a zábavnou trasu v parku.

FESTIVALY

Finále s Radůzou

Kdy: pátek 13., sobota 14. od 19.30, neděle od 19.00

Kde: Telč, Panský dvůr, nádvoří zámku

Za kolik: 500, 550 korun

Festival Prázdniny v Telči jde do finále. Závěrečné koncerty se odehrají v Panském dvoře, pouze nedělní Radůza bude tradičně na zámku. V pátek se lidé mohou těšit od půl osmé večer na Jarret a Mňágu a Žďorp, v sobotu na Teepee a Tata Bojs a v neděli od sedmi večer na Cirk La Putyka. Po nich festival na zámeckém nádvoří zakončí od devíti večer Radůza. Vstupenky jsou ke koupit v předprodeji.

Máme lék

Kdy: sobota 14. srpna od 20.30

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, zámecké nádvoří



Koncert multižánrového kvarteta Bohemia Voice a Moravské filharmonie Olomouc jako součást Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského s názvem Máme lék si vyslechnou lidé v Jaroměřicích. Návštěvníci se mohou těšit na hity Barbry Streisand, Karla Gotta, Marty Kubišové, zazní také píseň Shallow z filmu Zrodila se hvězda s Lady Gaga.

Horácký džbánek

Kdy: sobota 14. srpna od 13.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Farská zahrada

Za kolik: vstupné 100 korun

Festival s dlouhou tradicí, to je Horácký džbánek. Vystoupí folklorní soubor Studánka, Tomáš Linka a Přímá linka, Michal Horák, Naďa Urbánková a Bokomara a Waldovy Matušky. Součástí doprovodného programu jsou tvořivé a umělecké dílny, stánky, koutky pro děti a divadla.

FunnyFest

Kdy: pátek 13. srpna od 15.00 do 22.00

Kde: Velké Meziříčí, náměstí



Sedmý ročník multižánrového festivalu FunnyFest nabídne Fotící bedýnku, TikTokery, Slackline, výrobu placek a další lákadla. Vystoupí Eirik, Jakub T. Hladík, Tomáš Štefka, Vzhůru a níž. Festival je dárkem k desátým narozeninám nízkoprahového zařízení Wellmez.

Stock Dobrohostov

Kdy: pátek 13., sobota 14. od 19.00

Kde: Dobrohostov

Za kolik: od 250 do 500 korun

Další ročník festivalu se koná na letním parketu v Dobrohostově u Havlíčkova Brodu. Zahrají Morčata na útěku, Brutus, Morava, Red Nose či Fortuna.

KONCERTY

Lucie v Jihlavě

Kdy: neděle 15. srpna od 20.20

Kde: Jihlava, amfiteátr Heulos

Za kolik: vstupné 799 až 1499 korun

Letní turné malých vzácných koncertů kapely Lucie zavítá také do Jihlavy. Kapela si vybrala místa, kde může být v úzkém kontaktu s fanoušky, proto své turné nazvala Dotkni se Lucie.

Wobčas na náměstí

Kdy: neděle 15. srpna od 18.00

Kde: Havlíčkův Brod, náměstí

Za kolik: vstup zdarma



Město Havlíčkův Brod připravilo na celé léto nedělní koncerty. Začátky jsou vždy od šesti večer. V neděli zahraje countrycrossbandová kapela Wobčas a přesně za týden rocková kapela Ozzy Osbourne revival.

Castle open air 2021

Kdy: pátek 13., sobota 14. od 18.00

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné 490 korun

V pátek a v sobotu se konají na Podzámecké nivě v Třebíči dva koncerty. V pátek vystoupí kapela Rybičky 48 a v sobotu dorazí do Třebíče skupina Mirai s frontmanem Miraiem Navrátilem.

Promenádní koncert

Kdy: neděle 15. srpna od 18.00

Kde: Humpolec, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstup zdarma

Zájemci si mohou přijít poslechnou další promenádní koncert na otevřené scéně před novou budovou Mikáda. Návštěvníci uslyší jazz, swing a dixieland v podání kapely The Old Steamboat Jazz Band.

Túfaranka v Chlumu

Kdy: neděle 15. srpna od 14.00

Kde: Chlum, hřiště

Za kolik: vstupné dobrovolné



Obec Chlum společně s hasiči a myslivci z Chlumu zvou všechny příznivce dechové hudby na vystoupení dechové kapely Túfaranka ze Šakvic. Zájemci se mohou těšit na dobré jídlo i pití během akce.



DOBRÉ JÍDLO

Street food festival

Kdy: sobota 14. srpna od 10.00 do 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Zájemci mohou přijít ochutnat na náměstí do Brodu nejrůznější gastronomické lahůdky a zažít, co je to street food. Těšit se mohou na mix chutí světových kuchyní ale i té české. Dorazí i oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva.

Burger Day v Šiklandu

Kdy: sobota 14. srpna od 10.00 do 22.00

Kde: Zvole nad Pernštejnem, Zábavný park Šikland



Druhý ročník food festivalu zaměřeného na šťavnaté burgry všeho druhu pořádají v Šiklandu. Labužníci si přijdou na své. Součástí bude bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

HRADY A ZÁMKY

Mistrovské housle

Kdy: neděle 15. srpna od 19.00

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek

Za kolik: 150/250 korun

Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka potrvají na zámku až do 28. srpna. Během dvoutýdenních kurzů mohou posluchači navštívit několik seminářů a koncertů. Ten první se koná už v neděli, kde vystoupí lektoři kurzů. Zazní skladby Mozarta, Smetany, Ravela, Prokofjeva v podání dvou houslí a klavíru. Benefiční koncert pro zámek je naplánovaný na 20. srpna.

Komentované prohlídky

Kdy: sobota 14. a neděle 15. srpna od 11.00

Kde: Kámen, hrad Kámen

Za kolik: vstup zdarma



Park hradu Kámen nabízí pozoruhodná zákoutí a průhledy v každé roční době. Pozornost nejvíce upoutá okrasné jezírko s rybičkami a lekníny, monumentální skalisko nebo dvě stě let staré památné stromy. Při komentovaných prohlídkách po celý víkend vždy v jedenáct, v jednu a ve tři odpoledne se průvodci zaměří na historii parku, nedávnou obnovu i na zajímavé rostliny a živočichy, které je v aktuální roční době možné pozorovat.

Noční prohlídky

Kdy: neděle 15. a pátek 20. srpna, od 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, zámek

Za kolik: vstupenky je nutné koupit v předprodeji

Noční prohlídky na jaroměřickém zámku čekají na zájemce tuto neděli a také příští pátek. V kostýmech se představí členové Jaroměřického zámeckého divadla.

LETNÍ KINO

Psí kusy a Na nože

Kdy: pátek 13. a sobota 14. srpna ve 20.30

Kde: Tři Studně, altánek Hotelu U Loubů

Za kolik: 40 korun

Na srpnové večery je letní kino jak dělané. Jedno takové přichystali ve Třech Studních. Na své si přijdou jak rodiny s dětmi, dospělí i mládež. V pátek je na programu animovaný rodinný film s názvem Psí kusy a v sobotu potom kriminální komedie s názvem Na nože.

Meky i Štěstí je krásná věc

Kdy: pátek 13. a sobota 14. srpna od 20.30

Kde: Dukovany, parkoviště

Za kolik: vstupné dobrovolné



Projekci převážně domácích filmů uvádí letošní letní kino a autokino pod chladicími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany. Tento pátek lidé uvidí dokument Meky a v sobotu komedii Štěstí je krásná věc, další víkend komedii Ženská pomsta a úspěšné životopisné drama o léčiteli Šarlatán. Poslední srpnový víkend bude patřit komedii Matky a pohádce Princezna zakletá v čase.

Špunti ve Stonařově

Kdy: 13. srpna od 20.30

Kde: Stonařov, městečko

Za kolik: vstupné zdarma

Letní kino s názvem Špunti na vodě připravili ve Stonařově. Občerstvení a sezení je zajištěno, pořadatelé doporučují deky a dobrou náladu. V případě špatného počasí bude akce přesunuta do KD Stonařov.

ZÁBAVA, POHYB A VOLNÝ ČAS



Freestylová show

Kdy: sobota 14. srpna od 17.00

Kde: Třebíč, Sokolský stadion

Velkolepá show, ve které se představí nejlepší extrémní jezdci FMX v čele s mistrem světa a vítězem olympiády extrémních sportů X-Games Liborem Podmolem a jeho bratrem Filipem s ekoná v Třebíči. Představí se i místní rodák František Máca. Dále účinkují také nadšenci na létajících BMX a MTB kolech ve své vlastní freestylové exhibici a nebude chybět ani Parcour exhibice. Návštěvníci s dětmi, kteří si vezmou odrážedla a helmu, se mohou přihlásit do zábavného závodu. Akce je charitativní. Cílem je vybrat a podpořit částí zisku potřebné služby pro Denní centrum Barevný svět v Třebíči. Ten se stará o hendikepované spoluobčany se snahou o zlepšení jejich plnohodnotnějšího zapojení do společnosti.

Astronomický večer

Kdy: pátek 13. srpna od 21.00

Kde: Jihlava, Brána Matky Boží



Astronomické pozorování pomocí velkých astronomických dalekohledů s přednáškou se koná v Jihlavě. Akci začne půlhodinka s výkladem o omylech v astronomii a zhruba od půl desáté začne pozorování srpnové oblohy pomocí astronomických dalekohledů. Při nepřízni počasí bude akce zrušená.

Léto s párou v Třešti

Kdy: neděle 15. srpna od 14.30

Kde: Třešť, vlakové nádraží

Výletní jízdu parním vlakem zpříjemní kapela Komplot, pro děti bude připravené karnevalové divadlo Ježek, soutěže a výtvarná dílnička. Po celý den bude možnost prohlídky Muzea Tesla.

Jaroměřické posvícení

Kdy: neděle 15. srpna od 14.00

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou

Tradiční posvícení s řemeslnými trhy v takzvané Odpočinkové zóně. Po mši svaté zahraje na nádvoří zámku od dvou hodin dechová hudba Vysočanka z Brtnice, dále se představí kapely Mayday a Vesna. Před místní základní školou se mohou děti těšit na Vodnickou pohádku v podání divadla Koňmo. Začátek je od tří hodin a po ní zahraje cimbálová muzika Petr Hudeček a jeho hosté.

Otevřené cvičiště

Kdy: neděle 15. srpna od 15.00 do 18.00

Kde: Velké Meziříčí, cvičiště Františkov



Ukázky výcviku psů, ukázky poslušnosti, agility, překážková dráha pro psy i konzultace a výcvikové poradenství. To vše čeká na zájemce v neděli ve Velkém Meziříčí.

Na kole dětem

Kdy: sobota 14. srpna od 9.30

Kde: Žďár nad Sázavou, amfiteátr u Pilské nádrže

Za kolik: vstup dobrovolný

V sobotu se koná sedmý ročník akce Na kole dětem Žďárskými vrchy. Jde o charitativní cyklojízdu na pomoc dětem léčícím se z onkologických onemocnění.